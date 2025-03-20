İstanbul’da Metro İstasyonlarında Ekrem İmamoğlu’nun Sesi ile Anonslar Yayınlandı
İstanbul’da Metro İstasyonlarında Ekrem İmamoğlu’nun Sesi ile Anonslar Yayınlandı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün sabahın erken saatlerinde evine gelen polisler eşliğinde emniyete götürülerek gözaltına alınmıştı. İmamoğlu’na destek için vatandaşlar Vatan Caddesi’ne akın ederek desteklerini sağladı. Gözaltı süreci devam ederken bugünse İstanbul’daki metro istasyonlarında İmamoğlu’nun sesi anons edildi.
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İşte o anlardan bir kesit 👇
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Ekrem İmamoğlu ile birlikte 99 kişi daha gözaltına alınmıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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