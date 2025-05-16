Dikkat Spoiler İçerir: Kimler Geldi Kimler Geçti 2. Sezona Sosyal Medyadan Yorum Yağdı!
“Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin 2. sezonu 15 Mayıs itibariyle Netflix’te yayınlandı. Sosyal medyada izleyenlerden yorum yağdı. Yorumlar spoiler içerebileceğinden izlemeyenlere dikkatle okuması önerilir. İşte yeni sezon yorumları...
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“Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin 2. sezonu yayınlandı.
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2. sezonu merakla bekleniyordu.
Sosyal medyadan ikinci sezona onlarca yorum geldi,
İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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