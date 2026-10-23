article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Üniversite Hayatında “Bunu Neden Daha Önce Kullanmadım?” Dedirten 10 Dijital Araç

etiket Üniversite Hayatında “Bunu Neden Daha Önce Kullanmadım?” Dedirten 10 Dijital Araç

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
23.10.2026 - 17:34
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Üniversitede bazen bir ödevi hazırlamak, bazen ders notlarını toparlamak, bazen de “Ben bu dosyayı nereye kaydetmiştim?” krizinden çıkmak saatler sürebiliyor. Neyse ki her şeyi tek başına halletmek zorunda değilsin.

Ders çalışırken, sunum hazırlarken, grup ödevlerinde ya da günlük üniversite koşturmacasında hayatını birkaç tıkla kolaylaştırabilecek pek çok dijital araç var. Bazılarını daha önce duymuş olabilirsin, bazılarını ise keşfettiğinde “Ben bunu neden daha önce kullanmadım?” diyeceksin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Notlarını tek yerde topla.

1. Notlarını tek yerde topla.

Ders sırasında aldığın notlar bir defterde, sınav tarihleri telefonunda, yapılacaklar listen ise bambaşka bir yerdeyse biraz toparlanma zamanı gelmiş olabilir. Notion gibi araçlarla ders notlarını, yapılacaklarını, sınav tarihlerini ve proje fikirlerini tek bir yerde düzenleyebilirsin.

2. Sunumlarını daha kolay hazırla.

2. Sunumlarını daha kolay hazırla.

Sunum hazırlarken boş bir slayta dakikalarca bakmak yerine Canva'nın hazır şablonlarından yararlanabilirsin. Birkaç düzenleme ile hem daha düzenli hem de daha dikkat çekici sunumlar hazırlamak mümkün.

3. Uzun metinleri daha anlaşılır hâle getir.

3. Uzun metinleri daha anlaşılır hâle getir.

Özellikle akademik metinler bazen bir sayfada anlatılabilecek şeyi beş sayfada anlatabiliyor. Yapay zekâ araçlarından metnin ana fikirlerini çıkarmak, karmaşık kavramları açıklamak veya kendine çalışma soruları hazırlamak için destek alabilirsin.

4. Grup ödevini ortak bir dosyada hazırla.

4. Grup ödevini ortak bir dosyada hazırla.

“Sen hangi kısmı yazmıştın?”, “Dosyanın son hâli kimde?” gibi grup ödevi klasiklerini geride bırakabilirsin. Google Docs sayesinde herkes aynı belge üzerinde çalışabilir, birbirinin yazdıklarını görebilir ve gerektiğinde yorum bırakabilir.

5. Kaynaklarını düzenli tut.

5. Kaynaklarını düzenli tut.

Ödev hazırlarken onlarca makale ve internet kaynağı arasında kaybolmamak için Zotero gibi kaynak yönetim araçlarından yararlanabilirsin. Kaynaklarını kategorilere ayırabilir ve ihtiyaç duyduğunda aradığın çalışmayı çok daha kolay bulabilirsin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. PDF'leri sadece okumakla yetinme.

6. PDF'leri sadece okumakla yetinme.

Ders materyallerini PDF olarak indirip sadece okumak zorunda değilsin. PDF düzenleme araçları sayesinde önemli yerlerin altını çizebilir, not ekleyebilir ve yorum bırakabilirsin. Böylece sınav döneminde aynı metni baştan sona taramak yerine kendi işaretlediğin bölümlere dönebilirsin.

7. Çalışma süreni parçalara ayır.

7. Çalışma süreni parçalara ayır.

Saatlerce masada oturmak her zaman verimli çalıştığın anlamına gelmiyor. Pomodoro tekniğini kullanan uygulamalarla çalışma ve mola sürelerini belirleyebilir, özellikle dikkatini toplamakta zorlandığın günlerde kendine daha uygulanabilir bir düzen oluşturabilirsin.

8. Önemli dosyalarını yedekle.

8. Önemli dosyalarını yedekle.

Bilgisayarın bozulduğunda bütün dönem ödevlerinin de onunla birlikte gitmesini istemezsin. Google Drive gibi bulut depolama araçlarıyla önemli dosyalarını yedekleyebilir ve onlara farklı cihazlardan erişebilirsin.

9. Yabancı kaynakları daha kolay oku.

9. Yabancı kaynakları daha kolay oku.

İngilizce bir makaleyi anlamaya çalışırken her cümlede sözlüğe bakmak zaman kaybettirebilir. DeepL gibi çeviri araçları, özellikle anlamını hızlıca kavramak istediğin yabancı kaynaklarda sana yardımcı olabilir.

10. Yapılacaklarını gözünün önünde tut.

10. Yapılacaklarını gözünün önünde tut.

Bir tarafta sınav, diğer tarafta sunum, üstüne teslim edilmesi gereken ödevler derken her şeyi akılda tutmaya çalışmak yorucu olabilir. Trello gibi araçlarla görevlerini listeleyebilir, tamamladıklarını işaretleyebilir ve hangi işlerin hâlâ seni beklediğini tek bakışta görebilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın