Yanlış Alarm: Elif Engin'in Düğününe Katılan Murat Boz Damat Gibi Şık Giyinince Karışıklık Yarattı!

44 yaşındaki yakışıklı popçu, düğünde öyle bir karizma sergiledi ki, gelin ve damatla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada adeta viral oldu. Bilenler bilir kendisi uzun zaman önce saç ektirmişti. Şimdilerde yaşını hiç göstermeyen popçunun düğündeki stili epey beğenildi.

Paylaşıma 'Janti Boz✨🤍' , 'Darısı başına' yorumları yağdı. Birçok kişi de “Damat sandım” yorumları yaptı.