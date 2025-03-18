Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı Kimdir? Diploması İptal mi Edildi, Neden Edildi?

1989 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. Doktorasını ise İstanbul Üniversitesi ve Fransa’daki Sorbonne Üniversitesi’nde yaptı.

İnsan kaynakları yönetimi üzerine “İnsan Kaynakları Yönetiminde Etki ve Etkinlik” adlı bir kitabı bulunuyor. Bunun dışında, hem akademik hem de öğrencilere yönelik çalışmalara ağırlık veriyor. Düzenlenen oryantasyon programlarında bizzat yer alıyor, öğrencilere dersler ve okul imkanları hakkında bilgi veriyordu.