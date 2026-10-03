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Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci, NOW Dizisiyle Ekrana Geri Dönüyor

Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci, NOW Dizisiyle Ekrana Geri Dönüyor

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.10.2026 - 12:00
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Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci, NOW'un yeni dizisi Anne Yarısı'nın kadrosuna katıldı. Kendirci, Kapadokya'da çekilen dizide okul müdürü Emin'i canlandıracak. Emin, Burcu Özberk'in hayat verdiği öğretmen Zeynep'in karşısına çıkacak. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci, Kapadokya'da çekilen Anne Yarısı'nın kadrosuna katıldı.

Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci, Kapadokya'da çekilen Anne Yarısı'nın kadrosuna katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre İbrahim Kendirci, NTC Medya imzalı Anne Yarısı'nın oyuncu kadrosuna dahil oldu. Dizinin çekimleri Kapadokya'da sürüyor. Kendirci de bu kadroya, hikâyenin tam merkezindeki bir karakterin yolunu kesecek bir rolle giriyor.

Kendirci'nin hayat vereceği Emin, Zeynep'in çalıştığı okulun müdürü olarak hikâyeye girecek.

Kendirci'nin hayat vereceği Emin, Zeynep'in çalıştığı okulun müdürü olarak hikâyeye girecek.

Burcu Özberk'in canlandırdığı Zeynep, dizide vicdanlı ve cesur bir sınıf öğretmeni. Yeğeni Ege'yi sekiz yıldır kendi kızı gibi büyüten Zeynep, Cihangir Ceyhan'ın hayat verdiği Ali Altay'ın cezaevinden çıkıp bir kızı olduğunu öğrenmesiyle velayet mücadelesinin ortasında kalmıştı.

İşte Emin tam da bu noktada devreye giriyor. Kendirci, Zeynep'in karşısına okul müdürü olarak çıkacak. Emin'in Zeynep'in hayatında nasıl bir yer tutacağı ise şimdilik merak konusu.

Kavak Yelleri'ni izleyenler Deniz'i unutmadı: Aslı'nın hikâyesinde Efe kadar önemli bir yeri vardı.

Kavak Yelleri'ni izleyenler Deniz'i unutmadı: Aslı'nın hikâyesinde Efe kadar önemli bir yeri vardı.

İbrahim Kendirci, 2007-2010 yılları arasında ekrana gelen Kavak Yelleri'nde Deniz Akça karakterini canlandırmıştı. Aslı'nın eski sevgilisi Deniz, Pelin Karahan, Dağhan Külegeç ve Kendirci üçlüsünün yer aldığı, dizinin en çok konuşulan aşk hikâyelerinden birinin tam ortasındaydı.

Tuzlu Kahve'nin son bölümlerinden birinde Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç, eski rol arkadaşları Ceren Moray ve Sarp Apak'la bir araya gelmişti. 'Hele Bi Gel' eşliğinde yaşanan buluşma sosyal medyada gündem olurken, Deniz'in yokluğu da izleyicilerin gözünden kaçmamıştı.

1986'da Gaziantep'te doğan Kendirci, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde okudu. Kavak Yelleri'nin ardından 2 Yaka Bir İsmail, Sevdaluk, Payitaht: Abdülhamid, Darısı Başımıza ve Nöbet gibi yapımlarda rol aldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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