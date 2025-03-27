Gençler Değil, Yaşlılar: Türkiye'de "Gri Boşanma" Oranlarında Artış Yaşandı
Gençler Değil, Yaşlılar: Türkiye'de "Gri Boşanma" Oranlarında Artış Yaşandı
TÜİK, 2024 yılına dair evlilik ve boşanma verilerini açıkladı. 2024 yılında evlenen çift sayısı, 568 bin 395 oldu. 2023 yılında evlenen çiftlerin sayısı ise 567 bin 11'di. Boşanma oranları ise 2024 yılında 173 bin 342'den 187 bin 343' yükseldi. Boşanma oranları arasında en çok dikkat çekenler ise 'gri boşanma' oranları oldu. TÜİK verilerine göre gri boşanma oranları, bu yıl yüzde 44,53 oranında arttı.
Peki gri boşanma ne demek?
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Türkiye'de "gri boşanma" oranları arttı.
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Nedir bu gri boşanma?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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