Durdurabilene Aşk Olsun! Uzak Şehir'in Tekrarı Reytinglerde 1. Oldu
Durdurabilene Aşk Olsun! Uzak Şehir'in Tekrarı Reytinglerde 1. Oldu
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'i durdurabilmek imkansız gibi görünüyor. Yıllardır hasretini çektiğimiz aşiret dizilerine bir yenisi olarak gelen Uzak Şehir, yayınlanır yayınlanmaz yoğun ilgiyle karşılaşmıştı. Neredeyse her hafta kendi reyting rekorunu kıran dizi, bu hafta Ramazan Bayramı nedeniyle tekrar bölümüyle ekrana geldi. Fakat bu durum onu asla durdurmadı. Uzak Şehir, bu defa tekrar bölümüyle zirveye oturdu.
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Kanal D'nin bu sezon için en büyük sürprizi hiç şüphesiz Uzak Şehir oldu.
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Her hafta hem pazartesi akşamlarının hem de haftanın en çok izlenen dizisi olan Uzak Şehir, bayram arasında da bu geleneği bozmadı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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