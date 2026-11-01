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Tarkan Yıllar Sonra Uyan Şarkısı İçin Stüdyoya Girdi: Bu Kez İngilizce Söyledi!

Tarkan Yıllar Sonra Uyan Şarkısı İçin Stüdyoya Girdi: Bu Kez İngilizce Söyledi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
01.11.2026 - 22:03
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Megastar Tarkan, yıllar önce seslendirdiği ve doğanın korunmasına dikkat çeken unutulmaz şarkısı Uyan için yeniden mikrofon başına geçti! Bu kez şarkıyı İngilizce sözlerle yorumlayan ünlü sanatçının sürprizinin arkasından oldukça anlamlı bir proje çıktı. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31'in tanıtımına destek vermek isteyen Tarkan'ın gönüllü olarak stüdyoya girdiği öğrenildi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk pop müziğinin Megastar'ı Tarkan, yıllardır dillere dolanan şarkıları ve dünya çapındaki başarısıyla müzik dünyasının en sevilen isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Türk pop müziğinin Megastar'ı Tarkan, yıllardır dillere dolanan şarkıları ve dünya çapındaki başarısıyla müzik dünyasının en sevilen isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

'Şımarık', 'Kuzu Kuzu', 'Dudu' ve 'Yolla' gibi hitleriyle milyonların kalbinde taht kuran ünlü sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra doğa ve çevre konusundaki duyarlılığıyla da sık sık gündeme geliyor. 

Hatırlarsanız Tarkan, 2008 yılında Doğa Derneği'ne destek olmak amacıyla 'Uyan' şarkısını seslendirmiş, doğanın korunması ve çevre sorunlarına karşı harekete geçilmesi gerektiğini hatırlatan sözleriyle dinleyicilerine önemli bir mesaj vermişti. 

Yıllar içerisinde çevre bilincinin önemine dikkat çeken şarkılardan biri haline gelen 'Uyan', aradan geçen 18 yılın ardından yeniden gündeme geldi. Üstelik Megastar, bu kez şarkısını yalnızca Türkiye'ye değil, tüm dünyaya duyurmak için harekete geçti!

Tarkan, tam 18 yıl sonra "Uyan" şarkısını bu kez İngilizce sözlerle yeniden seslendirdi!

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'in tanıtımına destek olmak amacıyla gönüllü olarak stüdyoya giren Megastar, çevre sorunlarına dikkat çeken şarkısına yeni bir yorum kazandırdı. 

COP31 Türkiye'nin resmi hesabından paylaşılan tanıtım videosunda Tarkan'ın İngilizce seslendirdiği şarkıya yer verilirken, iklim değişikliğiyle mücadele ve doğanın korunması konusunda uluslararası farkındalık yaratılması amaçlandı. 

Yıllar önce doğanın sesi olmak için mikrofon başına geçen Tarkan'ın aynı şarkıyla yeniden dinleyicilerinin karşısına çıkması dikkat çekti. Ünlü sanatçının projede gönüllü olarak yer alması da çalışmanın öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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