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Yanlış Alarm: Elif Engin'in Düğününe Katılan Murat Boz Damat Gibi Şık Giyinince Karışıklık Yarattı!

Yanlış Alarm: Elif Engin'in Düğününe Katılan Murat Boz Damat Gibi Şık Giyinince Karışıklık Yarattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.06.2025 - 16:56

Ünlü yorumcu Sinan Engin ve Ayşe Engin’in kızları Elif Engin, iş dünyasının güçlü ismi Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile hayatını birleştirdi. Çorum’da düzenlenen görkemli düğüne sanat, spor ve iş dünyasının tanınmış simaları akın etti. Düğünün her detayı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Elif Engin’in gelinliği, nikah şahitleri kadar Murat Boz’un paylaşımı da büyük ses getirdi. 'Damat Murat Boz sandım' yorumları havada uçuştu.

 İşte tüm detaylar…

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Futbolseverlerin yakından tanıdığı Sinan Engin, Beşiktaş başta olmak üzere Türk futboluna hem futbolcu hem de yönetici olarak uzun yıllar hizmet etmiş bir isim.

Futbolseverlerin yakından tanıdığı Sinan Engin, Beşiktaş başta olmak üzere Türk futboluna hem futbolcu hem de yönetici olarak uzun yıllar hizmet etmiş bir isim.

Son yıllarda ise ekranların vazgeçilmez futbol yorumcularından biri olarak karşımıza çıkıyor. 1997 yılında Ayşe Engin ile evlenen Sinan Engin’in bu evlilikten dünyaya gelen bir çocuğu var: Elif Engin. Elif Engin ise 1994 yılında dünyaya geldi ve artık o da evli bir kadın!

Elif Engin, bir önceki gün Çorum’da düzenlenen görkemli bir düğünle Ahmet Emin Ahlatcı ile dünyaevine girdi.

Elif Engin, bir önceki gün Çorum’da düzenlenen görkemli bir düğünle Ahmet Emin Ahlatcı ile dünyaevine girdi.

Düğün öyle sade bir düğün değil tabii; adeta yıldızlar geçidi! Düğüne katılan isimler arasında Yıldırım Demirören, Fatih Terim, Aziz Yıldırım, Dursun Özbek, Acun Ilıcalı, Ezgi Mola, Sibel Can, Bensu Soral – Hakan Baş çifti, Berk Atan, Murat Boz ve Saba Tümer gibi isimler vardı.

Gece boyunca sahne sırasıyla Edis ve Sibel Can’ın oldu.

Gece boyunca sahne sırasıyla Edis ve Sibel Can’ın oldu.

Özellikle Edis’in enerjisiyle Bensu Soral başta olmak üzere birçok konuğun eğlenceli halleri sosyal medyada gündem oldu.

Kardeşi evlenen Oğulcan Engin de yerinde durmadı tabii... Düğünde DJ kabinine geçen Oğulcan, bir ara annesi Seda Sayan’ın dillere pelesenk olmuş “Ah Geceler” şarkısını çaldı, konukları coşturdu.

Düğünden gelen birçok kare çok konuşulurken bunlardan biri de Murat Boz'un paylaşımı oldu.

Düğünden gelen birçok kare çok konuşulurken bunlardan biri de Murat Boz'un paylaşımı oldu.

44 yaşındaki yakışıklı popçu, düğünde öyle bir karizma sergiledi ki, gelin ve damatla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada adeta viral oldu. Bilenler bilir kendisi uzun zaman önce saç ektirmişti. Şimdilerde yaşını hiç göstermeyen popçunun düğündeki stili epey beğenildi.

Paylaşıma 'Janti Boz✨🤍' , 'Darısı başına' yorumları yağdı. Birçok kişi de “Damat sandım” yorumları yaptı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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