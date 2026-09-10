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En İyi Pekmez Markaları

En İyi Pekmez Markaları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 09:27
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Pekmez alırken çoğumuz önce rengine ve kıvamına bakıyoruz ama iyi bir pekmezi anlamak için biraz daha fazlasına dikkat etmek gerekiyor. İçindekiler listesi, hangi meyveden üretildiği ve kullanılan üretim yöntemi, ürünün kalitesi hakkında önemli ipuçları veriyor. Bir de işin kullanıcı yorumları var; özellikle tadı, yoğunluğu ve gerçekten doğal olup olmadığı konusunda seçim yapmayı kolaylaştırabiliyor. Peki şeker ya da şurup ilave edilmiş ürünleri gerçek pekmezden nasıl ayırabiliriz, Briks değeri bize ne söylüyor? 2026’da üzümden duta, harnuptan andıza kadar öne çıkan pekmezleri; Servet, Soul Kitchen ve Antep Pazarı gibi yüksek puan alan markalarla Koska, Torku ve Seğmen gibi yıllardır bildiğimiz seçenekleri karşılaştırarak bir araya getirdik.

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Pekmez Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Pekmez Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Şeker İlavesi Var mı? Gerçek Pekmez ile Şuruplu Ürünü Ayırt Etmek

Pekmez zaten meyvenin kendi şekerini yoğun şekilde barındırdığı için besin değerleri tablosunda yüksek miktarda şeker görmek şaşırtıcı değil. Hatta bazen bu rakamı görüp “Buna şeker mi eklenmiş?” diye düşünmek mümkün. Fakat yüksek şeker miktarı tek başına ürüne sonradan şeker ilave edildiği anlamına gelmiyor. Burada bakmanız gereken asıl yer ambalajın arkasındaki içindekiler bölümü.

Üzüm, dut ya da keçiboynuzunun yanında glukoz şurubu, fruktoz şurubu veya ayrıca eklenmiş şeker görüyorsanız o ürünü yalnızca meyveden elde edilen bir pekmezle aynı kefeye koymamak gerekiyor. Üstelik ambalajın ön yüzünde gördüğünüz “doğal”, “geleneksel” veya “köy ürünü” gibi ifadeler de tek başına yeterli değil. Kulağa hoş geliyorlar ama ürünün içeriğini öğrenmenin en güvenilir yolu yine etiketi okumaktan geçiyor.

Paketli bir pekmez satın alırken üreticinin kim olduğu, içindekiler listesi, net miktarı ve gerekli işletme bilgilerinin ambalajda açık şekilde bulunmasına dikkat edebilirsiniz. Kısacası pekmezin tatlı olması sorun değil; önemli olan bu tatlılığın gerçekten meyveden gelip gelmediğini anlayabilmek.

Briks Değeri ve Kıvam: Kaliteli Pekmezin Temel Göstergesi

Pekmez araştırmaya başlayınca karşınıza sık sık “Briks” kelimesi çıkıyor. İlk bakışta teknik bir detay gibi görünse de aslında ürünün yapısı hakkında fikir veren değerlerden biri. Briks, sıvının içinde çözünmüş katı madde oranını gösteriyor ve pekmez söz konusu olduğunda bunun önemli bölümünü meyvenin doğal şekerleri oluşturuyor.

Türk Gıda Kodeksi’ne göre sıvı üzüm pekmezinde Briks değerinin en az yüzde 68, katı üzüm pekmezinde ise yüzde 80 olması gerekiyor. Fakat burada küçük bir ayrıntı var: Briks yükseldikçe ürün otomatik olarak “daha kaliteli” hale gelmiyor. Kullanılan üzümün niteliği, şeker profili, üretim şekli ve ürünün ne kadar ısıya maruz kaldığı da en az kıvam kadar önemli.

Bu noktada HMF yani hidroksimetilfurfural değeri de devreye giriyor. HMF, özellikle ısıl işlem gören ürünlerde üretim sürecinin ne kadar kontrollü ilerlediğini anlamaya yardımcı olan göstergelerden biri. Üzüm pekmezi için belirlenen sınırlar bulunuyor ve piyasadaki ürünler üzerinde yapılan bazı akademik araştırmalarda bu değerlerin üzerine çıkan örneklere de rastlanmış durumda. Yani etiket ve üretim yöntemi gerçekten önem taşıyor.

Bir de pekmezi elinize alıp “Bu çok koyu, kesin iyidir” dememek gerek. Kıvam elbette ilk fikri verir ama kavanozu ters çevirmek ya da kaşıktan ne kadar hızlı aktığına bakmak gerçek Briks değerini anlatmaz. Bunun için ölçüm cihazı gerekiyor. Üstelik üzüm pekmezi için geçerli değerleri dut, harnup ve andız gibi diğer pekmez çeşitlerine birebir uygulamak da doğru değil.

Geleneksel Kaynatma mı, Endüstriyel Üretim mi? Aradaki Fark

Pekmezde tadı en çok değiştiren konulardan biri üretim yöntemi. Geleneksel yöntemde meyveden elde edilen şıra açık kazanlarda kaynatılıyor ve suyu uçtukça koyulaşıyor. Bu işlem pekmeze daha yoğun, belirgin ve zaman zaman karamelize bir aroma verebiliyor. Çocukluğunda ev yapımı pekmez yiyenlerin aradığı o güçlü lezzet çoğu zaman bu yönteme daha yakın oluyor.

Modern üretim tesislerinde ise vakum altında yoğunlaştırma yöntemi kullanılabiliyor. Buradaki avantaj, şıranın daha düşük sıcaklıklarda yoğunlaştırılabilmesi. Böylece üretim daha kontrollü gerçekleştirilebiliyor ve kavanozdan kavanoza kıvam ile lezzet farkının azalması mümkün oluyor.

Peki hangisi daha iyi? Daha yoğun ve geleneksel bir tat seviyorsanız açık kazanda hazırlanmış pekmezler size daha çok hitap edebilir. Daha dengeli, standart ve kontrollü bir ürün tercih ediyorsanız vakumlu üretime yönelebilirsiniz. Burada yöntemin adından çok, işlemin doğru uygulanması ve üreticinin güvenilirliği belirleyici.

En İyi Pekmez Markaları: Pekmez Türüne Göre - 2026

En İyi Pekmez Markaları: Pekmez Türüne Göre - 2026

En İyi Üzüm Pekmezi Markaları: Klasik ve En Çok Tercih Edilen Seçenekler

Pekmez denince ilk akla gelen çeşitlerden biri hiç kuşkusuz üzüm pekmezi. Bu nedenle seçenek de, fikir sahibi olabilmek adına kullanıcı yorumu da oldukça fazla. Kahvaltıda tahinle karıştırmak için alan da var, kaşık kaşık tüketmeyi seven de. Marka seçerken içerik kadar kıvam, ambalaj büyüklüğü ve ne kadar sık tükettiğiniz de kararınızı değiştirebilir.

  • Servet: Yüzlerce kullanıcı değerlendirmesine rağmen yüksek puan ortalamasını korumasıyla dikkat çeken bir marka. Katkısız içerik arayan ve günlük kahvaltıda klasik bir üzüm pekmezi tüketmek isteyenlerin ilk bakabileceği seçeneklerden biri.

  • Soul Kitchen Organik Ürünler: Organik sertifikalı bir üzüm pekmezi arıyorsanız öne çıkan alternatiflerden. Yüksek yorum sayısına rağmen güçlü puan ortalamasını koruması da ürünü karşılaştırırken avantaj sağlıyor.

  • Antep Pazarı: Pekmezi evde sık tüketiyor ve küçük kavanozların hemen bitmesinden sıkılıyorsanız daha büyük ambalaj seçenekleriyle dikkatinizi çekebilir. Kullanıcı puanlarının yüksek olması da markayı üzüm pekmezi kategorisinde güçlü adaylardan biri haline getiriyor.

  • OG Natural: Organik sertifikalı ürünlere yönelenlerin karşısına sık çıkan markalardan biri. Geniş kullanıcı kitlesi sayesinde ürünü satın almadan önce farklı damak zevklerinden çok sayıda yoruma ulaşmak mümkün.

  • Koska: Yıllardır raflarda olan Koska’nın, farklı gramaj seçenekleri ve yaygın satış ağı önemli avantajlarından. Market alışverişinde kolayca ulaşabileceğiniz klasik alternatiflerden biri.

  • Torku: Özellikle daha büyük kavanoz isteyenler için pratik seçeneklerden. Türkiye genelinde pek çok markette bulunabilmesi de tekrar satın alırken işinizi kolaylaştırıyor.

  • Seğmen: Farklı gramaj ve ambalaj seçenekleri sunması sayesinde özellikle fiyat karşılaştırması yapanların bakabileceği markalardan. Az tüketenlerle kalabalık ailelere hitap eden seçenekleri bir arada bulmak mümkün.

En İyi Dut Pekmezi Markaları: Yoğun Aroma ve Demir Değeri Arayanlar İçin

Dut pekmezinin üzüm pekmezinden biraz daha kendine özgü bir tadı var. Meyvemsi aroması daha belirgin olabiliyor ve özellikle yoğun pekmez sevenler tarafından tercih ediliyor. Kullanıcı yorumlarına baktığınızda da en çok kıvam, tat dengesi ve aromanın ne kadar doğal hissettirdiği üzerine konuşulduğunu görüyorsunuz.

  • Servet: Yorum sayısıyla puan ortalamasının dengeli olduğu seçeneklerden. Çok farklı tatların peşinde değilseniz ve klasik bir dut pekmezi arıyorsanız bakabileceğiniz ilk markalardan biri.

  • Soul Kitchen Organik Ürünler: Organik sertifikalı olması markanın bu kategorideki en önemli avantajlarından. Kullanıcı yorumlarında özellikle doğal tadı ve yoğun yapısı dikkat çekiyor.

  • Antep Pazarı: Büyük kavanoz tercih edenler için değerlendirilebilecek seçeneklerden. Yüksek kullanıcı puanı da ürünü dut pekmezleri arasında öne çıkarıyor.

  • OG Natural: Organik dut pekmezi tarafında oldukça fazla kullanıcı değerlendirmesine sahip. Daha önce denemediyseniz bir şans verebilirsiniz.

  • Kalaycıoğlu: Daha büyük gramajlı ve yöresel ürünleriyle biliniyor. Pekmezi sık tüketiyorsanız kavanoz fiyatından çok kilogram maliyetini hesapladığınızda karşılaştırmaya dahil etmek isteyebilirsiniz.

  • Koska, Torku ve Seğmen: Büyük marketlerde bulunabilmeleri ve farklı gramaj seçenekleri sunmaları bu üç markanın ortak avantajı. İnternetten özel olarak sipariş vermek yerine alışveriş sırasında pekmezi de sepete eklemek isteyenlere daha pratik gelebilir.

En İyi Keçiboynuzu (Harnup) Pekmezi Markaları

Keçiboynuzu ve harnup aslında aynı meyvenin iki farklı adı. Dolayısıyla rafta birinde “harnup pekmezi”, diğerinde “keçiboynuzu pekmezi” yazması sizi şaşırtmasın.

  • Soul Kitchen Organik Ürünler: Yüksek değerlendirme sayısıyla güçlü kullanıcı puanını bir arada tutan markalardan. Özellikle organik harnup pekmezi arıyorsanız ilk inceleyebileceğiniz seçeneklerden biri.

  • OG Natural: Binden fazla değerlendirmeye ulaşan ürünleri sayesinde kullanıcı deneyiminin en çok biriktiği markalardan. Bir ürünü almadan önce yorumlara uzun uzun göz atanlardansanız burada epey fikir bulabilirsiniz.

  • Eğriçayır: Büyük kavanoz seçeneği ve yüksek kullanıcı puanıyla dikkat çekiyor. Özellikle organik ürün tercih edenlerin radarına girebilecek alternatiflerden.

  • Prof. Saraçoğlu: Çok büyük kavanoz almak istemeyenler için daha küçük gramaj seçenekleri sunuyor. Kullanıcı değerlendirmelerinde de istikrarlı bir noktada.

  • Arifoğlu: Baharat ve doğal ürün kategorilerinden aşina olduğumuz markalardan biri. Organik harnup pekmezi seçenekleri ve daha küçük ambalajlarıyla özellikle ürünü önce denemek isteyenlere hitap edebilir.

  • Koska, Torku ve Seğmen: Harnup pekmezini marketten kolayca almak isteyenlerin değerlendirebileceği yaygın alternatifler. Farklı gramaj seçeneklerinin bulunması da tüketim miktarınıza göre seçim yapmayı kolaylaştırıyor.

En İyi Andız ve Şalgam Pekmezi Seçenekleri: Yöresel Lezzetler

Andız pekmezi herkesin ilk kaşıkta alışacağı bir lezzet olmayabilir. Üzüm ve dut pekmezine göre daha buruk, keskin ve karakterli bir tada sahip. Tam da bu nedenle klasik pekmezlerden sıkılan ya da yöresel lezzetlere meraklı olanların daha çok ilgisini çekiyor.

  • Yenigün: Bu konuda sık tercih edilen markalardan biri. Andız Pekmezi denemek istiyorsanız Yenigün markasından güvenle satın alabilirsiniz.

  • Zadelife: Yorum sayısıyla puan ortalamasını birlikte düşündüğümüzde sevilen ürünlere sahip diyebileceklerimizden. Andız pekmezi almadan önce daha fazla kullanıcı deneyimine göz atmak isteyenler için avantajlı.

  • Prof. Saraçoğlu: Beğenip beğenmeyeceğinizden emin değilseniz küçük ambalajlar daha doğru olacaktır. Çok büyük miktarda almadan önce andız pekmezini denemek isteyenlere bu marka uygun olabilir.

  • Kalaycıoğlu: Büyük gramaj tercih edenlerin bakabileceği alternatiflerden biri. Özellikle evde düzenli tüketiliyorsa kilogram maliyeti açısından diğer seçeneklerle karşılaştırılabilir.

  • Arifoğlu: Organik andız pekmezi ararken sık karşılaşabileceğiniz markalardan. Markanın doğal ürün kategorisindeki geniş ürün yelpazesi de ulaşılabilirliğini artırıyor.

  • Bozkırlı Çavuşoğlu: Cam kavanozlu ürünü ve daha yöresel çizgisiyle alternatif arayanlara hitap ediyor.

En İyi Pekmez Markaları: Türk Marka Bazlı İnceleme - 2026

En İyi Pekmez Markaları: Türk Marka Bazlı İnceleme - 2026

Anadolu Menşeli Köklü Pekmez Markaları: Kuşaklar Boyu Süren Üretim

Pekmez konusunda yeni nesil butik üreticiler son yıllarda fazlasıyla görünür hale gelse de yıllardır market raflarında gördüğümüz markaların yeri ayrı. Koska, Seğmen, Seyidoğlu ve Torku; yaygın satış ağları ve farklı pekmez çeşitleriyle bu kategoride uzun süredir tüketicinin karşısına çıkan yerli markalar arasında.

Koska’nın hikayesi 1900’lü yılların başında Denizli’deki bir helvacı dükkanına kadar uzanıyor. Bugün üzümden duta, keçiboynuzundan farklı gramaj seçeneklerine kadar geniş bir pekmez serisine sahip. Seğmen ise 1938’de Ankara’da başlayan yolculuğunu üzüm, dut ve harnup pekmezleriyle sürdürüyor.

Seyidoğlu özellikle büyük gramajlı ürünleriyle dikkat çektiği için hem evlerde hem de toplu tüketimde karşımıza çıkabiliyor. Torku’nun avantajı ise ulaşılabilirliği. Üzüm, dut ve harnup seçeneklerini birçok markette bulmak mümkün. Dolayısıyla “Ben özel olarak internetten sipariş vermek istemiyorum” diyorsanız bu köklü markalar daha pratik seçenekler sunabiliyor.

Butik ve Kooperatif Üreticiler: Doğrudan Üreticiden Pekmez Seçenekleri

Son yıllarda pekmez tarafında butik üreticilere olan ilginin arttığını görmek zor değil. Özellikle üretim yöntemini, kullanılan meyvenin kaynağını ve sertifikaları daha yakından takip etmek isteyen tüketiciler daha küçük üreticilere yöneliyor. Soul Kitchen, OG Natural ve Antep Pazarı bu tarafta öne çıkan isimlerden.

Organik sertifikalı ürün arıyorsanız etiketteki sertifika bilgilerini kontrol etmek, “doğal” ibaresine bakmaktan çok daha anlamlı. Daha az işlenmiş veya geleneksel yöntemlerle üretilen bir ürün istiyorsanız da markanın üretim sürecini açıkça anlatıp anlatmadığına göz atabilirsiniz.

Kooperatif ürünleri de güzel bir alternatif. Gökçeyazı gibi yerel üreticilerin üzüm ve dut pekmezlerine ulaşmak mümkün. Fakat burada da “köy ürünü” veya “ev yapımı” ifadesini tek başına kalite göstergesi kabul etmemek gerek. Üreticinin açıkça belirtilmesi, içerik bilgilerinin bulunması ve ürünün nasıl saklanması gerektiğinin anlatılması çok daha güvenilir ipuçları veriyor.

Pekmez Fiyat-Performans Rehberi - 2026

Pekmez Fiyat-Performans Rehberi - 2026

Kilogram Bazında Pekmez Türlerine Göre Güncel Fiyat Karşılaştırması

Pekmez fiyatlarını karşılaştırırken kavanozun üzerindeki etikete bakıp karar vermek bazen yanıltıcı oluyor. 400 gramlık bir ürün ilk bakışta 800 gramlık kavanozdan çok daha uygun görünebilir ama kilogram fiyatını hesapladığınızda tablo tamamen değişebilir.

Özellikle aynı pekmez türünü farklı markalar arasında karşılaştırıyorsanız ürünün net gramajını mutlaka hesaba katın. Pekmezi evde sık tüketiyorsanız büyük kavanozlar çoğu zaman daha avantajlı olabilir. Çok seyrek tüketiyorsanız da kilogram fiyatı düşük diye gereğinden fazla ürün almak pek mantıklı değil.

Organik sertifika, hammaddenin kaynağı, üretim yöntemi ve ambalaj türü de fiyatı ciddi şekilde değiştirebiliyor. Dolayısıyla en ucuz ürünü değil, kendi tüketim alışkanlığınıza göre en iyi fiyat-performans dengesini bulmak daha doğru.

Cam Kavanoz mu, Teneke mi? Ambalaja Göre Fiyat ve Saklama Farkı

Cam kavanoz pekmezde en alışık olduğumuz ambalajlardan biri. Ürünü dışarıdan görebilmeniz, kavanozun kapağını tekrar kolayca kapatabilmeniz ve evde saklamanın pratik olması en büyük avantajları arasında.

Teneke ambalaj ise perakende pekmezlerde çok sık karşımıza çıkmıyor; daha çok yüksek gramajlı veya profesyonel kullanıma yönelik ürünlerde görülebiliyor.

Aslında ambalaj konusunda yalnızca “cam mı, teneke mi?” sorusuna takılmamak gerekiyor. Kapağın sağlam kapanması, ambalajın hasar görmemiş olması ve ürünü açtıktan sonra üreticinin önerdiği koşullarda saklamanız çok daha önemli.

Toplu Alımda En Avantajlı Pekmez Paketleri

Evde pekmez kavanozu birkaç haftada bitiyorsa küçük gramajları sürekli yeniden almak yerine büyük paketlere bakmak bütçeyi rahatlatabilir. Özellikle kalabalık ailelerde ya da tahin-pekmez ikilisinin kahvaltı masasından eksik olmadığı evlerde kilogramlık seçenekler daha mantıklı hale geliyor.

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SSS: Pekmez Markaları Hakkında Merak Edilenler

SSS: Pekmez Markaları Hakkında Merak Edilenler

En İyi Pekmez Markası Hangisi? 2026 Editör Seçimi

Tek bir markaya “2026’nın tartışmasız en iyi pekmezi” demek pek mümkün değil çünkü pekmez türü değiştikçe öne çıkan markalar da değişiyor. Kullanıcı puanlarından yola çıkarak üzüm ve dut pekmezinde Servet ile Soul Kitchen dikkat çekiyor diyebiliriz. Harnup tarafında Soul Kitchen, OG Natural ve Eğriçayır güçlü seçenekler arasında. “Ben bunları markette kolayca bulayım” diyorsanız Koska, Seğmen ve Torku da hala en klasik ve sevilen alternatiflerden.

Pekmez Nasıl Saklanmalı? Küflenmesi Nasıl Önlenir?

Açılmamış pekmezi serin, kuru ve doğrudan güneş almayan bir yerde saklamak gerekiyor. Kavanozu açtıktan sonra ise markanın ambalaj üzerinde verdiği saklama talimatını takip etmek en güvenlisi. Çünkü üretim şekline ve içeriğe göre öneriler değişebiliyor.

Bir diğer küçük ama önemli detay da kullandığınız kaşık. Pekmeze her seferinde temiz ve tamamen kuru bir kaşık sokmak, kavanoza dışarıdan nem ve farklı gıda kalıntıları taşınmasını önlemeye yardımcı oluyor. Üründe küf görürseniz, alışılmadık ekşi bir koku oluşursa veya tadı belirgin şekilde değişirse “üstünü alıp devam ederim” demek yerine ürünü tüketmemek daha güvenli.

Pekmez ve Tahin Birlikte Neden Tüketilir?

Tahinle pekmezin yıllardır aynı tabakta buluşmasının en basit sebebi aslında tat dengesi. Pekmezin yoğun tatlılığı, tahinin yağlı ve hafif buruk aromasıyla birleştiğinde ikisi birbirini güzel tamamlıyor. Birini tek başına fazla yoğun bulanlar bile birlikte tüketildiğinde daha dengeli bir lezzet elde edebiliyor.

Besin yapıları da birbirinden farklı. Tahin yağ ve protein açısından öne çıkarken pekmez ağırlıklı olarak karbonhidrat içeriyor. Bu nedenle ikili oldukça doyurucu olabiliyor. Tabii “doğal ürün” olması sınırsız tüketilebileceği anlamına gelmiyor; tahin de pekmez de enerji açısından yoğun olduğu için özellikle her gün tüketiyorsanız porsiyonu göz kararı büyütmemekte fayda var.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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