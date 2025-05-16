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Dikkat Spoiler İçerir: Kimler Geldi Kimler Geçti 2. Sezona Sosyal Medyadan Yorum Yağdı!

Dikkat Spoiler İçerir: Kimler Geldi Kimler Geçti 2. Sezona Sosyal Medyadan Yorum Yağdı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
16.05.2025 - 15:40

Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin 2. sezonu 15 Mayıs itibariyle Netflix’te yayınlandı. Sosyal medyada izleyenlerden yorum yağdı. Yorumlar spoiler içerebileceğinden izlemeyenlere dikkatle okuması önerilir. İşte yeni sezon yorumları...

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“Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin 2. sezonu yayınlandı.

“Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin 2. sezonu yayınlandı.

Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisi yeni sezonuyla da çok beğenildi.

2. sezonu merakla bekleniyordu.

2. sezonu merakla bekleniyordu.

Leyla, nişanlısı Ömer tarafından düğün öncesi terk edildikten sonra hayatını ve ilişkileri sorgulamaya başlamıştı. Ardından Cem ile tanışmıştı. Herkes Cem ve Leyla'nın aşkını izlemek istiyordu. Ancak işler öyle gelişmedi.

Sosyal medyadan ikinci sezona onlarca yorum geldi,

Sosyal medyadan ikinci sezona onlarca yorum geldi,
twitter.com

Tepkiler ise beklentiyi arşa çıkaran Cem ve Leyla aşkınaydı.

İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...

İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...
twitter.com
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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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