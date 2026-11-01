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Manifest Yine Fırtına Gibi: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

etiket Manifest Yine Fırtına Gibi: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
01.11.2026 - 21:01
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Ekim ayı müzik videoları açısından yine çok bereketliydi. Pek çok gibi iddialı isim yeni klipleriyle sevenlerini mutlu ettiler.  Haydi gelin, beraber yeni çıkan kliplere bakalım!

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1. manifest - TRALALA

Her attığı adım olay olan Manifest grubu, global çapta çıkardıkları yeni şarkılarıyla resmen ortalığı salladı. 1 aydır her yerde bu şarkı çalınıyor.

2. LISA - Tarantino

Blackpink grubunun Lisa'sı da solo kariyerine devam ediyor Tarantino şarkısına çektiği yeni video klibiyle sosyal medyada bolca konuşuluyor.

3. Megan Thee Stallion - Thin Ice - Tina Tuesday Freestyle

Rap müziğin güçlü kadın temsillerinden biri olan Megan Thee Stallion da yeni klibiyle iddiasını konuşturmaya devam ediyor. Gerçekten merak uyandırıcı biri.

4. Grimes - ACCELERANDO

2010'lu yılların alternatif isimlerinden biri olan ve Elon Musk ile olan beraberliğiyle gündemden düşmeyen Grimes de bu ayı yeni klibiyle renklendirdi.

5. Olivia Rodrigo - expectations (feat. Chappell Roan)

Yeni nesil bu iki isme bayılıyor, onlar da renkli klipleriyle sevenlerini mutlu etmeye devam ediyorlar.

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6. Hilary Duff - CATastrophe

Millennial kuşağın tanıdık isimlerinden biri olan Hilary Duff, CATastrophe şarksını renkli ve ilginç bir kliple taçlandırdı. Onu dinlemek insanı bir nostalji dalgasına sürüklüyor.

7. Emre Fel - Avare

Son dönemin en popüler müzisyenlerinden biri olan Emre Fel de Avare şarkısına yepyeni bir video klip çekti. Klip sosyal medyada çok konuşulup tartışıldı. Klipte genç sanatçıya eşi eşlik ediyor.

8. Murda - yanıyorum

Rapçi Murda, oyuncu sevgili Melisa Dönmez ile çektikleri videolardan kolaj yaptığı bir kliple sevenlerinin karşısına çıktı. Sosyal medyada en çok konuşulan video kliplerden oldu.

9. Radikal - YALANCI

Hep kız grupları kurulacak değil sonuçta. Radikal de yeni kurulan bir erkek grubu. Yalancı şarkılarıyla piyasaya giriş yaptılar.

10. Atiye - Olay

2010'lu yılların popüler ismi Atiye de Olay isimli şarkısına çektiği kliple sosyal medyada adeta olay yarattı.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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