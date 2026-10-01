Evinin Altını 40 Yıl Boyunca Kazdı: Gizli Tüneller Betonla Kapatıldı

William Lyttle, 1960'larda Mortimer Road'daki 121 numaralı eve yerleşti. Homebuilding'in aktardığına göre evi miras yoluyla devralmıştı. Komşular, taşındığı ilk yıllardan itibaren evden gelen kazı seslerinden şikayet etmeye başladı; Lyttle ise yalnızca büyük bir şarap mahzeni kazdığını söylüyordu.

Lyttle'ın neden kazdığı hiçbir zaman tam olarak anlaşılamadı. Toprağı kürekle kazıp kendi yaptığı makara ve kaldıraç düzeneğiyle yukarı taşıyordu. Onlarca yıl süren çalışmanın sonunda evin altında 8 metre derinliğe inen, her yöne 20 metre kadar uzanan tünel ve oyuklardan oluşan bir labirent ortaya çıktı.

Kazılar zaman zaman bütün sokağı etkiledi. Anlatılanlara göre Lyttle, bir keresinde yer altındaki 450 voltluk bir elektrik hattına denk gelince sokağın tamamında elektrikler kesildi. Lyttle, bu kazılar yüzünden 'Hackney'nin Köstebek Adamı' lakabıyla tanındı.