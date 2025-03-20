Galatasaray Üniversitesi Öğrencileri Diploması İptal Edilen Prof. Dr. Naciye Aylin’e Destek İçin Bir Arada!
Galatasaray Üniversitesi Öğrencileri Diploması İptal Edilen Prof. Dr. Naciye Aylin’e Destek İçin Bir Arada!
Ekrem İmamoğlu ile birlikte diplomasının iptal olduğu açıklanan 28 kişi arasında Galatasaray Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da vardı. İşletme Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı için üniversite öğrencileri sessiz kalmadı. Bir araya gelen öğrenciler hocaları için “Susma, sustukça sıra sana gelecek” sloganları attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı’nın öğrencilerinin desteği karşısında gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı’nın diplomasının iptali için 1990 yılında yapılan yatay geçiş işlemlerindeki usulsüzlükler sebep sunulmuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın