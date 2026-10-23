Öğrenci Evinde Yaşayanların Anında Hatırlayacağı 10 Durum
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Üniversitede kendi evine çıkmak özgürlük, bağımsızlık ve istediğin saatte makarna yapabilmek demekti. Ta ki faturalar, bulaşıklar ve buzdolabında kimin yoğurdunun bulunduğu gibi son derece kritik meselelerle tanışana kadar. Öğrenci evinde yaşamışsan bunları okuyunca gözlerinin dolmasına engel olamayacaksın.
1. Ayın ilk haftasında kendini zengin sanıp son haftasında ise parasız kalma gerçeğiyle yüzleşirsin.
2. Mutfakta biriken bulaşıklarla bakışmaya başlarsın.
3. Temizlik en son raddede aklına gelir.
4. Buzdolabındaki boşluk ürkütür.
5. Bir arkadaşının gelmesiyle sıradan bir akşamın sabaha kadar süren plana dönüşmesini izlersin.
6. Sabahlara kadar süren anlamsız sohbetlerin bir anda hayat dersine dönüştüğünü görürsün.
7. Ev arkadaşlarınla en saçma şeylerde bile ortak karar almak zorunda kalırsın.
8. Aileden gelen koliler evde bayram havası estirir.
9. Çamaşır yıkamak için tüm dolabın boşalması beklenir.
10. Yıllar sonra en çok özlediğin şeyin o evin dağınıklığı olduğunu fark edersin.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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