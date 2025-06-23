"Artık Doğum Günüm Yok Nihal'imle Öldüm" Diyen Su Candan, Ablası Nihal Candan'ın Son Ses Kaydını Paylaştı!
Anoreksiya ile yaşam mücadelesi veren ve geçtiğimiz günlerde 30 yaşına giren Nihal Candan, 23 kiloya kadar düşmesi sonrası hayatını kaybetmişti. Kız kardeşi Bahar Candan’ın, cenazeden hemen sonra Dilan Polat’ın evine giderek helva kavurduğu anları paylaşması büyük tepki çekmişti. Şimdi ise gözler, bu kez küçük kardeş Su Candan’ın yaptığı paylaşımlara çevrildi. Ablası Nihal’le olan fotoğraflarını ve son mesajlaşmalarını paylaşan Su, “Artık doğum günüm yok, Nihal’imle öldüm” sözleriyle yürek burktu.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla hayatımıza girmişti.
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5 Haziran’da fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nihal’in önce 29, ardından 25 ve son olarak 23 kiloya düştüğü öğrenilmişti.
Bu kez gözler, kardeşleri Su Candan’a çevrildi.
“Artık doğum günüm yok, Nihalimle öldüm.”
Su Candan sadece notlar yazmakla kalmadı, Nihal’le son mesajlaşmalarını ve ablasının kendisine attığı ses kaydını da takipçileriyle paylaştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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