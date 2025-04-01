Durdurabilene Aşk Olsun! Uzak Şehir'in Tekrarı Reytinglerde 1. Oldu

Asmalı Konak, Zerda, Sıla gibi unutulmaz aşiret dizilerinin ardından Türk televizyonlarında uzunca süre iddialı bir aşiret dizisi yapılmadı. Yapılanlar da seyirciye bekleneni veremedi.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerde yer aldığı Uzak Şehir, hem Mardin'in enfes atmosferi hem de başrollerin uyumuyla ilk bölümünden itibaren seyirciyi kendine çekmeyi başardı. İlk bölümden sonra hızla gün birincisi olan dizi, birkaç bölüm sonra haftanın en çok izlenen dizisi rütbesine yükseldi. Üstelik her hafta reyting rekorunu tazeleme gibi bir huy da edindi.