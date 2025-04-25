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Geniş Aile Dizisinin Konusu Nedir? Geniş Aile Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Geniş Aile Dizisinin Konusu Nedir? Geniş Aile Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
25.04.2025 - 14:35

Bir dönemin komedi efsanesi Geniş Aile dizisi unutulmaz yapımlar arasında. Tipik bir Türk mahallesinde geçen, büyük bir ailenin komik, sıcak ve zaman zaman absürt olaylarını konu alan bir komedi dizisi ile ilgili tüm detayları sizler için içeriğimizde derledik! Geniş Aile dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, hazırsanız başlayalım!

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Geniş Aile Konusu

Geniş Aile Konusu

Geniş Aile, Almanya’dan döndükten sonra ailesinin yanına yerleşen Cevahir’in, eski sevgilisi Şükufe’yi geri kazanmaya çalışırken başına gelen komik ve absürt olayları konu alır. Cevahir’in ailesiyle yaşadığı çatışmalar, mahalledeki tuhaf tiplerle sürtüşmeleri ve özellikle rakibi Koyu Bilal’le olan çekişmesi, dizinin ana dinamiklerini oluşturur. Bir yandan da kardeşi Zekai’nin liseli tayfası başka bir mizah seviyesi yakalar.

Geniş Aile Oyuncuları

Geniş Aile Oyuncuları

  • Ufuk Özkan 

  • Fırat Tanış 

  • Zuhal Topal 

  • Rasim Öztekin 

  • Fatoş Kabasakal 

  • Bülent Çolak 

  • Çağlar Çorumlu 

  • Mine Teber 

  • Mehmet Salih Çelik 

  • İpek Tuzcuoğlu

Geniş Aile Bölümler ve Sezonlar

Geniş Aile Bölümler ve Sezonlar

Geniş Aile tam 3 sezon boyunca yayın hayatına devam etmiş ve toplamda 108 bölüm yayınlanmıştır.

Geniş Aile Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Geniş Aile Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Kanal D'de yayınlanan dizi her Pazar akşamı saat 20.00'de ekrana geliyordu.

Geniş Aile İzlenme Oranları ve Reytingler

Geniş Aile İzlenme Oranları ve Reytingler

Geniş Aile, yayınlandığı dönemde yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çekti. Örneğin:​

%20.97 izlenme payı ile günün ikinci sırasına yerleştiği bir dönem .

%27.3 izlenme payı ile Kanal D'nin sevilen dizisi .

Bu oranlar, dizinin özellikle AB ve Total gruplarında yüksek izlenme oranlarına sahip olduğunu gösteriyor.

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Geniş Aile Eleştiri ve Ödüller

Geniş Aile Eleştiri ve Ödüller

Geniş Aile yayınlandığı dönemde bazı izleyicilerin çok da komik olmadığına dair eleştirisini alsa da birçok ödül kazandı:​

2010 Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri:

  • En İyi Komedi Dizisi

  • En İyi Komedi Erkek Oyuncu (Ufuk Özkan)

  • En İyi Komedi Kadın Oyuncu (Yeşim Ceren Bozoğlu)

  • En İyi Komedi Erkek Yardımcı Oyuncu (Rasim Öztekin)

Geniş Aile Son Haberler

Geniş Aile Son Haberler

Dizinin sonradan farklı versiyonlarda tekrar çekimleri yapıldı. Yeniden ekrana getirilmek istendi. Hatta filmi bile çekildi.

Geniş Aile Benzeri Diziler

Geniş Aile Benzeri Diziler

Geniş Aile Dizisi Nerede Çekildi?

Geniş Aile Dizisi Nerede Çekildi?

Geniş Aile dizisi, İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilmiş bir yapımdır. Ancak dizinin ana çekim mekanı İstanbul'un Arnavutköy ve çevresi olmuştur.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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