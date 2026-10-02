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Fransızca Bir Paylaşımı Ciddiye Alan X Kullanıcıları Timeline'ı Domine Etti

Fransızca Bir Paylaşımı Ciddiye Alan X Kullanıcıları Timeline'ı Domine Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.10.2026 - 11:28
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Fransız bir X kullanıcısı, bir fenomenin Instagram hikâyesinden aldığı kareyi paylaşıp 'Bekleyin lütfen, bu nasıl mümkün? Beynim şu an hata veriyor' yazdı. Karede kırmızı çanta askısı, emniyet kemerinin hem üstünde hem altında görünüyordu. Oysa durum basit: askı kemerin altından geçiyor, üstte görünen kısım askının ucundaki fazlalık. Yazarın anlattığına göre paylaşım küçük bir ironi denemesiydi ama otomatik çeviri sayesinde dünyanın dört bir yanına ulaştı. Türkler, Amerikalılar, İspanyolca konuşanlar ve daha pek çok kullanıcı tweeti ciddi bir bilmece sanıp ya açıklama yaptı ya da sinirlendi. Yazar da yanıtlarından birinde 'Sıfır derece mizah anlayışına sahip insanlar gerçekten var mı?' diye sordu.

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İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
twitter.com

Kemerin altından geçen askıyı fotoğrafla açıklayan oldu

Kemerin altından geçen askıyı fotoğrafla açıklayan oldu
twitter.com

Görünen kısım askının sadece ucuymuş, geri kalanı aşağıda

Görünen kısım askının sadece ucuymuş, geri kalanı aşağıda
twitter.com

Bilmeceye GIF'le "sihir" cevabı geldi

Kahvesini daha iyi içmeye karar veren izleyici

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Açıklamayı mı, viral olma hevesini mi sorguladı

Açıklamayı mı, viral olma hevesini mi sorguladı
twitter.com

Hakarete uğrayıp tweeti silmeyen yazarın dayanıklılığı takdir topladı

Hakarete uğrayıp tweeti silmeyen yazarın dayanıklılığı takdir topladı
twitter.com

Yazarın yanıtı: Sıfır ironi anlayışı olan insanlar gerçekten var mı?

Yazarın yanıtı: Sıfır ironi anlayışı olan insanlar gerçekten var mı?
twitter.com

Küçümsemeden açıklama yapanlara teşekkür etti

Küçümsemeden açıklama yapanlara teşekkür etti
twitter.com

Sağdaki zaten daha estetikmiş

Sağdaki zaten daha estetikmiş
twitter.com
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Beyninin hata vermesini elektrik tasarrufuna bağladı

Beyninin hata vermesini elektrik tasarrufuna bağladı
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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