Yanlış Alarm: Elif Engin'in Düğününe Katılan Murat Boz Damat Gibi Şık Giyinince Karışıklık Yarattı!
Ünlü yorumcu Sinan Engin ve Ayşe Engin’in kızları Elif Engin, iş dünyasının güçlü ismi Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile hayatını birleştirdi. Çorum’da düzenlenen görkemli düğüne sanat, spor ve iş dünyasının tanınmış simaları akın etti. Düğünün her detayı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Elif Engin’in gelinliği, nikah şahitleri kadar Murat Boz’un paylaşımı da büyük ses getirdi. 'Damat Murat Boz sandım' yorumları havada uçuştu.
İşte tüm detaylar…
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Futbolseverlerin yakından tanıdığı Sinan Engin, Beşiktaş başta olmak üzere Türk futboluna hem futbolcu hem de yönetici olarak uzun yıllar hizmet etmiş bir isim.
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Elif Engin, bir önceki gün Çorum’da düzenlenen görkemli bir düğünle Ahmet Emin Ahlatcı ile dünyaevine girdi.
Gece boyunca sahne sırasıyla Edis ve Sibel Can’ın oldu.
Düğünden gelen birçok kare çok konuşulurken bunlardan biri de Murat Boz'un paylaşımı oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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