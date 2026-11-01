Avrupa Yakası'nın Sertaç'ı Yavuz Seçkin Hastalığını İlk Kez Açıkladı!
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Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Sertaç karakteriyle hafızalara kazınan ünlü komedyen Yavuz Seçkin, Pınar Altuğ Atacan'ın programında sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıllardır alıştığı yoğun çalışma temposundan uzaklaştığında kendisini iyi hissetmediğini anlatan Seçkin, anksiyete yaşadığını açıkladı. Ünlü ismin ev hayatına ve eşi Dicle Seçkin'le ilişkisine dair anlattıkları da dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bir döneme damgasını vuran Avrupa Yakası dizisinin unutulmaz Sertaç'ı Yavuz Seçkin, yıllardır taklitleri, telefon şakaları ve kendine has mizah anlayışıyla tanıdığımız isimlerden biri.
360 ekranlarında yayınlanan Pınar Altuğ Atacan ile Kim O? programına konuk olan Yavuz Seçkin, anksiyete yaşadığını açıklayarak yoğun çalışma temposunun günlük hayatına etkilerinden bahsetti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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