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Galatasaray Üniversitesi Öğrencilerinden Ekrem İmamoğlu Boykotu

Galatasaray Üniversitesi Öğrencilerinden Ekrem İmamoğlu Boykotu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.03.2025 - 12:15 Son Güncelleme: 20.03.2025 - 12:57

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının yankıları devam ederken bir boykot haberi de Galatasaray Üniversitesi’nden geldi. Okul binasına “Bu okulda boykot var” yazısı asan öğrenciler gün içerisinde Çırağan’dan Beşiktaş’a yürüyüş gerçekleştirecek.

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Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin okul binasına astığı boykot pankartı:

Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin okul binasına astığı boykot pankartı:

Üniversitenin öğrencileri, hem Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması hem de hocaları Aylin Ataay’ın İmamoğlu ile birlikte diplomalarının iptal edilmesini protesto ediyor. 

Okul binasına boykot pankartı asan öğrenciler, organize olarak gün içinde de yürüyüş yapacaklar.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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