Avrupa Yakası'nın Sertaç'ı Yavuz Seçkin Hastalığını İlk Kez Açıkladı!

Yıllarca setten sete, sahneden sahneye koşmaya alıştığını söyleyen komedyen, işleri azaldığında ve evde daha fazla vakit geçirdiğinde kendisini huzursuz hissettiğini anlattı. Seçkin, yaşadığı durumu şu sözlerle ifade etti:

“Hareket olmadığı zaman hasta oluyorum. Şu anda da bir anksiyetem var. İşte evde olduğum zaman böyle çok tempoya alışmışız. Yani her yere koşmaya, her gün sette olmaya. Biraz böyle tempo düşünce ben hasta oluyorum galiba.”

Evde de bir an olsun yerinde duramadığını anlatan ünlü isim, eşi Dicle Seçkin'in bile kendisine yetişmekte zorlandığını söyleyerek hareketli yapısını şu sözlerle anlattı:

“Ben hiperaktivite seviyorum ya. Hiperaktif bir çocuğum. Ev içerisinde yani Dicle tutamaz beni. Yani hani ben aşağı inerim, yukarı çıkarım, bahçede çimleri keserim, klor atarım havuza, o şu bu yani her şeyi ben yaparım.”