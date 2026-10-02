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Türkiye'den Dümdüz Aşağı Kazsanız Dünya'nın Öbür Ucunda Nereye Çıkardınız?

Türkiye'den Dümdüz Aşağı Kazsanız Dünya'nın Öbür Ucunda Nereye Çıkardınız?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 11:27
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Yeni bir interaktif site, Dünya'nın neresinden dümdüz aşağı kazarsanız öbür uçta nereye çıkacağınızı saniyeler içinde gösteriyor. Türkiye için verdiği cevap, 'kazarsak Çin'e çıkarız' diye büyüyen herkesi şaşırtacak.

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Türkiye'nin Tam Karşısında Kara Yok

Türkiye'nin Tam Karşısında Kara Yok

ThroughEarth sitesinde Türkiye'nin dört bir yanından kazmayı denedik. Her seferinde Güney Pasifik Okyanusu'nun ortasına düştük.

İstanbul'dan kazan biri, en yakın karası yaklaşık 2.079 kilometre uzaktaki Yeni Zelanda olan açık sulara çıkıyor. Ankara'nın karşısında Fransız Polinezyası'na 2.274 kilometre mesafede bir nokta var. İzmir ve Antalya'dan kazınca Cook Adaları'na 2 bin kilometre uzakta su yüzüne çıkıyorsunuz. Van ve Trabzon'un karşısındaki en yakın kara ise Pitcairn Adaları.

Kendi şehrinizi denemek için haritada bir noktaya tıklamanız ya da konumunuzu paylaşmanız yeterli. Site her sonucun altına aynı esprili notu düşüyor: 'Kesinlikle Çin değil.'

12.742 Kilometrelik Yolculuk 42 Dakika Sürerdi

12.742 Kilometrelik Yolculuk 42 Dakika Sürerdi

Ücretsiz ve doğrudan tarayıcıdan çalışan site, geliştirici Martin Krpelan'ın oyun parkında çocuklarıyla yaptığı bir sohbetten doğmuş. Konumunuzu verdiğinizde enlemi ters çevirip boylamı 180 derece kaydırarak tam karşı noktayı hesaplıyor. Ardından NASA'nın uydu görüntüleri ve harita verileriyle buranın kara mı deniz mi olduğuna bakıyor.

Sonrası küçük bir animasyon: yer kabuğu, manto, dış çekirdek ve iç çekirdekten geçip öbür uçta beliriyorsunuz. Toplam yol Dünya'nın çapı kadar, yani yaklaşık 12.742 kilometre. Sitenin hesabına göre böyle bir tünele kendinizi bıraksaydınız, serbest düşüşle karşıya 42 dakikada ulaşırdınız.

Çin'e Çıkmak İsteyen Arjantin'den Kazmalı

Çin'e Çıkmak İsteyen Arjantin'den Kazmalı

Türkiye bu konuda yalnız değil. Karaların yalnızca yüzde 15 kadarının tam karşısında yine kara bulunuyor. Dünya yüzeyinin büyük kısmı suyla kaplı olduğu için çoğu yerden kazan biri okyanusa çıkıyor.

ABD'den kazanlar Hint Okyanusu'na düşüyor, İspanya'nın karşısında Yeni Zelanda var. Çin'e çıkmak isteyenlerin ise Arjantin'den kazmaya başlaması gerekiyor.

Gerçekte bu yolculuk hayal bile değil. İnsanlığın kazdığı en derin delik olan Rusya'daki Kola Süper Derin Sondaj Kuyusu 12.263 metrede kaldı. Bu, Dünya'nın merkezine giden yolun ancak binde 2'si. Üstelik çekirdekte sıcaklık binlerce dereceyi bulduğu için böyle bir tünelden sağ çıkmak mümkün değil.

Siz de bu siteyi denemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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