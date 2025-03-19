Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Mesaj: “Moralim Gayet İyi, Biz Bu Süreçten Güçlenerek Çıkacağız"
Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Mesaj: “Moralim Gayet İyi, Biz Bu Süreçten Güçlenerek Çıkacağız"
Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ülke gündemine bomba gibi düşen bu haberin ardından İmamoğlu'ndan ilk açıklama el yazısıyla yazdığı mesajla gelmişti. Bu kez haber avukatı Mehmet Pehlivan'dan geldi.
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Ekrem İmamoğlu'nun, gözaltına alınmasından 6 saat sonra el yazısıyla yazdığı mesaj X (Twitter) hesabından paylaşılmıştı.
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Bu kez haber İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'dan geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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