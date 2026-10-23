Üniversite Hayatında “Bunu Neden Daha Önce Kullanmadım?” Dedirten 10 Dijital Araç

Üniversitede bazen bir ödevi hazırlamak, bazen ders notlarını toparlamak, bazen de “Ben bu dosyayı nereye kaydetmiştim?” krizinden çıkmak saatler sürebiliyor. Neyse ki her şeyi tek başına halletmek zorunda değilsin.

Ders çalışırken, sunum hazırlarken, grup ödevlerinde ya da günlük üniversite koşturmacasında hayatını birkaç tıkla kolaylaştırabilecek pek çok dijital araç var. Bazılarını daha önce duymuş olabilirsin, bazılarını ise keşfettiğinde “Ben bunu neden daha önce kullanmadım?” diyeceksin.