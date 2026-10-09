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Ders Programında Olmasa da Mezun Olmadan Öğrenmek İsteyeceğin 10 Beceri

etiket Ders Programında Olmasa da Mezun Olmadan Öğrenmek İsteyeceğin 10 Beceri

Özge
Özge - Onedio Üyesi
09.10.2026 - 14:09
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Üniversitede hangi bölümde okursan oku bazı şeylerin kredisi yoktur ama gerçek hayattaki karşılığı epey yüksek olur. Düzgün bir mail yazmaktan bütçe yapmaya ya da yapay zekayı doğru kullanmaya kadar bazı beceriler mezuniyet sonrası hayatını ciddi anlamda kolaylaştırabilir. 

“Keşke bunu üniversitedeyken öğrenseydim” dememek için bilmen gerekenleri şimdiden söylüyoruz! 👇

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1. Yapay zekayı gerçekten kullanabilmek.

Yapay zekaya doğrudan soru sormayı herkes biliyor. Ancak günümüzde yükselen iş kollarından biri olarak 'yapay zeka mühendisliği' kavramı öne çıkıyor. Yapay zekayı gerçek anlamda fikir üretme, analiz ve üretkenlik aracı olarak kullanmak seni hayatın her alanında ileri taşıyabilir. Bu nedenle doğru prompt yazmayı şimdiden öğrenmek senin için önemli bir avantaj.

2. Excel ve Google Sheets'ten anlamak.

“Benim bölümümle Excel'in ne ilgisi var?” diye düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Çünkü Google Sheets ve Excel gibi araçlar, iş hayatında aklına gelmeyecek yerlerde bile karşına çıkabilir. Bu nedenle formüller, filtreler, tablolar ve temel veri düzenleme becerileri tahmin ettiğinden çok daha önemli.

3. Düzgün e-posta yazabilmek.

E-posta dünyasıyla pek ilgin olmayabilir ve mesajlaşma denilince de aklına sesli mesajlar gelebilir. Ama iş hayatı, bundan çok daha profesyonel bir düzeyde ilerler. Bu yüzden yazdığın bir e-postada konu satırını boş bırakmamak, isteğini net şekilde anlatmak ve imla kurallarına uymak şimdiden kazanacağın küçük ama etkili bir beceri olabilir.

4. Nasıl sunum hazırlayacağını öğrenmek.

Belki seni hayal kırıklığına uğratacağız ama slayta sekiz paragraf yazıp sonra onları ekrandan okumak sunum yapmak değil. Etkili sunum yapmanın olmazsa olmazlarından biri hikaye anlatıcılığı. Slayta koyduğun bilgiler arasından hangisini öne çıkaracağını, insanları nasıl konuya dahil edeceğini ve mesajını nasıl sadeleştireceğini bilmek de gerekiyor.

5. Kendi bütçeni yönetebilmek.

Ayın 3'ünde “Bu ay çok dikkatli olacağım” deyip ayın 18'inde hesabınla göz göze geliyorsan, senin edinmen gereken beceri bu maddede gizli olabilir. Gelir-gider takibi, sabit masraf hesapları ve küçük de olsa birikim yapma gibi alışkanlıklar mezuniyeti beklememesi gereken becerilerden.

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6. Kendi kendine yeni bir şey öğrenmek.

Mezun olduğunda kullanacağın araçların bir kısmı bugün henüz ortada bile olmayabilir. O yüzden en değerli becerilerden bir diğeri de kimse sana ders programı vermeden de öğrenmeye devam edebilmen.

7. Bir fikri satabilmek.

Bir fikri satabilmek denilince aklına ürün satmak gibi bir şey gelmesin. Projeni hocana kabul ettirmek, yöneticine bir fikir sunmak veya arkadaş grubunu hafta sonu planına dahil etmek bile biraz ikna becerisi istiyor. Bu beceri ise iş hayatında müşterileri ikna ederken ciddi avantaj sağlıyor.

8. Eksikliklerini fark etmek.

Üniversiteden mezun olurken her şeyi eksiksiz öğrenmen mümkün değil. Çünkü hayatın farklı aşamalarında da sürekli yeni kazanımlarla karşılaşman olası. Bu nedenle eksikliklerini zamanında anlayıp bunları açıkça fark etmek, hangi alanda kendini geliştirmen gerektiğini anlamanı kolaylaştırabilir. Bazen bildiklerinden çok bilmediklerini kabul etmek de aynı ölçüde değerli olabiliyor.

9. Eleştiri almayı öğrenmek.

Eleştiri, yapıcı olduğu zaman gayet geliştirici bir unsura dönüşebiliyor. Ancak eleştirilere açık olmak, ne yazık ki kolayca edinilecek beceriler arasında yer almıyor. Eleştirilere henüz eğitim evresinde kendini alıştırmaya başlarsan geri bildirimleri daha yapıcı hale getirebilirsin. Bu da sana iş hayatında ciddi zaman kazandırabilir.

10. Farklı perspektiflere açık olmak.

Üniversitedeyken bazen senden tamamen farklı düşünen, farklı ilgi alanlarına sahip olan veya farklı yerlerden gelen insanlarla aynı masaya oturuyorsun. Bir süre sonra aynı konuya tek bir doğru açıdan bakılamayacağını fark ediyorsun. Bu da hem fikir üretirken hem de insanlarla çalışırken seni daha esnek biri haline getirebilir.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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