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Öğrenci İndirimlerinden Daha Fazla Yararlanmanın 10 Yolu

etiket Öğrenci İndirimlerinden Daha Fazla Yararlanmanın 10 Yolu

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Begüm - Onedio Editörü
23.10.2026 - 17:34
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Kabul edelim, öğrenci fırsatları ve indirimler çok iyi oluyor. Peki nasıl daha fazla öğrenci indiriminden yararlanılabilir? “Gelin, öğrenci indirimlerinden daha fazla yararlanmanın yollarına birlikte bakalım!

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1. Uluslararası öğrenci kartı edinmek.

1. Uluslararası öğrenci kartı edinmek.

Sadece kendi okul kimliğinle sınırlı kalmak yerine, yurt içinde ve yurt dışında geçerliliği olan uluslararası öğrenci kimliklerine başvurabilirsin.

2. Dijital platformlarda öğrenci e-postasıyla profil oluşturmak.

Spotify, Apple Music, Adobe Creative Cloud veya Amazon Prime gibi servisler öğrenciliğini onaylamak için UNiDAYS veya SheerID gibi platformları kullanır. Eğitime devam ettiğin kurumun e-posta adresi ile bu hesapları doğrulamak, yazılım ve içerik servislerinde %50'ye varan avantajlar sağlar.

3. Teknoloji ekipmanı alımında öğrenci indiriminden yararlanmak.

Apple, Samsung ve Microsoft gibi teknoloji devleri, eğitim dönemi başlarında öğrencilere özel mağazalarını erişime açar. Dizüstü bilgisayar veya tablet alırken doğrudan öğrenci indirimi almak, hediyelik aksesuar kampanyalarından faydalanmak veya 'Eskiyi getir, yeniyi götür' desteklerini kullanmak bütçeni önemli ölçüde rahatlatır.

4. Marka ve banka kampanyalarını incelemek.

Gençlere ve üniversitelilere yönelik özel programlar sunan bankalar, giyimden teknolojiye, yeme içmeden market alışverişine kadar geniş bir yelpazede nakit iade veya puan fırsatları sunar. Mobil bankacılık uygulamalarındaki kampanya sekmesini düzenli kontrol etmek de oldukça önemli!

5. Sanat ve kültür aktivitelerini takip etmek.

Tiyatro, sinema, müze ve konser salonları haftanın belirli günlerinde veya belirli saatlerde öğrencilere özel avantajlar veya son dakika gişe indirimleri sunar. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeleri indirimli MüzeKart ile ziyaret etmek ve belediyelerin gençlik merkezlerinin sunduğu ücretsiz etkinlik takvimlerini izlemek bütçeni korur.

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6. Yeme içme ve kafe indirimlerini sormak.

Kampüs çevresindeki veya popüler zincir restoranlar, mobil uygulamaları veya fiziki kimlik ibrazı karşılığında öğrenci menüleri ve indirimler sunar. Bir mekana gitmeden önce mobil uygulamalar üzerinden öğrenciye özel bir menü veya sadakat programı olup olmadığını kontrol etmek alışkanlık haline getirilmelidir.

7. Ulaşım ve seyahat haklarını aktif hale getirmek.

Şehir içi toplu taşımada kullanılan indirimli öğrenci kartlarının vize süreçlerini zamanında tamamlamak doğrudan tasarruf sağlar. Ve indirimler de sadece bununla bitmiyor. Ayrıca şehirler arası seyahatlerde TCDD Taşımacılık, otobüs firmaları ve hava yolu şirketlerinin öğrencilere özel tanımladığı indirimli tarifelerden faydalanmak için profil tanımlamalarını önceden yapmak gerekir.

8. Akademik alanda ücretsiz ve açık kaynaklardan yararlanmak.

Pahalı ders kitapları ve yazılımlar yerine üniversite kütüphanesinin dijital veri tabanlarını, Coursera ve edX gibi platformların üniversite öğrencilerine açtığı ücretsiz lisansları ve kamuya açık akademik kütüphaneleri kullanmak da masrafları belirgin şekilde azaltır.

9. Spor tesisleri ve indirimlerinden yararlanmak.

Kabul edelim, spor salonu üyelikleri yüksek maliyetli olabiliyor... Özel salonların sunduğu gündüz kuşağı öğrenci indirimlerini değerlendirebilir veya belediyelerin gençlik ve spor tesislerinden ücretsiz/indirimli yararlanarak sağlıklı yaşam rutinini uygun maliyetle sürdürebilirsin.

10. Toplu satın alım veya grup indirimlerini organize etmek.

Yazılım lisansları, ortak ev araç gereçleri veya etkinlik biletlerinde grup indirimleri sıkça uygulanır. Ev arkadaşların veya sınıf arkadaşlarınla ortak platform üyelikleri açmak ya da toplu bilet almak, kişi başı düşen maliyeti en alt seviyeye çeker.

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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