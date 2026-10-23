Üniversitede Edindiğin Arkadaşları Ömürlük Yapan 10 Detay
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Üniversite yıllarında tanıştığın herkes hayatında kalmıyor. Bazıları mezuniyet töreninden sonra yavaş yavaş uzaklaşırken bazılarıyla aradan yıllar geçse bile kaldığın yerden devam ediyorsun. Hatta bir bakmışsın, aynı şehirde yaşamıyor olsanız bile en önemli anlarında ilk aradığın kişi hâlâ üniversiteden arkadaşın.
Peki bazı üniversite arkadaşlıklarını diğerlerinden farklı yapan ne? İşte aradan yıllar geçse bile o bağı koruyan 10 küçük ama önemli detay...
1. Zor gününde yanında olur.
2. Başarını içtenlikle kutlar.
3. Sessizlikten rahatsız olmaz.
4. Birbirinizin geçmişini bilirsiniz.
5. Hesap kitap yapmazsınız.
6. Birbirinizi değiştirmeye çalışmazsınız.
7. Eski günlere hâlâ gülersiniz.
8. Hayatınıza dahil olmaya devam eder.
9. Kötü gününde gerçeği söyler.
10. Yıllar sonra bile aynı hissettirir.
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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