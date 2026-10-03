Pınar Deniz Mardin’de “Fesuphanallah” Söyleyerek Doyasıya Eğlendi!

“Vatanım Sensin”in Yıldız’ıyla geniş kitlelerin tanıdığı Pınar Deniz, sonraki projelerinde de adından söz ettirmeyi sürdürdü. “Aşk 101”de Burcu Öğretmen olarak karşımıza çıkan oyuncu, “Yargı”da ise Ceylin karakterine hayat verdi. Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaştığı dizideki performansı, kariyerinin en çok konuşulan işlerinden biri oldu.

Televizyonun yanında dijital yapımlarda ve sinemada da yer alan Deniz’i, “Aktris”te Yasemin Derin, “Aşkın Kıyameti”nde ise Lidya olarak izledik. “İnsanlar İkiye Ayrılır” ve “Karanlık Gece” de filmografisindeki yapımlar arasında.

Ancak bu kez gündeme gelen görüntüleri bir projeden değildi. Oyuncu, Mardin’de arkadaşlarıyla katıldığı eğlencede şarkı söyleyerek keyifli vakit geçirdi.