Pınar Deniz Mardin’de “Fesuphanallah” Söyleyerek Doyasıya Eğlendi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Pınar Deniz bu kez bir dizi sahnesinde değil, Mardin’deki eğlencede karşımıza çıktı! Sevilen oyuncu, arkadaşlarıyla katıldığı gecede şarkılara eşlik etti. Erkin Koray’ın unutulmayan şarkısı “Fesuphanallah”ı da söyledi. Geceden paylaşılan görüntülerde Deniz’in neşeli halleri öne çıktı. Gelin, detaylara bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pınar Deniz, farklı karakterlerle ekranlarda izlediğimiz sevilen oyunculardan biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pınar Deniz, Mardin’deki eğlencede “Fesuphanallah” söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın