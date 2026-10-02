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Yapay Zeka Bizim Yerimize Çalışırken Biz Ne Yapacağız?

etiket Yapay Zeka Bizim Yerimize Çalışırken Biz Ne Yapacağız?

Emrah Kozan
Emrah Kozan - yazio
02.10.2026 - 10:49
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Yapay Zeka İnsan Odaklı İnovasyonun Geleceğini Tehdit Edebilir mi?

Yapay zeka artık sadece konuştuğumuz heyecalı ve ambalajı güzel bir başlık değil artık hayatımıza entegre ettiğimiz ve neredeyse kuşak ve sektör bağımsız hayatımızın her alanına sızan bir kavram. Peki bu kavramı uluslarası düzeyde ve gerçekten insan odaklı ve inovasyon odaklı şekilde yeterince ele alabiliyor muyuz? 

Yapay zeka artık yalnızca içerik üretmiyor; e-postaları yanıtlamaya, toplantılara katılmaya ve çalışanlar adına görev üstlenmeye hazırlanıyor. 

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İş dünyasının geleceğine yön veren bu dönüşümün önde gelen isimleri, 15-17 Ekim’de Türkiye Innovation Week kapsamında İstanbul’da benimde sahnede olacağım bir etkinlikte buluşacak.

İş dünyasının geleceğine yön veren bu dönüşümün önde gelen isimleri, 15-17 Ekim’de Türkiye Innovation Week kapsamında İstanbul’da benimde sahnede olacağım bir etkinlikte buluşacak.

Bir sabah bilgisayarınızı açtığınızda e-postalarınızın yanıtlandığını, toplantınızın yapıldığını ve ekibinizin sorularının cevaplandığını düşünün. Bütün bunları sizin çalışma biçiminizi öğrenmiş bir yapay zekâ asistanı gerçekleştirmiş olsun.

Peki, sizin gününüz nasıl başlayacak?

Bence iş dünyasının geleceğine ilişkin en heyecan verici soru bu. Yapay zekâya hangi görevleri devredebileceğimizi konuşurken, kendimize nasıl bir çalışma hayatı kurmak istediğimizi de sormalıyız.

Tasarım odaklı düşünce perspektifinden baktığımda, teknolojinin değerini insan hayatında yarattığı iyileşmeyle birlikte değerlendiriyorum. Daha hızlı hazırlanan raporlar kadar, düşünmeye ve üretmeye açılan alan da önemli. Kazandığımız zamanı nasıl kullandığımız, dönüşümün yönünü belirleyecek.

Dijital ikizimiz iş arkadaşımız olabilir mi?

Dijital ikizimiz iş arkadaşımız olabilir mi?

‘’HER ÇALIŞANIN BİR YAPAY ZEKA İKİZİ OLABİLİR’’

Geleceğin çalışma modelleri üzerine araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Prithwiraj Choudhury’nin gündeme taşıdığı fikir dikkat çekici: Her çalışanın kendisini temsil eden bir yapay zekâ botu olabilir. Bu bot, soruları yanıtlayabilir, bilgi paylaşabilir ve toplantılara katılabilir.

Özellikle farklı saat dilimlerinde çalışan ekipler için büyük bir kolaylık. Ancak benim aklıma hemen başka sorular geliyor: Bu temsilcinin karar sınırları nerede başlayıp bitecek? Hangi noktada insan devreye girecek? Birbirimizle kurduğumuz güveni nasıl koruyacağız?

Yapay zekâ stratejisti Daron Yöndem’in ele alacağı Agentic AI, yani görevleri planlayıp gerçekleştirebilen yapay zekâ ajanları da bu tartışmayı genişletiyor. İş süreçlerini yeniden tasarlarken sorumlulukları ve insanın rolünü daha açık tanımlamamız gerekecek.

Yaratıcılığımızı nasıl kullanacağız?

Yaratıcılığımızı nasıl kullanacağız?

Yapay zekâ çok sayıda fikir ve içerik üretebildikçe, seçenekler arasından anlamlı olanı bulmak daha fazla önem kazanıyor. Hangi fikrin gerçek bir ihtiyaca karşılık geldiğini anlamak, onu geliştirmek ve insanlarla test etmek hâlâ ciddi bir düşünsel emek istiyor.

Harry Potter, Joker ve The Dark Knight gibi yapımların yaratıcı pazarlama süreçlerinde görev alan Jason Bevan’ın deneyimlerini bu nedenle merak ediyorum. Büyük fikirlerin insanlarla nasıl bağ kurduğunu konuşmak, yapay zekâ çağında kendi yaratıcılığımızı değerlendirmemize de yardımcı olabilir.

Çalışma hayatındaki değişim ofisle sınırlı kalmıyor. Andreas Wil Gerdes’in gündeme taşıdığı, çocuklu aileleri de kapsayan dijital göçebelik yaklaşımı; iş, eğitim ve yaşadığımız şehir arasındaki ilişkiyi yeniden düşünmeye davet ediyor. Benim için insan odaklı tasarım tam da burada başlıyor: Çalışanı, hayatının bütünü içinde anlamakta.

Bu başlıklar, 15–17 Ekim 2026’da İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Türkiye Innovation Week’tebir araya geliyor.

Bu başlıklar, 15–17 Ekim 2026’da İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Türkiye Innovation Week’tebir araya geliyor.

Ticaret Bakanlığı destekleriyle, Türkiye İhracatçılar Meclisi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte Choudhury, Yöndem, Bevan ve Gerdes’in yanı sıra farklı alanlardan uzmanlar; yapay zekâyı, yaratıcılığı ve geleceğin çalışma modellerini tartışacak.

Ben de bu buluşmada konuşmacı olarak yer alacağım.İnsan Odaklı İnovasyon: Anlamaktan Tasarlamaya” adlı panelde, teknolojinin sunduğu imkânları, insanın ihtiyaçlarıyla birlikte ele almak ve geleceğin iş dünyasına farklı açılardan bakmayı konuşacağız.

Gelin, tüm bu konuları birlikte konuşalım. Sizleri de beklerim.

Tasarımla ve insan odaklı kalın.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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