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Evinin Altını 40 Yıl Boyunca Kazdı: Gizli Tüneller Betonla Kapatıldı

Evinin Altını 40 Yıl Boyunca Kazdı: Gizli Tüneller Betonla Kapatıldı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 11:48
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Londra'nın Hackney bölgesinde yaşayan William Lyttle, yaklaşık 40 yıl boyunca evinin altına kürekle tüneller kazdı. Yer yer 8 metre derinliğe inen tünel ağı, evden her yöne 20 metre kadar uzanıyordu.

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Komşularına yalnızca şarap mahzeni kazdığını söylüyordu

Komşularına yalnızca şarap mahzeni kazdığını söylüyordu

William Lyttle, 1960'larda Mortimer Road'daki 121 numaralı eve yerleşti. Homebuilding'in aktardığına göre evi miras yoluyla devralmıştı. Komşular, taşındığı ilk yıllardan itibaren evden gelen kazı seslerinden şikayet etmeye başladı; Lyttle ise yalnızca büyük bir şarap mahzeni kazdığını söylüyordu.

Lyttle'ın neden kazdığı hiçbir zaman tam olarak anlaşılamadı. Toprağı kürekle kazıp kendi yaptığı makara ve kaldıraç düzeneğiyle yukarı taşıyordu. Onlarca yıl süren çalışmanın sonunda evin altında 8 metre derinliğe inen, her yöne 20 metre kadar uzanan tünel ve oyuklardan oluşan bir labirent ortaya çıktı.

Kazılar zaman zaman bütün sokağı etkiledi. Anlatılanlara göre Lyttle, bir keresinde yer altındaki 450 voltluk bir elektrik hattına denk gelince sokağın tamamında elektrikler kesildi. Lyttle, bu kazılar yüzünden 'Hackney'nin Köstebek Adamı' lakabıyla tanındı.

Kaldırım çökünce belediye tünelleri betonla doldurdu

Kaldırım çökünce belediye tünelleri betonla doldurdu

Tünellerin üstündeki kaldırımlar 2000'lerin başında çökmeye başladı. 2006'da bir kaldırım parçasının daha çökmesiyle Hackney Belediyesi devreye girdi. Belediye, ultrason taramasıyla kazının boyutunu ortaya çıkardı ve mahkeme kararıyla Lyttle'ı evden çıkardı.

Evin ve sokağın yapısal güvenliğini sağlamak için tüneller betonla dolduruldu; bu süreçte mülkten 33 ton moloz çıkarıldı. Başka bir daireye yerleştirilen Lyttle, Haziran 2010'da 79 yaşında hayatını kaybetti. Ev ise uzun süre boş kaldı.

Mole House adıyla bilinen yapı, 2012'de açık artırmada sanatçı Sue Webster'a satıldı. Mimar David Adjaye'nin tasarladığı yenilemede tünelleri dolduran yaklaşık 200 ton gaz beton yeniden çıkarıldı ve bodrum, sürgülü cam tavanı olan geniş bir sanat atölyesine dönüştürüldü. Ev, bu haliyle New London Architecture'dan 'En İyi Konut' ödülü aldı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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