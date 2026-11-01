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Avrupa Yakası'nın Sertaç'ı Yavuz Seçkin Hastalığını İlk Kez Açıkladı!

Avrupa Yakası'nın Sertaç'ı Yavuz Seçkin Hastalığını İlk Kez Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
01.11.2026 - 22:46
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Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Sertaç karakteriyle hafızalara kazınan ünlü komedyen Yavuz Seçkin, Pınar Altuğ Atacan'ın programında sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıllardır alıştığı yoğun çalışma temposundan uzaklaştığında kendisini iyi hissetmediğini anlatan Seçkin, anksiyete yaşadığını açıkladı. Ünlü ismin ev hayatına ve eşi Dicle Seçkin'le ilişkisine dair anlattıkları da dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bir döneme damgasını vuran Avrupa Yakası dizisinin unutulmaz Sertaç'ı Yavuz Seçkin, yıllardır taklitleri, telefon şakaları ve kendine has mizah anlayışıyla tanıdığımız isimlerden biri.

Bir döneme damgasını vuran Avrupa Yakası dizisinin unutulmaz Sertaç'ı Yavuz Seçkin, yıllardır taklitleri, telefon şakaları ve kendine has mizah anlayışıyla tanıdığımız isimlerden biri.

Kariyerine radyo programlarıyla başlayan ve özellikle 'Yavuz'un Minibüsü' ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ünlü komedyen, Gülse Birsel imzalı Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Sertaç karakteriyle televizyon izleyicisinin de gönlünde taht kurmuştu. 

Ardından Galip Derviş, No: 309 ve 2022 yılında Nihat karakteriyle konuk olduğu Seversin gibi yapımlarda karşımıza çıkan Seçkin, son yıllarda ise sahne gösterileri, taklitleri ve sosyal medya yayınlarıyla sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. 

Uzun yıllardır enerjik halleriyle tanıdığımız komedyen, bu kez sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

360 ekranlarında yayınlanan Pınar Altuğ Atacan ile Kim O? programına konuk olan Yavuz Seçkin, anksiyete yaşadığını açıklayarak yoğun çalışma temposunun günlük hayatına etkilerinden bahsetti.

360 ekranlarında yayınlanan Pınar Altuğ Atacan ile Kim O? programına konuk olan Yavuz Seçkin, anksiyete yaşadığını açıklayarak yoğun çalışma temposunun günlük hayatına etkilerinden bahsetti.

Yıllarca setten sete, sahneden sahneye koşmaya alıştığını söyleyen komedyen, işleri azaldığında ve evde daha fazla vakit geçirdiğinde kendisini huzursuz hissettiğini anlattı. Seçkin, yaşadığı durumu şu sözlerle ifade etti:

“Hareket olmadığı zaman hasta oluyorum. Şu anda da bir anksiyetem var. İşte evde olduğum zaman böyle çok tempoya alışmışız. Yani her yere koşmaya, her gün sette olmaya. Biraz böyle tempo düşünce ben hasta oluyorum galiba.”

Evde de bir an olsun yerinde duramadığını anlatan ünlü isim, eşi Dicle Seçkin'in bile kendisine yetişmekte zorlandığını söyleyerek hareketli yapısını şu sözlerle anlattı:

“Ben hiperaktivite seviyorum ya. Hiperaktif bir çocuğum. Ev içerisinde yani Dicle tutamaz beni. Yani hani ben aşağı inerim, yukarı çıkarım, bahçede çimleri keserim, klor atarım havuza, o şu bu yani her şeyi ben yaparım.”

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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