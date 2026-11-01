Şevket Çoruh Hayatında En Çok Borç Aldığı Kişiyi Açıkladı: Evindeki Tabloları Bile Satmış!
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Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiser'i Şevket Çoruh, hayatında en çok borç aldığı kişiyi açıklarken yıllardır unutamadığı bir fedakarlığı da anlattı. Baba Sahne'yi kurduğu dönemde maddi açıdan oldukça zorlandığını belirten ünlü oyuncu, borç aldığı kişinin kendisine yardım edebilmek için evindeki tabloları bile sattığını söyledi.
Özlem Gürses'in Bana Baştan Anlat programına konuk olan Çoruh'un ustasına duyduğu minneti dile getirdiği sözleri dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türk televizyonlarının en sevilen oyuncularından Şevket Çoruh, yıllardır Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Mesut Komiser karakteriyle milyonların gönlünde taht kuruyor.
Şevket Çoruh, yaptığı açıklamada hayatında en çok borç aldığı kişinin Müjdat Gezen olduğunu söyleyerek ustasının kendisi için yaptığı fedakarlıkları anlattı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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