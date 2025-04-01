Yüksek Libidosuna Eşi Yetişemeyen Kadın, Esra Ezmeci'ye Dert Yandı
Yüksek Libidosuna Eşi Yetişemeyen Kadın, Esra Ezmeci'ye Dert Yandı
Sosyal medyayı aktif kullanmasıyla bilinen klinik psikolog Esra Ezmeci, neredeyse her akşam yaptığı soru-cevap etkinliğine bir yenisini daha ekledi. Ezmeci, bu defa yüksek libidolu bir kadın takipçisinin derdine yanıt aradı. Yüksek libidosuna rağmen eşinden aynı yanıtı alamayan kadın, Ezmeci'ye dert yandı.
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Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci'yi artık hepimiz tanıyoruz.
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"Bir kadın olarak libidom çok yüksek. Eşim hiç öyle değil. Ne yapmam gerek, hep yorgunum diyor" sözlerine karşılık Ezmeci şu yanıtı verdi:
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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