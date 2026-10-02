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Test Sonuçlarını Paylaşacağını Söylemişti: Sefo'nun Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Oldu

Test Sonuçlarını Paylaşacağını Söylemişti: Sefo'nun Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Oldu

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
02.10.2026 - 11:21
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Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan isimlerden Sefo'dan merakla beklenen açıklama geldi. Adli Tıp Kurumu'na verdiği örneklerin sonuçlarını takipçileriyle paylaşacağını söyleyen rapçi, sözünü tuttu. Instagram hikayesinden yaptığı paylaşımda hem evindeki aramanın hem de testlerin ayrıntısını verdi.

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Bilmem Mi? şarkısıyla tanınan Sefo, ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınmıştı.

Bilmem Mi? şarkısıyla tanınan Sefo, ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü yasaklı madde soruşturmasında 18 Eylül'de 18 isim hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme kararı verildi. Listede Sefo da vardı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin evinde arama yaptığı rapçi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonraki ilk açıklamasında kendi isteğiyle bağımsız bir laboratuvarda da test verdiğini anlatan Sefo, sonuçlar eline geçer geçmez paylaşacağına dair söz vermişti.

Adli Tıp raporuna göre Sefo'nun kan, idrar ve saç örneklerinde hiçbir yasaklı maddeye rastlanmadı.

Adli Tıp raporuna göre Sefo'nun kan, idrar ve saç örneklerinde hiçbir yasaklı maddeye rastlanmadı.

Sefo, Adli Tıp Kurumu'na verdiği örneklerin sonuçlarının kendisine ulaştığını duyurdu. Rapçinin aktardığına göre evinde yapılan detaylı aramada suç unsuru bulunmadı; kan, idrar ve saç örneklerinde de yasaklı ya da uyarıcı herhangi bir maddeye rastlanmadı. Bağımsız laboratuvarda verdiği testin sonucuna ise bu paylaşımda değinmedi. Sefo, sonucu duyurduğu satırları büyük harflerle yazarak özellikle vurguladı. İşte o paylaşım:

'Bir süredir hakkımda yürütülen, sizlerin de bildiği soruşturmayla ilgili paylaşmak istediğim bir gelişme var.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda vermiş olduğum örneklerin sonuçları tarafımıza ulaştı.

Evimde yapılan detaylı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı gibi vücudumdan alınan örnekler (kan, idrar ve saç) üzerinde yapılan incelemelerde de YASAKLI VEYA UYARICI HERHANGİ BİR MADDEYE RASTLANMAMIŞTIR.

Sürecin ilk gününde de söylediğim gibi, devletimizin kurumlarına ve yürütülen hukuki sürece saygıyla yaklaştım. Bugün gelen test sonuçları da bu konuda kamuoyuyla paylaşmak istediğim en net bilgidir.

Süreç boyunca görevini layıkıyla yapan tüm devlet görevlilerine de teşekkür ediyorum.

Sevgiler'

Aynı soruşturmada Melis Sezen ve Nilperi Şahinkaya'nın testleri negatif, Afra Saraçoğlu'nun saç testi pozitif çıktı.

Aynı soruşturmada Melis Sezen ve Nilperi Şahinkaya'nın testleri negatif, Afra Saraçoğlu'nun saç testi pozitif çıktı.

Sefo, aynı dosyada sonucunu açıklayan ilk isim değil. Son günlerde soruşturmada adı geçen ünlüler sonuçlarını peş peşe paylaştı. Melis Sezen Adli Tıp raporunu kamuoyuyla paylaşarak testinin negatif çıktığını duyurdu; Melis İşiten ve Nilperi Şahinkaya da kan, saç ve idrar örneklerinin temiz çıktığını açıkladı. Basına yansıyan bilgilere göre Aras Bulut İynemli ile Yağız Sabuncuoğlu'nun sonuçları da negatif.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre Afra Saraçoğlu'nun saç örneğinde yasaklı madde tespit edildi. Saraçoğlu ise kan ve idrar sonuçlarının negatif olduğunu, saçtaki bulgunun pasif maruziyetten kaynaklanabileceğini savundu. Yine Burak Doğan'ın aktardığına göre Melisa Şenolsun'un saç örneği de pozitif çıktı; eski futbolcu Hasan Şaş'ın test sonucunun pozitif olduğu da haberlere yansımıştı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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