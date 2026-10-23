Üniversite Hayatında “Bunu Neden Daha Önce Kullanmadım?” Dedirten 10 Dijital Araç
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Üniversitede bazen bir ödevi hazırlamak, bazen ders notlarını toparlamak, bazen de “Ben bu dosyayı nereye kaydetmiştim?” krizinden çıkmak saatler sürebiliyor. Neyse ki her şeyi tek başına halletmek zorunda değilsin.
Ders çalışırken, sunum hazırlarken, grup ödevlerinde ya da günlük üniversite koşturmacasında hayatını birkaç tıkla kolaylaştırabilecek pek çok dijital araç var. Bazılarını daha önce duymuş olabilirsin, bazılarını ise keşfettiğinde “Ben bunu neden daha önce kullanmadım?” diyeceksin.
1. Notlarını tek yerde topla.
2. Sunumlarını daha kolay hazırla.
3. Uzun metinleri daha anlaşılır hâle getir.
4. Grup ödevini ortak bir dosyada hazırla.
5. Kaynaklarını düzenli tut.
6. PDF'leri sadece okumakla yetinme.
7. Çalışma süreni parçalara ayır.
8. Önemli dosyalarını yedekle.
9. Yabancı kaynakları daha kolay oku.
10. Yapılacaklarını gözünün önünde tut.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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