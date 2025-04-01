Yüksek Libidosuna Eşi Yetişemeyen Kadın, Esra Ezmeci'ye Dert Yandı

'Şunu kabul etmek gerekiyor. Günümüzde eskiye göre birçok erkeğin aslında libidosu düştü. Çünkü testosteron oranları düştü. Bu yediğimiz hormonlu yiyecekler olabilir, aşılar olabilir, başka faktörler olabilir ama genel olarak duyduğuma göre erkekler cinsellikten birazcık uzaklaştı. Eşinizle bunu konuşmanız gerekir çünkü sizin kadın olarak hem hormonlarınız düzenli çalışıyorsa, sağlıklı bir kadınsanız tabii ki cinselliği istersiniz. Erkek stres altında, para kazanamadığında ereksiyon problemi yaşayabiliyor. Erkek cinsellik için biraz daha efor sağlamak zorunda. O yüzden de erkekteki sıkıntılar bazen bundan uzaklaşmaya sebebiyet verebilir. Ama erkeğe onu istediğinizi, özlediğiniz bol bol belli edin.'