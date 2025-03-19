Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Mesaj: “Moralim Gayet İyi, Biz Bu Süreçten Güçlenerek Çıkacağız"

Mehmet Pehlivan, Ekrem İmamoğlu'ndan gelen mesajı iletti:

'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu bugün saat 11:00’da ziyaret ettim. Başkanımızın milletine bir mesajı daha var:

'Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun, biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Hiçbir şey milletin iradesinden, ferasetinden daha büyük değildir. Milletin iradesi bir kişiden büyüktür.''