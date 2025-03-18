Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı Kimdir? Diploması İptal mi Edildi, Neden Edildi?
Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı Kimdir? Diploması İptal mi Edildi, Neden Edildi?
Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul Üniversitesi mezunu olan birçok kişinin diploması iptal edildi. 1990 yılında yatay geçişte yapılan 'usülsüzlük' sebebiyle diploması iptal edilen kişiler arasında Galatasaray Üniversitesi'nden Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da vardı.
Peki Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı kimdir, diploması neden iptal edildi?
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Aylin Ataay Saybaşılı Kimdir?
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Aylin Ataay Saybaşılı Kariyeri ve Eğitimi
Aylin Ataay Saybaşılı'nın Diploması İptal mi Oldu?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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