Türkiye'den Dümdüz Aşağı Kazsanız Dünya'nın Öbür Ucunda Nereye Çıkardınız?
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Türkiye'nin Tam Karşısında Kara Yok
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12.742 Kilometrelik Yolculuk 42 Dakika Sürerdi
Çin'e Çıkmak İsteyen Arjantin'den Kazmalı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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