Üniversitede Edindiğin Arkadaşları Ömürlük Yapan 10 Detay

Üniversite yıllarında tanıştığın herkes hayatında kalmıyor. Bazıları mezuniyet töreninden sonra yavaş yavaş uzaklaşırken bazılarıyla aradan yıllar geçse bile kaldığın yerden devam ediyorsun. Hatta bir bakmışsın, aynı şehirde yaşamıyor olsanız bile en önemli anlarında ilk aradığın kişi hâlâ üniversiteden arkadaşın.

Peki bazı üniversite arkadaşlıklarını diğerlerinden farklı yapan ne? İşte aradan yıllar geçse bile o bağı koruyan 10 küçük ama önemli detay...