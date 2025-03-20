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İstanbul’da Metro İstasyonlarında Ekrem İmamoğlu’nun Sesi ile Anonslar Yayınlandı

İstanbul’da Metro İstasyonlarında Ekrem İmamoğlu’nun Sesi ile Anonslar Yayınlandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.03.2025 - 10:07

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün sabahın erken saatlerinde evine gelen polisler eşliğinde emniyete götürülerek gözaltına alınmıştı. İmamoğlu’na destek için vatandaşlar Vatan Caddesi’ne akın ederek desteklerini sağladı. Gözaltı süreci devam ederken bugünse İstanbul’daki metro istasyonlarında İmamoğlu’nun sesi anons edildi.

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İşte o anlardan bir kesit 👇

Bir başka kesit daha 👇

Ekrem İmamoğlu ile birlikte 99 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Ekrem İmamoğlu ile birlikte 99 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Sebep ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan operasyondu. Operasyonun detaylarının 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından kaynaklı olduğu açıklandı. Sürecin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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