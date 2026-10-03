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Pınar Deniz Mardin’de “Fesuphanallah” Söyleyerek Doyasıya Eğlendi!

Pınar Deniz Mardin’de “Fesuphanallah” Söyleyerek Doyasıya Eğlendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.10.2026 - 11:58
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Pınar Deniz bu kez bir dizi sahnesinde değil, Mardin’deki eğlencede karşımıza çıktı! Sevilen oyuncu, arkadaşlarıyla katıldığı gecede şarkılara eşlik etti. Erkin Koray’ın unutulmayan şarkısı “Fesuphanallah”ı da söyledi. Geceden paylaşılan görüntülerde Deniz’in neşeli halleri öne çıktı. Gelin, detaylara bakalım.

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Pınar Deniz, farklı karakterlerle ekranlarda izlediğimiz sevilen oyunculardan biri.

Pınar Deniz, farklı karakterlerle ekranlarda izlediğimiz sevilen oyunculardan biri.

“Vatanım Sensin”in Yıldız’ıyla geniş kitlelerin tanıdığı Pınar Deniz, sonraki projelerinde de adından söz ettirmeyi sürdürdü. “Aşk 101”de Burcu Öğretmen olarak karşımıza çıkan oyuncu, “Yargı”da ise Ceylin karakterine hayat verdi. Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaştığı dizideki performansı, kariyerinin en çok konuşulan işlerinden biri oldu.

Televizyonun yanında dijital yapımlarda ve sinemada da yer alan Deniz’i, “Aktris”te Yasemin Derin, “Aşkın Kıyameti”nde ise Lidya olarak izledik. “İnsanlar İkiye Ayrılır” ve “Karanlık Gece” de filmografisindeki yapımlar arasında.

Ancak bu kez gündeme gelen görüntüleri bir projeden değildi. Oyuncu, Mardin’de arkadaşlarıyla katıldığı eğlencede şarkı söyleyerek keyifli vakit geçirdi.

Pınar Deniz, Mardin’deki eğlencede “Fesuphanallah” söyledi.

Arkadaş grubuyla sıra gecesi konseptindeki bir organizasyona katılan Pınar Deniz, gece boyunca müziğe eşlik etti. Eğlenceden sosyal medyaya yansıyan anlarda oyuncunun şarkı söylediği ve halay çektiği görüldü.

Gecede seslendirdiği parçalardan biri de Erkin Koray’ın hafızalara yerleşen şarkısı “Fesuphanallah” oldu. Deniz’in şarkıya eşlik ettiği neşeli anlar, magazin hesaplarında paylaşıldı.

Ekranlarda çoğunlukla canlandırdığı karakterlerle konuştuğumuz oyuncu, bu kez arkadaşlarıyla geçirdiği keyifli bir geceden görüntülerle karşımıza çıktı. Şarkılar ve halaylarla geçen Mardin eğlencesi, Deniz’in seyahatinden paylaşılan anlar arasında yer aldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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