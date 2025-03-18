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Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı Kimdir? Diploması İptal mi Edildi, Neden Edildi?

Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı Kimdir? Diploması İptal mi Edildi, Neden Edildi?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.03.2025 - 00:12

Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul Üniversitesi mezunu olan birçok kişinin diploması iptal edildi. 1990 yılında yatay geçişte yapılan 'usülsüzlük' sebebiyle diploması iptal edilen kişiler arasında Galatasaray Üniversitesi'nden Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da vardı.

Peki Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı kimdir, diploması neden iptal edildi?

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Aylin Ataay Saybaşılı Kimdir?

Aylin Ataay Saybaşılı Kimdir?

Prof. Dr. N. Aylin Ataay Saybaşılı, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu. Aynı zamanda İşletme Bölüm Başkanlığı’nı da yürütüyordu. Akademik çalışmalarını özellikle insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış alanında sürdürmekteydi.

Aylin Ataay Saybaşılı Kariyeri ve Eğitimi

Aylin Ataay Saybaşılı Kariyeri ve Eğitimi

1989 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. Doktorasını ise İstanbul Üniversitesi ve Fransa’daki Sorbonne Üniversitesi’nde yaptı.

İnsan kaynakları yönetimi üzerine “İnsan Kaynakları Yönetiminde Etki ve Etkinlik” adlı bir kitabı bulunuyor. Bunun dışında, hem akademik hem de öğrencilere yönelik çalışmalara ağırlık veriyor. Düzenlenen oryantasyon programlarında bizzat yer alıyor, öğrencilere dersler ve okul imkanları hakkında bilgi veriyordu.

Aylin Ataay Saybaşılı'nın Diploması İptal mi Oldu?

Aylin Ataay Saybaşılı'nın Diploması İptal mi Oldu?

Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın lisans diploması, İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edildi. İptal gerekçesi olarak, 1990 yılında yapılan yatay geçiş işlemlerindeki usulsüzlükler gösterildi.

Lisans diplomasının iptali, akademik camiada şaşkınlık yarattı. 'Üniversite diploması olmayan biri nasıl bölüm başkanlığı yapacak?' sorusunu gündeme getirdi. Galatasaray Üniversitesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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