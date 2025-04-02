Volkan Konak'ın Vefatının Ardından Söyledikleriyle Tepki Çeken Fatih Reşit Civelekoğlu Beyaz TV'den Kovuldu!
Volkan Konak'ın Vefatının Ardından Söyledikleriyle Tepki Çeken Fatih Reşit Civelekoğlu Beyaz TV'den Kovuldu!
'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak, bayramın birinci günü sahne aldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aniden fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Usta sanatçı dün (1 Nisan) defnedildi.
Vefatının ardından milyonlarca başsağlığı mesajı yayınlandı. Ancak birkaç kişi tepki çeken sözler dile getirdi. Bu sözlerin ardından aile suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Uzman psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu da yaptığı paylaşımlarla tepki çekmişti. Civelekoğlu, bundan sonra Beyaz TV ekranlarında olmayacağını açıkladı.
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Volkan Konak, bayramın birinci günü sahnede fenalaşmasının ardından hayatını kaybederek tüm sevenlerini yasa boğmuştu.
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Usta sanatçının ardından milyonlarca taziye mesajı yayınlandı. Ancak gelen birkaç olumsuz mesajın ardından Konak'ın ailesi suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.
Fatih Reşit Civelekoğlu kanalın isteği doğrultusunda artık Beyaz TV'de olmayacağını açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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