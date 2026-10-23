Öğrenci Evinde Yaşayanların Anında Hatırlayacağı 10 Durum

Evde ne pişeceğinden kimin markete gideceğine kadar her şey tartışma konusu olur. Bazen beş kişinin yarım saat boyunca pizza mı makarna mı yiyeceğini tartıştığı olur. Sonunda herkes başka bir şey istediği için iki farklı yemek yapılır ve mutfak savaş alanına döner.