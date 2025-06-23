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"Artık Doğum Günüm Yok Nihal'imle Öldüm" Diyen Su Candan, Ablası Nihal Candan'ın Son Ses Kaydını Paylaştı!

"Artık Doğum Günüm Yok Nihal'imle Öldüm" Diyen Su Candan, Ablası Nihal Candan'ın Son Ses Kaydını Paylaştı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.06.2025 - 10:02

Anoreksiya ile yaşam mücadelesi veren ve geçtiğimiz günlerde 30 yaşına giren Nihal Candan, 23 kiloya kadar düşmesi sonrası hayatını kaybetmişti. Kız kardeşi Bahar Candan’ın, cenazeden hemen sonra Dilan Polat’ın evine giderek helva kavurduğu anları paylaşması büyük tepki çekmişti. Şimdi ise gözler, bu kez küçük kardeş Su Candan’ın yaptığı paylaşımlara çevrildi. Ablası Nihal’le olan fotoğraflarını ve son mesajlaşmalarını paylaşan Su, “Artık doğum günüm yok, Nihal’imle öldüm” sözleriyle yürek burktu. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla hayatımıza girmişti.

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla hayatımıza girmişti.

Son dönemde kardeşi Bahar Candan’la birlikte, dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023’te tutuklanmışlardı. Cezaevinde yeme bozukluğu nedeniyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, sağlık durumu göz önünde bulundurularak tahliye edilmişti. 

Bir süre toparlanır gibi gözükse de, boşanma süreci ve sosyal medya baskısı nedeniyle yeniden aşırı kilo kaybı yaşamaya başlamıştı.

5 Haziran’da fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nihal’in önce 29, ardından 25 ve son olarak 23 kiloya düştüğü öğrenilmişti.

5 Haziran’da fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nihal’in önce 29, ardından 25 ve son olarak 23 kiloya düştüğü öğrenilmişti.

Yoğun bakım sürecini son ana kadar reddeden Nihal Candan, 20 Haziran akşamı hayatını kaybetti. Ardından Bahar Candan’ın, Dilan Polat’ın evine misafirliğe gidip “helva kavuruyoruz” notuyla video paylaşması büyük tepki çekmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu kez gözler, kardeşleri Su Candan’a çevrildi.

Bu kez gözler, kardeşleri Su Candan’a çevrildi.

Küçük kardeş Su Candan, peş peşe yaptığı paylaşımlarla ablasının ardından yaşadığı duygusal çöküşü takipçileriyle paylaştı. Paylaşımlarında şu notlar dikkat çekti:

“Sen nerdesin ablam, beni niye hiç düşünmedin. Ben sensiz tek kaldım evde. Kavuşcaz ablam, bu dünyanın sana çok borcu var. Onların ödendiğini görcem, sonra kavuşcaz.”

“Artık doğum günüm yok, Nihalimle öldüm.”

“Artık doğum günüm yok, Nihalimle öldüm.”

“Beni bıraktın abla, niye bıraktın.”

“Ablacım nerdesin, evimize gel.”

“Bizi niye yalnız bıraktın.”

Su Candan sadece notlar yazmakla kalmadı, Nihal’le son mesajlaşmalarını ve ablasının kendisine attığı ses kaydını da takipçileriyle paylaştı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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