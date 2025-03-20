Galatasaray Üniversitesi Öğrencilerinden Ekrem İmamoğlu Boykotu
Galatasaray Üniversitesi Öğrencilerinden Ekrem İmamoğlu Boykotu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının yankıları devam ederken bir boykot haberi de Galatasaray Üniversitesi’nden geldi. Okul binasına “Bu okulda boykot var” yazısı asan öğrenciler gün içerisinde Çırağan’dan Beşiktaş’a yürüyüş gerçekleştirecek.
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Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin okul binasına astığı boykot pankartı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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