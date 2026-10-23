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Öğrenci Evinde Yaşayanların Anında Hatırlayacağı 10 Durum

etiket Öğrenci Evinde Yaşayanların Anında Hatırlayacağı 10 Durum

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
23.10.2026 - 17:39
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Üniversitede kendi evine çıkmak özgürlük, bağımsızlık ve istediğin saatte makarna yapabilmek demekti. Ta ki faturalar, bulaşıklar ve buzdolabında kimin yoğurdunun bulunduğu gibi son derece kritik meselelerle tanışana kadar. Öğrenci evinde yaşamışsan bunları okuyunca gözlerinin dolmasına engel olamayacaksın.

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1. Ayın ilk haftasında kendini zengin sanıp son haftasında ise parasız kalma gerçeğiyle yüzleşirsin.

Para eline geçtiğinde bir anda hayatın kontrolünü ele geçirdiğini düşünürsün. Birkaç dışarıda yemek, iki kahve ve gereksiz birkaç alışverişten sonra hesap bakiyesi gerçeği yüzüne tokat gibi çarpar. Ayın son günlerinde ise makarna, yumurta ve evde unutulmuş bir parça ekmek arasında gider gelirsin.

2. Mutfakta biriken bulaşıklarla bakışmaya başlarsın.

İlk günlerde yemeğini yedikten hemen sonra bulaşığını yıkarsın çünkü henüz hayatla bağını tamamen koparmamışsındır. Sonra bir gün yorgunluktan tabağı lavaboya bırakırsın ve o tabak, ertesi gün yanına iki tabak daha alarak küçük çaplı bir dağa dönüşür. Birkaç gün içinde lavabo tamamen dolar ve sen artık bulaşıkları yıkamak yerine onlarla göz teması kurup kimin önce pes edeceğini beklersin.

3. Temizlik en son raddede aklına gelir.

Evdeki deterjan ve süngerler sadece ebeveynler ziyarete geleceği zaman ya da acil durumlarda ortaya çıkar. Günlerce süpürülmeyen salonlar ve lavaboda biriken bulaşık dağları normal bir manzara olarak kabul edilir. Temizlik yapma isteği genelde o an ruhsal bir aydınlanma gelirse ancak saatler süren bir operasyonla başlar.

4. Buzdolabındaki boşluk ürkütür.

Buzdolabının kapağını açtığında karşılaştığın o koskoca boşluk, ayın sonunun geldiğini anlaman için fazlasıyla yeterli olur. Raflarda yalnızca yarım limon, ne zaman açıldığı bilinmeyen bir sos ve son kullanma tarihiyle vedalaşmaya hazırlanan bir yoğurt vardır. Birkaç saniye boyunca dolaba bakıp ne yiyebileceğini düşünür, sonra ekonomik durumunu hatırlayıp kapağı sessizce kapatırsın.

5. Bir arkadaşının gelmesiyle sıradan bir akşamın sabaha kadar süren plana dönüşmesini izlersin.

Başlangıçta sadece bir kahve içip biraz sohbet etmek için buluşmuşsunuzdur. Sonra biri müzik açar, biri markete gitmeyi önerir, bir başkası da hiç tanımadığınız insanları eve çağırır ve saat bir anda gece yarısını geçer. Ertesi gün hepinizin erken dersi olmasına rağmen kimsenin eve gitmeye niyeti yoktur. Öğrenci evlerinde en uzun geceler genellikle hiçbir plan yapılmadan başlar.

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6. Sabahlara kadar süren anlamsız sohbetlerin bir anda hayat dersine dönüştüğünü görürsün.

Gece saat ikide başlayan sohbetin konusu önce eski sevgililerden biridir. Yarım saat sonra çocukluk travmalarına, gelecekte ne yapmak istediğinize ve hayatın anlamına gelirsiniz. Arada biri mutfaktan çay getirir ve konu tekrar eski sevgiliye döner. Sabah olduğunda hiçbir sorunu çözmemişsinizdir ama hepiniz birbirinizi hayatınızın geri kalanında tanıyacakmışsınız gibi hissedersiniz.

7. Ev arkadaşlarınla en saçma şeylerde bile ortak karar almak zorunda kalırsın.

Evde ne pişeceğinden kimin markete gideceğine kadar her şey tartışma konusu olur. Bazen beş kişinin yarım saat boyunca pizza mı makarna mı yiyeceğini tartıştığı olur. Sonunda herkes başka bir şey istediği için iki farklı yemek yapılır ve mutfak savaş alanına döner.

8. Aileden gelen koliler evde bayram havası estirir.

Memleketten kargoyla gelen zeytinyağlılar, börekler ve ev yapımı reçeller evin ekonomisini bir anda düzlüğe çıkarır. O koli açıldığı an evdeki tüm arkadaşlar etrafına toplanarak bayram sofrası kurmuş gibi mutlu olur.

9. Çamaşır yıkamak için tüm dolabın boşalması beklenir.

Çamaşır makinesini çalıştırmak için neredeyse dolaptaki bütün kıyafetlerin kirlenmesi beklenir. Bir süre sonra sandalyenin üzerinde, yatağın kenarında ve odanın çeşitli köşelerinde biriken kıyafetler artık sana ait değilmiş gibi görünmeye başlar. Sonunda makineyi doldurup çalıştırdığında ise evde küçük çaplı bir seferberlik ilan edilir çünkü herkesin yıkanacak bir şeyi vardır.

10. Yıllar sonra en çok özlediğin şeyin o evin dağınıklığı olduğunu fark edersin.

O zamanlar sürekli şikayet ettiğin gürültü, salonda yerlere oturup yapılan sohbetler ve gece yarısı kapının çalması yıllar sonra bambaşka görünür. Çünkü öğrenci evinde yaşananların çoğu planlı değildir ve tam da bu yüzden unutulmaz olur. Birlikte gülmekten nefes alamadığınız geceler, saçma sapan tartışmalar ve sabaha kadar süren sohbetler zamanla hayatının en güzel anılarından bazılarına dönüşür. O günler asla unutulmuyor!

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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