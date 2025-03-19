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Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Mesaj: “Moralim Gayet İyi, Biz Bu Süreçten Güçlenerek Çıkacağız"

Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Mesaj: “Moralim Gayet İyi, Biz Bu Süreçten Güçlenerek Çıkacağız"

Ekrem İmamoğlu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.03.2025 - 17:24

Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ülke gündemine bomba gibi düşen bu haberin ardından İmamoğlu'ndan ilk açıklama el yazısıyla yazdığı mesajla gelmişti. Bu kez haber avukatı Mehmet Pehlivan'dan geldi.

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Ekrem İmamoğlu'nun, gözaltına alınmasından 6 saat sonra el yazısıyla yazdığı mesaj X (Twitter) hesabından paylaşılmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun, gözaltına alınmasından 6 saat sonra el yazısıyla yazdığı mesaj X (Twitter) hesabından paylaşılmıştı.

'YAPILAN YALANLARA, KUMPASLARA, TUZAKLARA, YALANLARA

KUL HAKKI YİYENLERE, HALKIN İRADESİNİ ÇALANLARA

GEREKLİ CEVABI MİLLETİMİZ VERECEKTİR

ÖNCE ALLAH'A SONRA MİLLETİME EMANETİM

SAYGILARIMLA'

Bu kez haber İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'dan geldi.

Bu kez haber İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'dan geldi.

Mehmet Pehlivan, Ekrem İmamoğlu'ndan gelen mesajı iletti:

'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu bugün saat 11:00’da ziyaret ettim. Başkanımızın milletine bir mesajı daha var:

'Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun, biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Hiçbir şey milletin iradesinden, ferasetinden daha büyük değildir. Milletin iradesi bir kişiden büyüktür.''

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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