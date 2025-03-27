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Gençler Değil, Yaşlılar: Türkiye'de "Gri Boşanma" Oranlarında Artış Yaşandı

Gençler Değil, Yaşlılar: Türkiye'de "Gri Boşanma" Oranlarında Artış Yaşandı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.03.2025 - 12:26

TÜİK, 2024 yılına dair evlilik ve boşanma verilerini açıkladı. 2024 yılında evlenen çift sayısı, 568 bin 395 oldu. 2023 yılında evlenen çiftlerin sayısı ise 567 bin 11'di. Boşanma oranları ise 2024 yılında 173 bin 342'den 187 bin 343' yükseldi. Boşanma oranları arasında en çok dikkat çekenler ise 'gri boşanma' oranları oldu. TÜİK verilerine göre gri boşanma oranları, bu yıl yüzde 44,53 oranında arttı.

Peki gri boşanma ne demek?

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Türkiye'de "gri boşanma" oranları arttı.

Türkiye'de "gri boşanma" oranları arttı.

Türkiye İstatistlik Kurumu'nun 2024 verilerindeki detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 2023 ve 2024 verileri incelendiğinde hem evlenen çift sayısının hem boşanan çift sayısının arttığı görülüyor. Aynı şekilde, ortalama ilk evlenme yaşının her iki cinsiyette de arttığı gözlemleniyor. TÜİK verilerine göre, 2024 yılında erkekler ortalama 28,3 yaşında, kadınlar ise 25,8 yaşında evleniyor.

Öte yandan, Türkiye'de 'gri boşanma' oranları da her geçen gün artıyor.

Nedir bu gri boşanma?

Nedir bu gri boşanma?

'Gri boşanma' 50 yaş ve üzeri çiftlerin boşanmasını anlatan bir tabirdir. Gri boşanmanın hem ülkemizde hem tüm dünyada arttığı son yıllarda gözlemleniyor. 

2001'de 50 yaş üstü boşanan çiftlerin toplam sayısı 16 bin 55 olarak kayıtlara geçmişti. Bu sayı, 2024 yılında ise 55 bin 595'e yükseldi. 

2024 yılında 50-54 yaş grubunda 16 bin 387 erkek, 10 bin 670 kadın, 55-59 yaş grubunda 9 bin 34 erkek, 5 bin 134 kadın, 60-64 yaş grubunda 5 bin 40 erkek, 2 bin 653 kadın, 65-69 yaş grubunda 2 bin 702 erkek, 1163 kadın, 70-74 yaş grubunda 1244 erkek, 415 kadın, 75 yaş ve üzerinde 971 erkek, 182 kadın boşanması gerçekleşti. 

Son yıllardaki oranlar incelendiğinde, 2020'den bu yana 50 yaş ve üzerinde boşanan çfitlerin toplam sayısının yüzde 44,53 arttığı gözlemlendi. 

Sizce 'gri boşanmanın' nedenleri neler olabilir?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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