Yapay Zeka Bizim Yerimize Çalışırken Biz Ne Yapacağız?
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Yapay Zeka İnsan Odaklı İnovasyonun Geleceğini Tehdit Edebilir mi?
Yapay zeka artık sadece konuştuğumuz heyecalı ve ambalajı güzel bir başlık değil artık hayatımıza entegre ettiğimiz ve neredeyse kuşak ve sektör bağımsız hayatımızın her alanına sızan bir kavram. Peki bu kavramı uluslarası düzeyde ve gerçekten insan odaklı ve inovasyon odaklı şekilde yeterince ele alabiliyor muyuz?
Yapay zeka artık yalnızca içerik üretmiyor; e-postaları yanıtlamaya, toplantılara katılmaya ve çalışanlar adına görev üstlenmeye hazırlanıyor.
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İş dünyasının geleceğine yön veren bu dönüşümün önde gelen isimleri, 15-17 Ekim’de Türkiye Innovation Week kapsamında İstanbul’da benimde sahnede olacağım bir etkinlikte buluşacak.
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Dijital ikizimiz iş arkadaşımız olabilir mi?
Yaratıcılığımızı nasıl kullanacağız?
Bu başlıklar, 15–17 Ekim 2026’da İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Türkiye Innovation Week’tebir araya geliyor.
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