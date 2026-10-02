Türkiye'den Dümdüz Aşağı Kazsanız Dünya'nın Öbür Ucunda Nereye Çıkardınız?

ThroughEarth sitesinde Türkiye'nin dört bir yanından kazmayı denedik. Her seferinde Güney Pasifik Okyanusu'nun ortasına düştük.

İstanbul'dan kazan biri, en yakın karası yaklaşık 2.079 kilometre uzaktaki Yeni Zelanda olan açık sulara çıkıyor. Ankara'nın karşısında Fransız Polinezyası'na 2.274 kilometre mesafede bir nokta var. İzmir ve Antalya'dan kazınca Cook Adaları'na 2 bin kilometre uzakta su yüzüne çıkıyorsunuz. Van ve Trabzon'un karşısındaki en yakın kara ise Pitcairn Adaları.

Kendi şehrinizi denemek için haritada bir noktaya tıklamanız ya da konumunuzu paylaşmanız yeterli. Site her sonucun altına aynı esprili notu düşüyor: 'Kesinlikle Çin değil.'