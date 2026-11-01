Şevket Çoruh Hayatında En Çok Borç Aldığı Kişiyi Açıkladı: Evindeki Tabloları Bile Satmış!

Ancak usta oyuncunun hayatında televizyon kadar büyük bir yere sahip olan bir başka tutku daha var: Tiyatro!

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldığı eğitimin ardından yıllarca sahnede emek veren Çoruh, 2017 yılında kendi tiyatrosu Baba Sahne'nin kapılarını açarak en büyük hayallerinden birini gerçekleştirmişti. Üstelik bu hayal hiç de kolay gerçekleşmemişti. Kadıköy'deki eski bir sinemayı yeniden tiyatroya dönüştürmek için birikimlerini ve sahip olduğu bazı mülkleri gözden çıkaran oyuncu, sahnenin kuruluşunda ciddi maddi zorluklarla karşı karşıya kalmıştı.

Geçtiğimiz hafta Özlem Gürses'in Bana Baştan Anlat programına konuk olan Şevket Çoruh, o zor dönemlerinde kendisine en çok yardım eden ve en çok borç aldığı kişinin kim olduğunu ilk kez açıkladı.