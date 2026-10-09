Ders Programında Olmasa da Mezun Olmadan Öğrenmek İsteyeceğin 10 Beceri
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Üniversitede hangi bölümde okursan oku bazı şeylerin kredisi yoktur ama gerçek hayattaki karşılığı epey yüksek olur. Düzgün bir mail yazmaktan bütçe yapmaya ya da yapay zekayı doğru kullanmaya kadar bazı beceriler mezuniyet sonrası hayatını ciddi anlamda kolaylaştırabilir.
“Keşke bunu üniversitedeyken öğrenseydim” dememek için bilmen gerekenleri şimdiden söylüyoruz! 👇
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1. Yapay zekayı gerçekten kullanabilmek.
2. Excel ve Google Sheets'ten anlamak.
3. Düzgün e-posta yazabilmek.
4. Nasıl sunum hazırlayacağını öğrenmek.
5. Kendi bütçeni yönetebilmek.
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6. Kendi kendine yeni bir şey öğrenmek.
7. Bir fikri satabilmek.
8. Eksikliklerini fark etmek.
9. Eleştiri almayı öğrenmek.
10. Farklı perspektiflere açık olmak.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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