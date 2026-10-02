Fransızca Bir Paylaşımı Ciddiye Alan X Kullanıcıları Timeline'ı Domine Etti
Fransız bir X kullanıcısı, bir fenomenin Instagram hikâyesinden aldığı kareyi paylaşıp 'Bekleyin lütfen, bu nasıl mümkün? Beynim şu an hata veriyor' yazdı. Karede kırmızı çanta askısı, emniyet kemerinin hem üstünde hem altında görünüyordu. Oysa durum basit: askı kemerin altından geçiyor, üstte görünen kısım askının ucundaki fazlalık. Yazarın anlattığına göre paylaşım küçük bir ironi denemesiydi ama otomatik çeviri sayesinde dünyanın dört bir yanına ulaştı. Türkler, Amerikalılar, İspanyolca konuşanlar ve daha pek çok kullanıcı tweeti ciddi bir bilmece sanıp ya açıklama yaptı ya da sinirlendi. Yazar da yanıtlarından birinde 'Sıfır derece mizah anlayışına sahip insanlar gerçekten var mı?' diye sordu.
İlk paylaşım şöyleydi:
Kemerin altından geçen askıyı fotoğrafla açıklayan oldu
Görünen kısım askının sadece ucuymuş, geri kalanı aşağıda
Açıklamayı mı, viral olma hevesini mi sorguladı
Hakarete uğrayıp tweeti silmeyen yazarın dayanıklılığı takdir topladı
Yazarın yanıtı: Sıfır ironi anlayışı olan insanlar gerçekten var mı?
Küçümsemeden açıklama yapanlara teşekkür etti
Sağdaki zaten daha estetikmiş
Beyninin hata vermesini elektrik tasarrufuna bağladı
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