Tarkan Yıllar Sonra Uyan Şarkısı İçin Stüdyoya Girdi: Bu Kez İngilizce Söyledi!
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Megastar Tarkan, yıllar önce seslendirdiği ve doğanın korunmasına dikkat çeken unutulmaz şarkısı Uyan için yeniden mikrofon başına geçti! Bu kez şarkıyı İngilizce sözlerle yorumlayan ünlü sanatçının sürprizinin arkasından oldukça anlamlı bir proje çıktı. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31'in tanıtımına destek vermek isteyen Tarkan'ın gönüllü olarak stüdyoya girdiği öğrenildi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türk pop müziğinin Megastar'ı Tarkan, yıllardır dillere dolanan şarkıları ve dünya çapındaki başarısıyla müzik dünyasının en sevilen isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
Tarkan, tam 18 yıl sonra "Uyan" şarkısını bu kez İngilizce sözlerle yeniden seslendirdi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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