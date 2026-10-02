Yapay Zeka Bizim Yerimize Çalışırken Biz Ne Yapacağız?

Bir sabah bilgisayarınızı açtığınızda e-postalarınızın yanıtlandığını, toplantınızın yapıldığını ve ekibinizin sorularının cevaplandığını düşünün. Bütün bunları sizin çalışma biçiminizi öğrenmiş bir yapay zekâ asistanı gerçekleştirmiş olsun.

Peki, sizin gününüz nasıl başlayacak?

Bence iş dünyasının geleceğine ilişkin en heyecan verici soru bu. Yapay zekâya hangi görevleri devredebileceğimizi konuşurken, kendimize nasıl bir çalışma hayatı kurmak istediğimizi de sormalıyız.

Tasarım odaklı düşünce perspektifinden baktığımda, teknolojinin değerini insan hayatında yarattığı iyileşmeyle birlikte değerlendiriyorum. Daha hızlı hazırlanan raporlar kadar, düşünmeye ve üretmeye açılan alan da önemli. Kazandığımız zamanı nasıl kullandığımız, dönüşümün yönünü belirleyecek.