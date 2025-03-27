Gençler Değil, Yaşlılar: Türkiye'de "Gri Boşanma" Oranlarında Artış Yaşandı

'Gri boşanma' 50 yaş ve üzeri çiftlerin boşanmasını anlatan bir tabirdir. Gri boşanmanın hem ülkemizde hem tüm dünyada arttığı son yıllarda gözlemleniyor.

2001'de 50 yaş üstü boşanan çiftlerin toplam sayısı 16 bin 55 olarak kayıtlara geçmişti. Bu sayı, 2024 yılında ise 55 bin 595'e yükseldi.

2024 yılında 50-54 yaş grubunda 16 bin 387 erkek, 10 bin 670 kadın, 55-59 yaş grubunda 9 bin 34 erkek, 5 bin 134 kadın, 60-64 yaş grubunda 5 bin 40 erkek, 2 bin 653 kadın, 65-69 yaş grubunda 2 bin 702 erkek, 1163 kadın, 70-74 yaş grubunda 1244 erkek, 415 kadın, 75 yaş ve üzerinde 971 erkek, 182 kadın boşanması gerçekleşti.

Son yıllardaki oranlar incelendiğinde, 2020'den bu yana 50 yaş ve üzerinde boşanan çfitlerin toplam sayısının yüzde 44,53 arttığı gözlemlendi.

Sizce 'gri boşanmanın' nedenleri neler olabilir?