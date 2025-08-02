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Mustafa Aksakallı Kimdir? Ezgi Mola'nın Eski Eşi Mustafa Aksakallı Neden Vuruldu?

Mustafa Aksakallı Kimdir? Ezgi Mola'nın Eski Eşi Mustafa Aksakallı Neden Vuruldu?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.08.2025 - 09:46

Mustafa Aksakallı bir süre önce oyuncu Ezgi Mola ile evliliğinin sonlanmasıyla gündeme gelmişti. 2023 yılında evlenen çift geçen aylarda boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu. İşletmeci Mustafa Aksakallı ise 2 Ağustos Cumartesi gecesi İzmir Alaçatı'da işlettiği mekanda vuruldu. Peki Mustafa Aksakallı Kimdir? Ezgi Mola'nın Eski Eşi Mustafa Aksakallı Neden Vuruldu? Mustafa Aksakallı'nın Mekanı Hangisi?

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Mustafa Aksakallı Kimdir?

Mustafa Aksakallı Kimdir?

Mustafa Aksakallı 1985 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Restoran ve kafe işletmecisi olan Mustafa Aksakallı Ezgi Mola ile 2019 yılında başlayan ilişkileriyle gündeme geldi. Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı 2019 yılında bir ilişkiyle başlamış 2023 yılında ise nikah masasına oturmuşlardı. Çiftin Can adında bir oğulları bulunuyor. 

Mustafa Aksakallı ve Ezgi Mola 25 Haziran 2025 tarihinde boşandıklarını duyurdu.

Mustafa Aksakallı Kaç Yaşında?

1985 doğumlu olan Mustafa Aksakallı 40 yaşındadır.  

Mustafa Aksakallı Nereli?

Mustafa Aksakallı aslen İzmirlidir. 

Mustafa Aksakallı’nın Mekanı Hangisi?

Mustafa Aksakallı İzmir Alaçatı’da Hoop Alaçatı isimli mekanın sahibi.

Mustafa Aksakallı Neden Vuruldu?

Mustafa Aksakallı Neden Vuruldu?

İzmir Alaçatı 2 Ağustos Cumartesi gecesi silahlı saldırının hedefi oldu. Mustafa Aksakallı’nın işlettiği mekanda silahlı saldırı gerçekleşti. DHA’da yer alan bilgilere göre 19 yaşındaki M.E.A ve H.K.A içki içip taşkınlık çıkarttı. Taşkınlık çıkaran iki kişi bunun üzerine işletmeci Mustafa Aksakallı’yı ayağından vurdu. 25 yaşındaki Z.G. de bacağından vuruldu. 

Silah sesleri üzerine mekanda bulunan müşteriler büyük korku ve panik yaşayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kargaşa sırasında, 7 kişi yerde bulunan cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Yaralı 7 kişi hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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