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Üniversitede Edindiğin Arkadaşları Ömürlük Yapan 10 Detay

etiket Üniversitede Edindiğin Arkadaşları Ömürlük Yapan 10 Detay

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
23.10.2026 - 17:35
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Üniversite yıllarında tanıştığın herkes hayatında kalmıyor. Bazıları mezuniyet töreninden sonra yavaş yavaş uzaklaşırken bazılarıyla aradan yıllar geçse bile kaldığın yerden devam ediyorsun. Hatta bir bakmışsın, aynı şehirde yaşamıyor olsanız bile en önemli anlarında ilk aradığın kişi hâlâ üniversiteden arkadaşın.

Peki bazı üniversite arkadaşlıklarını diğerlerinden farklı yapan ne? İşte aradan yıllar geçse bile o bağı koruyan 10 küçük ama önemli detay...

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1. Zor gününde yanında olur.

Üniversitede herkes eğlenceli günleri paylaşabilir ama asıl mesele işler ters gittiğinde kimin yanında kaldığıdır. Sınav stresi, aile meseleleri, ayrılıklar ya da hayatın hiç beklemediğin anda çıkardığı başka sorunlar... O kişi zor zamanında gerçekten yanındaysa arkadaşlığınızın temeli sağlam atılmış demek.

2. Başarını içtenlikle kutlar.

Notun yüksek geldiğinde, istediğin bölüme girdiğinde, işe başladığında ya da hayatında güzel bir şey olduğunda bunu kendine dert etmeyen, aksine seninle gerçekten sevinen insanlar kolay bulunmuyor. Aradan yıllar geçse bile birbirinin mutluluğuna ortak olmak arkadaşlığı diri tutuyor.

3. Sessizlikten rahatsız olmaz.

Bazı insanlarla konuşacak konu bulmak için çaba göstermen gerekir. Bazılarıyla ise saatlerce konuşmasan bile hiçbir şey değişmez. Uzun süre görüşmediğinizde bile yeniden bir araya geldiğiniz anda sanki dün ayrılmışsınız gibi hissettiriyorsa o arkadaşlık başka bir yere geçmiştir.

4. Birbirinizin geçmişini bilirsiniz.

Üniversitede tanıştığın arkadaşın, hayatının önemli bir dönemine tanıklık eder. İlk heyecanlarını, saçma kararlarını, hoşlandığın kişileri, sınavdan kaçış planlarını ve kimseye anlatmadığın küçük hikâyeleri bilir. Yıllar sonra bile 'Bunu hatırlıyor musun?' diyebileceğin birinin olması başlı başına büyük bir bağdır.

5. Hesap kitap yapmazsınız.

Kim önce mesaj attı, kim son buluşmayı ayarladı, kim daha çok aradı... Gerçek arkadaşlıklarda bunların hesabı tutulmaz. Bazen aylarca konuşmazsınız ama ihtiyaç olduğunda birbirinize ulaşacağınızı bilirsiniz.

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6. Birbirinizi değiştirmeye çalışmazsınız.

Üniversitede tanıştığın kişi yıllar içinde aynı kalmayabilir. Şehirler, işler, ilişkiler, düşünceler ve hayata bakış değişebilir. Arkadaşlığın devam etmesi için birbirinizin her değişimini onaylamanız gerekmese de birbirinize alan tanımanız gerekir.

7. Eski günlere hâlâ gülersiniz.

Bir zamanlar dünyanın en büyük meselesi gibi görünen şeyler yıllar sonra en komik anılarınız olabilir. Kantinde geçirilen saatler, son dakika verilen ödevler, yanlış sınıfa girilen dersler... Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin aynı anıya birlikte gülebiliyorsanız bağınız hâlâ yerinde demek.

8. Hayatınıza dahil olmaya devam eder.

Mezuniyetle birlikte üniversite hayatı biter ama arkadaşlık bitmek zorunda değildir. Yeni işler, taşınmalar, ilişkiler ve farklı hayatlar ortaya çıksa da birbirinizin hayatındaki önemli gelişmeleri takip etmeye devam edersiniz. 'Ne yapıyor acaba?' diye merak etmek bile bağın sürdüğünü gösterir.

9. Kötü gününde gerçeği söyler.

Gerçek arkadaşlık sadece birbirini pohpohlamak değildir. Bazen duymak istemediğin şeyi söyleyen, yanlış yaptığında bunu açıkça dile getiren kişi en kıymetli arkadaşındır. Bunu yaparken seni küçümsemiyor ve yanında durmaya devam ediyorsa o arkadaşlık kolay kolay eskimez.

10. Yıllar sonra bile aynı hissettirir.

Belki artık aynı kampüste değilsiniz, aynı şehirde yaşamıyorsunuz, hatta eskisi kadar sık görüşmüyorsunuz. Ama buluştuğunuzda aradaki yıllar bir anda ortadan kalkıyorsa üniversitede kurduğunuz bağ gerçekten kalıcı olmuş demektir. Çünkü bazı arkadaşlıklar zamana değil, birlikte biriktirilen anılara dayanır.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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