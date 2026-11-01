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Şevket Çoruh Hayatında En Çok Borç Aldığı Kişiyi Açıkladı: Evindeki Tabloları Bile Satmış!

Şevket Çoruh Hayatında En Çok Borç Aldığı Kişiyi Açıkladı: Evindeki Tabloları Bile Satmış!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
01.11.2026 - 22:21
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Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiser'i Şevket Çoruh, hayatında en çok borç aldığı kişiyi açıklarken yıllardır unutamadığı bir fedakarlığı da anlattı. Baba Sahne'yi kurduğu dönemde maddi açıdan oldukça zorlandığını belirten ünlü oyuncu, borç aldığı kişinin kendisine yardım edebilmek için evindeki tabloları bile sattığını söyledi. 

Özlem Gürses'in Bana Baştan Anlat programına konuk olan Çoruh'un ustasına duyduğu minneti dile getirdiği sözleri dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk televizyonlarının en sevilen oyuncularından Şevket Çoruh, yıllardır Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Mesut Komiser karakteriyle milyonların gönlünde taht kuruyor.

Türk televizyonlarının en sevilen oyuncularından Şevket Çoruh, yıllardır Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Mesut Komiser karakteriyle milyonların gönlünde taht kuruyor.

Ancak usta oyuncunun hayatında televizyon kadar büyük bir yere sahip olan bir başka tutku daha var: Tiyatro! 

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldığı eğitimin ardından yıllarca sahnede emek veren Çoruh, 2017 yılında kendi tiyatrosu Baba Sahne'nin kapılarını açarak en büyük hayallerinden birini gerçekleştirmişti. Üstelik bu hayal hiç de kolay gerçekleşmemişti. Kadıköy'deki eski bir sinemayı yeniden tiyatroya dönüştürmek için birikimlerini ve sahip olduğu bazı mülkleri gözden çıkaran oyuncu, sahnenin kuruluşunda ciddi maddi zorluklarla karşı karşıya kalmıştı.  

Geçtiğimiz hafta Özlem Gürses'in Bana Baştan Anlat programına konuk olan Şevket Çoruh, o zor dönemlerinde kendisine en çok yardım eden ve en çok borç aldığı kişinin kim olduğunu ilk kez açıkladı.

Şevket Çoruh, yaptığı açıklamada hayatında en çok borç aldığı kişinin Müjdat Gezen olduğunu söyleyerek ustasının kendisi için yaptığı fedakarlıkları anlattı.

Şevket Çoruh, yaptığı açıklamada hayatında en çok borç aldığı kişinin Müjdat Gezen olduğunu söyleyerek ustasının kendisi için yaptığı fedakarlıkları anlattı.

Baba Sahne'nin kuruluşunda yaşadığı maddi zorluklardan bahseden oyuncu, Gezen'in kendisine yardım edebilmek için evindeki tabloları bile sattığını açıkladı. Aldığı bütün borçları geri ödediğini ancak ustasına duyduğu vefa borcunu hiçbir zaman ödeyemeyeceğini belirten Çoruh, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Hayatımda en çok borç aldığım insan Müjdat Gezen'dir! Hepsini de ödedim ama aldığım borcun haddi hesabı yoktur. Baba Sahne'nin inşaatını yaparken sürekli onu arardım. 'Yavrum, ne kadar lazım?' diye sorardı. Hayatımda başıma gelen en iyi 10 şeyi saysam biri kesinlikle Müjdat Gezen'dir. 

İkincisi Savaş Dinçel, üçüncüsü Mustafa Alabora'dır. Baba Sahne açılabildiyse bunda Müjdat Gezen'in çok büyük payı var. Banka kredilerini ödeyemediğimiz zaman kapımızı çalıp para yollayan adamdır. 'Hocam, çalışmıyorsun etmiyorsun, bu paraları nereden bulup yolluyorsun?' diye sorardık. 'Boş ver' deyip evinin duvarındaki tabloları satan adamdı Müjdat Gezen. Ona olan vefa borcumu ödeyemem.”

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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