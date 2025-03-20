Galatasaray Üniversitesi Öğrencileri Diploması İptal Edilen Prof. Dr. Naciye Aylin’e Destek İçin Bir Arada!

Ekrem İmamoğlu ile birlikte diplomasının iptal olduğu açıklanan 28 kişi arasında Galatasaray Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da vardı. İşletme Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı için üniversite öğrencileri sessiz kalmadı. Bir araya gelen öğrenciler hocaları için “Susma, sustukça sıra sana gelecek” sloganları attı.