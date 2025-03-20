İstanbul’da Metro İstasyonlarında Ekrem İmamoğlu’nun Sesi ile Anonslar Yayınlandı

Sebep ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan operasyondu. Operasyonun detaylarının 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından kaynaklı olduğu açıklandı. Sürecin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.