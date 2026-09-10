En İyi Pekmez Markaları

Şeker İlavesi Var mı? Gerçek Pekmez ile Şuruplu Ürünü Ayırt Etmek

Pekmez zaten meyvenin kendi şekerini yoğun şekilde barındırdığı için besin değerleri tablosunda yüksek miktarda şeker görmek şaşırtıcı değil. Hatta bazen bu rakamı görüp “Buna şeker mi eklenmiş?” diye düşünmek mümkün. Fakat yüksek şeker miktarı tek başına ürüne sonradan şeker ilave edildiği anlamına gelmiyor. Burada bakmanız gereken asıl yer ambalajın arkasındaki içindekiler bölümü.

Üzüm, dut ya da keçiboynuzunun yanında glukoz şurubu, fruktoz şurubu veya ayrıca eklenmiş şeker görüyorsanız o ürünü yalnızca meyveden elde edilen bir pekmezle aynı kefeye koymamak gerekiyor. Üstelik ambalajın ön yüzünde gördüğünüz “doğal”, “geleneksel” veya “köy ürünü” gibi ifadeler de tek başına yeterli değil. Kulağa hoş geliyorlar ama ürünün içeriğini öğrenmenin en güvenilir yolu yine etiketi okumaktan geçiyor.

Paketli bir pekmez satın alırken üreticinin kim olduğu, içindekiler listesi, net miktarı ve gerekli işletme bilgilerinin ambalajda açık şekilde bulunmasına dikkat edebilirsiniz. Kısacası pekmezin tatlı olması sorun değil; önemli olan bu tatlılığın gerçekten meyveden gelip gelmediğini anlayabilmek.

Briks Değeri ve Kıvam: Kaliteli Pekmezin Temel Göstergesi

Pekmez araştırmaya başlayınca karşınıza sık sık “Briks” kelimesi çıkıyor. İlk bakışta teknik bir detay gibi görünse de aslında ürünün yapısı hakkında fikir veren değerlerden biri. Briks, sıvının içinde çözünmüş katı madde oranını gösteriyor ve pekmez söz konusu olduğunda bunun önemli bölümünü meyvenin doğal şekerleri oluşturuyor.

Türk Gıda Kodeksi’ne göre sıvı üzüm pekmezinde Briks değerinin en az yüzde 68, katı üzüm pekmezinde ise yüzde 80 olması gerekiyor. Fakat burada küçük bir ayrıntı var: Briks yükseldikçe ürün otomatik olarak “daha kaliteli” hale gelmiyor. Kullanılan üzümün niteliği, şeker profili, üretim şekli ve ürünün ne kadar ısıya maruz kaldığı da en az kıvam kadar önemli.

Bu noktada HMF yani hidroksimetilfurfural değeri de devreye giriyor. HMF, özellikle ısıl işlem gören ürünlerde üretim sürecinin ne kadar kontrollü ilerlediğini anlamaya yardımcı olan göstergelerden biri. Üzüm pekmezi için belirlenen sınırlar bulunuyor ve piyasadaki ürünler üzerinde yapılan bazı akademik araştırmalarda bu değerlerin üzerine çıkan örneklere de rastlanmış durumda. Yani etiket ve üretim yöntemi gerçekten önem taşıyor.

Bir de pekmezi elinize alıp “Bu çok koyu, kesin iyidir” dememek gerek. Kıvam elbette ilk fikri verir ama kavanozu ters çevirmek ya da kaşıktan ne kadar hızlı aktığına bakmak gerçek Briks değerini anlatmaz. Bunun için ölçüm cihazı gerekiyor. Üstelik üzüm pekmezi için geçerli değerleri dut, harnup ve andız gibi diğer pekmez çeşitlerine birebir uygulamak da doğru değil.

Geleneksel Kaynatma mı, Endüstriyel Üretim mi? Aradaki Fark

Pekmezde tadı en çok değiştiren konulardan biri üretim yöntemi. Geleneksel yöntemde meyveden elde edilen şıra açık kazanlarda kaynatılıyor ve suyu uçtukça koyulaşıyor. Bu işlem pekmeze daha yoğun, belirgin ve zaman zaman karamelize bir aroma verebiliyor. Çocukluğunda ev yapımı pekmez yiyenlerin aradığı o güçlü lezzet çoğu zaman bu yönteme daha yakın oluyor.

Modern üretim tesislerinde ise vakum altında yoğunlaştırma yöntemi kullanılabiliyor. Buradaki avantaj, şıranın daha düşük sıcaklıklarda yoğunlaştırılabilmesi. Böylece üretim daha kontrollü gerçekleştirilebiliyor ve kavanozdan kavanoza kıvam ile lezzet farkının azalması mümkün oluyor.

Peki hangisi daha iyi? Daha yoğun ve geleneksel bir tat seviyorsanız açık kazanda hazırlanmış pekmezler size daha çok hitap edebilir. Daha dengeli, standart ve kontrollü bir ürün tercih ediyorsanız vakumlu üretime yönelebilirsiniz. Burada yöntemin adından çok, işlemin doğru uygulanması ve üreticinin güvenilirliği belirleyici.