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Sihirli Annem Dizisinin Konusu Nedir? Sihirli Annem Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Sihirli Annem Dizisinin Konusu Nedir? Sihirli Annem Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
24.04.2025 - 21:53

Türk televizyon tarihinin en sevilen aile dizilerinden biri olan Sihirli Annem, yayınlandığı ilk günden itibaren milyonların gönlünde taht kurmayı başardı. Fantastik ögelerle harmanlanan çocukluğumuzun sevilen dizisi olan Sihirli Annem'in konusu nedir, oyuncuları kimlerdir ve diziye dair tüm detayları sizler için derledik!

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Sihirli Annem Konusu

Sihirli Annem Konusu

Sihirli Annem dizisinin konusu, sihirli güçlere sahip bir annenin, sıradan bir ailedeki yaşamını ve çocuklarıyla olan ilişkisini konu alır. Betüş, bir cadı olan ve insan dünyasında yaşamaya çalışan bir kadındır. Hayatını sıradan bir insan olan eşi Sadık ve çocuklarıyla sürdüren Betüş, ailesine sihirli yeteneklerini gizlemeye çalışırken, zaman zaman büyülerin kontrolden çıkmasıyla komik ve eğlenceli olaylara yol açar. Sihirli Annem, aile içindeki sevgi, dürüstlük ve birlikte olma değerlerini vurgularken, büyülü dünyadaki karakterlerin günlük yaşamla harmanlanmasıyla izleyicilere eğlenceli anlar sunar. Betüş’ün annesi Dudu ve diğer sihirli akrabaları da sık sık bu büyülü kaosa dahil olur, aile üyeleri arasındaki bağlar güçlenirken, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatır.

Sihirli Annem Oyuncuları

Sihirli Annem Oyuncuları

İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Defne Joy Foster, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Gül Onat, Jennifer Boyner, Damla Ersubaşı, Jess Molho, Metin Serezli (seslendirme), Zuhal Topal, Suat Sungur, Süeda Çil, Ayşen İnci, Jordan Boyner.

Sihirli Annem Bölümler ve Sezonlar

Sihirli Annem Bölümler ve Sezonlar

Sihirli Annem, 7 sezon boyunca toplam 240 bölüm sürdü.

Sihirli Annem Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Sihirli Annem Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

27 Şubat 2003 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Sihirli Annem, ilk 119 bölümü Kanal D'de yayınlandıktan sonra, 2006 yılında Star TV'ye geçti.

Sihirli Annem İzlenme Oranları ve Reytingler

Sihirli Annem İzlenme Oranları ve Reytingler

​Sihirli Annem, Türkiye'de yayınlandığı dönemde önemli reyting başarıları elde etmiş ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle izlenmiştir. Dizinin ilk bölümü, 2003 yılında Kanal D'de yayınlandığında, total reytingde %10.1 ve AB grubunda %8.8 oranında izlenme oranlarıyla büyük bir çıkış yapmıştır.

Dizi, toplamda 7 sezon ve 240 bölüm sürmüş olup, yayınlandığı süre boyunca birçok kez günün en çok izlenen programı olmuştur.

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Sihirli Annem Eleştiri ve Ödüller

Sihirli Annem Eleştiri ve Ödüller

Dizinin başarısı, sadece reytinglerle sınırlı kalmamış, aynı zamanda Google Zeitgeist verilerine göre 2011 yılında Türkiye'de en çok aranan Türk dizileri arasında ilk 10'da yer almıştır. Dizi ile ilgili Taci karakterini canlandıran köpek için izleyenler bir dönem tepki göstermiştir.

Sihirli Annem Son Haberler

Sihirli Annem Son Haberler

Son olarak dizinin günümüzde filminin çekileceği haberleri kamuoyu ile paylaşıldı. Sihirli Annem tüm eski kadroyla yeniden film olarak izleyiciyle buluşacak.

Sihirli Annem Benzeri Diziler

Sihirli Annem Benzeri Diziler

  • En İyi Arkadaşım - 2003

  • Acemi Cadı - 2005

  • Selena - 2006

  • Bez Bebek - 2007

  • Hayal ve Gerçek - 2007

  • Peri Masalı - 2008

  • Kayıp Prenses - 2008

  • Sana Bir Sır Vereceğim - 2013

  • Beşinci Boyut - 2005-2009

  • Leyla ile Mecnun - 2011

Sihirli Annem Dizisi Nerede Çekildi?

Sihirli Annem Dizisi Nerede Çekildi?

Sihirli Annem dizisinin çekimleri, İstanbul'un çeşitli semtlerinde ve stüdyolarda gerçekleştirilmiştir. Ana çekim alanı, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Ata Film Stüdyolarıdır. Bu stüdyolar, dizinin iç mekan sahneleri ve bazı özel efekt gerektiren sahneleri için kullanılmıştır.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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