Test Sonuçlarını Paylaşacağını Söylemişti: Sefo'nun Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Oldu
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Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan isimlerden Sefo'dan merakla beklenen açıklama geldi. Adli Tıp Kurumu'na verdiği örneklerin sonuçlarını takipçileriyle paylaşacağını söyleyen rapçi, sözünü tuttu. Instagram hikayesinden yaptığı paylaşımda hem evindeki aramanın hem de testlerin ayrıntısını verdi.
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Bilmem Mi? şarkısıyla tanınan Sefo, ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınmıştı.
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Adli Tıp raporuna göre Sefo'nun kan, idrar ve saç örneklerinde hiçbir yasaklı maddeye rastlanmadı.
Aynı soruşturmada Melis Sezen ve Nilperi Şahinkaya'nın testleri negatif, Afra Saraçoğlu'nun saç testi pozitif çıktı.
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