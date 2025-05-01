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The Handmaid's Tale Konusu Nedir? The Handmaid's Tale Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

The Handmaid's Tale Konusu Nedir? The Handmaid's Tale Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.05.2025 - 23:54

Tüm dünyada fenomen olan dizi The Handmaid's Tale yayınlandığı andan beri gündemden düşmüyor. Haliye Teh Handmaid's Tale konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki The Handmaid's Tale konusu ne? The Handmaid's Tale oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? 

Gelin The Handmaid's Tale dizisine dair tüm detayları görelim...

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The Handmaid's Tale Dizisi Konusu

The Handmaid's Tale Dizisi Konusu

Yakın gelecekte, çevresel felaketler ve kısırlık krizinin ardından Amerika Birleşik Devletleri yerini Gilead adlı totaliter bir rejime bırakır. Kadınlar sınıflara ayrılır; doğurgan kadınlar, yani “damızlıklar”, elit ailelerin çocuk sahibi olabilmesi için zorla hizmete alınır. Bir damızlık, eski hayatının hatıralarıyla yaşarken özgürlüğünü ve kaybettiği kızını yeniden kazanmak için içten içe direnir. Sistem, inanç ve itaat üzerine kurulu olsa da, bastırılmış bireysellik her an patlamaya hazırdır.

The Handmaid's Tale Dizisi Oyuncuları

The Handmaid's Tale Dizisi Oyuncuları

  • Elisabeth Moss – June Osborne / Offred

  • Yvonne Strahovski – Serena Joy Waterford

  • Joseph Fiennes – Komutan Fred Waterford

  • Ann Dowd – Teyze Lydia

  • Madeline Brewer – Janine Lindo

  • O-T Fagbenle – Luke Bankole

  • Max Minghella – Nick Blaine

  • Samira Wiley – Moira Strand

  • Amanda Brugel – Rita Blue

  • Bradley Whitford – Komutan Joseph Lawrence

  • Alexis Bledel – Emily Malek / Ofglen

The Handmaid's Tale Bölümler ve Sezonlar

The Handmaid's Tale Bölümler ve Sezonlar

The Handmaid’s Tale, 2017 yılında başlayıp 2025’te sona eren karanlık bir distopya dizisidir. Hikaye, toplamda 6 sezon boyunca adım adım genişler ve derinleşir. Dizi toplam 62 bölümden oluşuyor.

The Handmaid's Tale Dizisi Uyarlama mı?

The Handmaid's Tale Dizisi Uyarlama mı?

The Handmaid’s Tale bir uyarlama. Margaret Atwood’un 1985’te yayımlanan aynı adlı romanından televizyona aktarılmıştır. Roman gibi dizi de totaliter bir rejimin kadınlar üzerindeki baskısını ve doğurganlık üzerinden kurulan kontrol sistemini merkezine alır.

The Handmaid's Tale Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

The Handmaid's Tale Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

The Handmaid’s Tale, Amerika’da Hulu platformunda yayınlandı. Türkiye’de ise dizi, BluTV üzerinden izlenebiliyor.

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The Handmaid's Tale İzlenme Oranları ve Reytingler

The Handmaid's Tale İzlenme Oranları ve Reytingler

The Handmaid’s Tale, Hulu’nun en çok ses getiren dizilerinden biri olarak öne çıktı. İlk sezonu, platformun tarihindeki en çok izlenen açılış sezonu oldu. Dizi, yayınlandığı dönemde Hulu’nun en büyük hiti olarak kabul edildi. ​

Dördüncü sezonunda, dizi 88 milyon saatlik izlenme süresiyle dikkat çekti.

The Handmaid's Tale Eleştiri ve Ödüller

The Handmaid's Tale Eleştiri ve Ödüller

The Handmaid's Tale, yayınlandığı dönemde pek çok ödül kazandı ve sayısız adaylık elde etti. İşte dizinin kazandığı bazı önemli ödüller:

Primetime Emmy Awards (Emmy Ödülleri)

2017 – En İyi Drama Dizisi

2017 – En İyi Kadın Oyuncu (Elisabeth Moss - June Osborne)

2017 – En İyi Senaryo (Bruce Miller)

Golden Globe Awards (Altın Küre Ödülleri)

2018 – En İyi Drama Dizisi

2018 – En İyi Kadın Oyuncu - Drama (Elisabeth Moss)

Screen Actors Guild Awards (Ekran Oyuncuları Derneği Ödülleri)

2018 – En İyi Kadın Oyuncu - Drama (Elisabeth Moss)

2018 – En İyi Kadın Oyuncu Kadrosu - Drama (Genel kadro)

Critics' Choice Television Awards

2017 – En İyi Drama Dizisi

2017 – En İyi Kadın Oyuncu (Elisabeth Moss)

Saturn Awards (Satürn Ödülleri)

2018 – En İyi TV Dizisi - Drama

2018 – En İyi Kadın Oyuncu (Elisabeth Moss)

TCA Awards (Television Critics Association Awards)

2017 – En İyi Drama Dizisi

2017 – En İyi Kadın Oyuncu (Elisabeth Moss)

The Handmaid's Tale Son Haberler

The Handmaid's Tale Son Haberler

The Handmaid's Tale 6. sezon, 8 Nisan 2025’te üç bölümle başladı ve her hafta yeni bir bölüm yayınlanıyor. Final bölümü 27 Mayıs 2025’te yayımlanacak.

The Handmaid's Tale Benzeri Diziler

The Handmaid's Tale Benzeri Diziler

  • Black Mirror

  • Westworld

  • The Man in the High Castle

  • Orphan Black

  • The Leftlovers

  • Children of Men

  • Tales from the Loop

  • The 100

  • Brave New World

The Handmaid's Tale Nerede Çekiliyor?

The Handmaid's Tale Nerede Çekiliyor?

The Handmaid's Tale dizisi, başta Kanada'nın Toronto şehri olmak üzere çeşitli lokasyonlarda çekilmiştir. Kanadalı film yapımcıları, dizinin karanlık ve distopik atmosferini yaratabilmek için çeşitli mekanları ve doğal alanları kullanmıştır.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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