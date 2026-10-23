Öğrenci İndirimlerinden Daha Fazla Yararlanmanın 10 Yolu
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Kabul edelim, öğrenci fırsatları ve indirimler çok iyi oluyor. Peki nasıl daha fazla öğrenci indiriminden yararlanılabilir? “Gelin, öğrenci indirimlerinden daha fazla yararlanmanın yollarına birlikte bakalım!
1. Uluslararası öğrenci kartı edinmek.
2. Dijital platformlarda öğrenci e-postasıyla profil oluşturmak.
3. Teknoloji ekipmanı alımında öğrenci indiriminden yararlanmak.
4. Marka ve banka kampanyalarını incelemek.
5. Sanat ve kültür aktivitelerini takip etmek.
6. Yeme içme ve kafe indirimlerini sormak.
7. Ulaşım ve seyahat haklarını aktif hale getirmek.
8. Akademik alanda ücretsiz ve açık kaynaklardan yararlanmak.
9. Spor tesisleri ve indirimlerinden yararlanmak.
10. Toplu satın alım veya grup indirimlerini organize etmek.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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