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CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül Saraçhane Meydanı'nda Toplanan Halkla Tek Tek Fotoğraf Çektirdi

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül Saraçhane Meydanı'nda Toplanan Halkla Tek Tek Fotoğraf Çektirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.03.2025 - 20:43

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İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Evine gelen ekiplerce Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Haberin ardından İmamoğlu'nun destekçileri Vatan Caddesi'e akın etti. Fakat polis gösterilere izin verilmeyeceği açıklanmıştı.

Ardından halk İBB Saraçhane Binası'nın önünde toplandı. Özgür Özel'in çağrısı ile 20:30'da saraçhanede toplanma kararı alındı. Saraçhane'deki kalabalığın arasında Mustafa Sarıgül de vardı. Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, halkın isteğini kırmayarak her biriyle tek tek fotoğraf çektirdi.

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İşte o anlar;

Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamış, bunun ardından da sular durulmak bilmemişti.

Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamış, bunun ardından da sular durulmak bilmemişti.

Ekrem İmamoğlu hakkında 2020 yılınca Cimer'e yapılan bir şikayet üzerine diploması hakkında başlatılan soruşturma sonucu, İstanbul Üniversitesi İmamoğlu ve beraberindeki 28 kişinin diplomasını iptal etmişti.

İmamoğlu bu karara itiraza hazırlanırken sabah saatlerinde evin gelen ekiplerce gözaltına alındı.

İmamoğlu bu karara itiraza hazırlanırken sabah saatlerinde evin gelen ekiplerce gözaltına alındı.

Peş peşe yaşananların ardından halk sokağa döküldü ve İmamoğlu'na desteğini göstermek istedi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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