Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci, NOW Dizisiyle Ekrana Geri Dönüyor
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Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci, Kapadokya'da çekilen Anne Yarısı'nın kadrosuna katıldı.
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Kendirci'nin hayat vereceği Emin, Zeynep'in çalıştığı okulun müdürü olarak hikâyeye girecek.
Kavak Yelleri'ni izleyenler Deniz'i unutmadı: Aslı'nın hikâyesinde Efe kadar önemli bir yeri vardı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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