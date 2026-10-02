Test Sonuçlarını Paylaşacağını Söylemişti: Sefo'nun Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Oldu

Sefo, Adli Tıp Kurumu'na verdiği örneklerin sonuçlarının kendisine ulaştığını duyurdu. Rapçinin aktardığına göre evinde yapılan detaylı aramada suç unsuru bulunmadı; kan, idrar ve saç örneklerinde de yasaklı ya da uyarıcı herhangi bir maddeye rastlanmadı. Bağımsız laboratuvarda verdiği testin sonucuna ise bu paylaşımda değinmedi. Sefo, sonucu duyurduğu satırları büyük harflerle yazarak özellikle vurguladı. İşte o paylaşım:

'Bir süredir hakkımda yürütülen, sizlerin de bildiği soruşturmayla ilgili paylaşmak istediğim bir gelişme var.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda vermiş olduğum örneklerin sonuçları tarafımıza ulaştı.

Evimde yapılan detaylı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı gibi vücudumdan alınan örnekler (kan, idrar ve saç) üzerinde yapılan incelemelerde de YASAKLI VEYA UYARICI HERHANGİ BİR MADDEYE RASTLANMAMIŞTIR.

Sürecin ilk gününde de söylediğim gibi, devletimizin kurumlarına ve yürütülen hukuki sürece saygıyla yaklaştım. Bugün gelen test sonuçları da bu konuda kamuoyuyla paylaşmak istediğim en net bilgidir.

Süreç boyunca görevini layıkıyla yapan tüm devlet görevlilerine de teşekkür ediyorum.

Sevgiler'