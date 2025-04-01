onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yüksek Libidosuna Eşi Yetişemeyen Kadın, Esra Ezmeci'ye Dert Yandı

Yüksek Libidosuna Eşi Yetişemeyen Kadın, Esra Ezmeci'ye Dert Yandı

cinselyasam cinsellik
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.04.2025 - 17:43

Sosyal medyayı aktif kullanmasıyla bilinen klinik psikolog Esra Ezmeci, neredeyse her akşam yaptığı soru-cevap etkinliğine bir yenisini daha ekledi. Ezmeci, bu defa yüksek libidolu bir kadın takipçisinin derdine yanıt aradı. Yüksek libidosuna rağmen eşinden aynı yanıtı alamayan kadın, Ezmeci'ye dert yandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci'yi artık hepimiz tanıyoruz.

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci'yi artık hepimiz tanıyoruz.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Yeni Baştan' programının sunucusu olan Ezmeci, ekran kariyerinde nefis bir ilerleme kaydediyor. Televizyon programında konuklarının derdine derman olan Ezmeci, sosyal medya hesabından da aktif olarak takipçilerinin sorularını yanıtlıyor.

Kadın-erkek ilişkileri ve cinsellik üzerine yaptığı soru-cevap etkinlikleriyle sık sık gündem olan Ezmeci, yine geleneği bozmayarak bir etkinlik daha başlattı. Yüksek libidolu bir kadın takipçisinin derdine videolu yanıt veren Ezmeci, söylemleriyle takipçisine tavsiyelerde bulundu.

"Bir kadın olarak libidom çok yüksek. Eşim hiç öyle değil. Ne yapmam gerek, hep yorgunum diyor" sözlerine karşılık Ezmeci şu yanıtı verdi:

"Bir kadın olarak libidom çok yüksek. Eşim hiç öyle değil. Ne yapmam gerek, hep yorgunum diyor" sözlerine karşılık Ezmeci şu yanıtı verdi:

'Şunu kabul etmek gerekiyor. Günümüzde eskiye göre birçok erkeğin aslında libidosu düştü. Çünkü testosteron oranları düştü. Bu yediğimiz hormonlu yiyecekler olabilir, aşılar olabilir, başka faktörler olabilir ama genel olarak duyduğuma göre erkekler cinsellikten birazcık uzaklaştı. Eşinizle bunu konuşmanız gerekir çünkü sizin kadın olarak hem hormonlarınız düzenli çalışıyorsa, sağlıklı bir kadınsanız tabii ki cinselliği istersiniz. Erkek stres altında, para kazanamadığında ereksiyon problemi yaşayabiliyor. Erkek cinsellik için biraz daha efor sağlamak zorunda. O yüzden de erkekteki sıkıntılar bazen bundan uzaklaşmaya sebebiyet verebilir. Ama erkeğe onu istediğinizi, özlediğiniz bol bol belli edin.'

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın