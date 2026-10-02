Fransızca Bir Paylaşımı Ciddiye Alan X Kullanıcıları Timeline'ı Domine Etti

Fransız bir X kullanıcısı, bir fenomenin Instagram hikâyesinden aldığı kareyi paylaşıp 'Bekleyin lütfen, bu nasıl mümkün? Beynim şu an hata veriyor' yazdı. Karede kırmızı çanta askısı, emniyet kemerinin hem üstünde hem altında görünüyordu. Oysa durum basit: askı kemerin altından geçiyor, üstte görünen kısım askının ucundaki fazlalık. Yazarın anlattığına göre paylaşım küçük bir ironi denemesiydi ama otomatik çeviri sayesinde dünyanın dört bir yanına ulaştı. Türkler, Amerikalılar, İspanyolca konuşanlar ve daha pek çok kullanıcı tweeti ciddi bir bilmece sanıp ya açıklama yaptı ya da sinirlendi. Yazar da yanıtlarından birinde 'Sıfır derece mizah anlayışına sahip insanlar gerçekten var mı?' diye sordu.