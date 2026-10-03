Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci, NOW Dizisiyle Ekrana Geri Dönüyor

Burcu Özberk'in canlandırdığı Zeynep, dizide vicdanlı ve cesur bir sınıf öğretmeni. Yeğeni Ege'yi sekiz yıldır kendi kızı gibi büyüten Zeynep, Cihangir Ceyhan'ın hayat verdiği Ali Altay'ın cezaevinden çıkıp bir kızı olduğunu öğrenmesiyle velayet mücadelesinin ortasında kalmıştı.

İşte Emin tam da bu noktada devreye giriyor. Kendirci, Zeynep'in karşısına okul müdürü olarak çıkacak. Emin'in Zeynep'in hayatında nasıl bir yer tutacağı ise şimdilik merak konusu.