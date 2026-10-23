Öğrenci İndirimlerinden Daha Fazla Yararlanmanın 10 Yolu

Spotify, Apple Music, Adobe Creative Cloud veya Amazon Prime gibi servisler öğrenciliğini onaylamak için UNiDAYS veya SheerID gibi platformları kullanır. Eğitime devam ettiğin kurumun e-posta adresi ile bu hesapları doğrulamak, yazılım ve içerik servislerinde %50'ye varan avantajlar sağlar.