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Volkan Konak'ın Vefatının Ardından Söyledikleriyle Tepki Çeken Fatih Reşit Civelekoğlu Beyaz TV'den Kovuldu!

Volkan Konak'ın Vefatının Ardından Söyledikleriyle Tepki Çeken Fatih Reşit Civelekoğlu Beyaz TV'den Kovuldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.04.2025 - 09:23

'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak, bayramın birinci günü sahne aldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aniden fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Usta sanatçı dün (1 Nisan) defnedildi.

Vefatının ardından milyonlarca başsağlığı mesajı yayınlandı. Ancak birkaç kişi tepki çeken sözler dile getirdi. Bu sözlerin ardından aile suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Uzman psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu da yaptığı paylaşımlarla tepki çekmişti. Civelekoğlu, bundan sonra Beyaz TV ekranlarında olmayacağını açıkladı.

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Volkan Konak, bayramın birinci günü sahnede fenalaşmasının ardından hayatını kaybederek tüm sevenlerini yasa boğmuştu.

Volkan Konak, bayramın birinci günü sahnede fenalaşmasının ardından hayatını kaybederek tüm sevenlerini yasa boğmuştu.

Yaklaşık 30 dakika sahnede müdahale edilmesinin ardından hastaneye kaldırılan Volkan Konak kurtarılamadı. Dün düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedilen Konak için gözyaşları adeta sel oldu. Cenazeye katılımdan dolayı izdiham yaşandı.

Usta sanatçının ardından milyonlarca taziye mesajı yayınlandı. Ancak gelen birkaç olumsuz mesajın ardından Konak'ın ailesi suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.

Usta sanatçının ardından milyonlarca taziye mesajı yayınlandı. Ancak gelen birkaç olumsuz mesajın ardından Konak'ın ailesi suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.

Uzman psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu da Konak'la ilgili herkesi şoke eden ifadelerde bulunmuştu. Arkasından 'İyi bilmezdik' diyen Civelekoğlu, 'Bunlar günahı açıktan açığa işleyen kişilerdir. Bunlar babacan tavırlı olurlar, mahallenin gençliğini kerhaneye götürürler zina ettirirler, alkolle alıştırırlar.' açıklamasında bulunmuştu.

Fatih Reşit Civelekoğlu kanalın isteği doğrultusunda artık Beyaz TV'de olmayacağını açıkladı.

Fatih Reşit Civelekoğlu kanalın isteği doğrultusunda artık Beyaz TV'de olmayacağını açıkladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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