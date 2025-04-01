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Durdurabilene Aşk Olsun! Uzak Şehir'in Tekrarı Reytinglerde 1. Oldu

Durdurabilene Aşk Olsun! Uzak Şehir'in Tekrarı Reytinglerde 1. Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.04.2025 - 19:45

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'i durdurabilmek imkansız gibi görünüyor. Yıllardır hasretini çektiğimiz aşiret dizilerine bir yenisi olarak gelen Uzak Şehir, yayınlanır yayınlanmaz yoğun ilgiyle karşılaşmıştı. Neredeyse her hafta kendi reyting rekorunu kıran dizi, bu hafta Ramazan Bayramı nedeniyle tekrar bölümüyle ekrana geldi. Fakat bu durum onu asla durdurmadı. Uzak Şehir, bu defa tekrar bölümüyle zirveye oturdu.

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Kanal D'nin bu sezon için en büyük sürprizi hiç şüphesiz Uzak Şehir oldu.

Kanal D'nin bu sezon için en büyük sürprizi hiç şüphesiz Uzak Şehir oldu.

Asmalı Konak, Zerda, Sıla gibi unutulmaz aşiret dizilerinin ardından Türk televizyonlarında uzunca süre iddialı bir aşiret dizisi yapılmadı. Yapılanlar da seyirciye bekleneni veremedi. 

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerde yer aldığı Uzak Şehir, hem Mardin'in enfes atmosferi hem de başrollerin uyumuyla ilk bölümünden itibaren seyirciyi kendine çekmeyi başardı. İlk bölümden sonra hızla gün birincisi olan dizi, birkaç bölüm sonra haftanın en çok izlenen dizisi rütbesine yükseldi. Üstelik her hafta reyting rekorunu tazeleme gibi bir huy da edindi.

Her hafta hem pazartesi akşamlarının hem de haftanın en çok izlenen dizisi olan Uzak Şehir, bayram arasında da bu geleneği bozmadı.

Her hafta hem pazartesi akşamlarının hem de haftanın en çok izlenen dizisi olan Uzak Şehir, bayram arasında da bu geleneği bozmadı.

Ramazan Bayramı sebebiyle 1 haftalık bir ekran molası veren Uzak Şehir, 31 Mart Pazartesi günü tekrar bölümüyle yayınlanmıştı. Diğer kanallarda yayınlanan film ve televizyon programlarına rağmen sadık seyircisi Uzak Şehir'i yalnız bırakmadı.

Fenomen dizi, tekrar bölümüyle reytinglerde yine ilk zirveye oturdu.

Uzak Şehir reytingleri şu şekilde:

Total | (1) | 4,34

AB | (2) | 2,39

ABC1 | (2) | 3,46

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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