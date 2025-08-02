Mustafa Aksakallı Kimdir? Ezgi Mola'nın Eski Eşi Mustafa Aksakallı Neden Vuruldu?

Mustafa Aksakallı 1985 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Restoran ve kafe işletmecisi olan Mustafa Aksakallı Ezgi Mola ile 2019 yılında başlayan ilişkileriyle gündeme geldi. Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı 2019 yılında bir ilişkiyle başlamış 2023 yılında ise nikah masasına oturmuşlardı. Çiftin Can adında bir oğulları bulunuyor.

Mustafa Aksakallı ve Ezgi Mola 25 Haziran 2025 tarihinde boşandıklarını duyurdu.

Mustafa Aksakallı Kaç Yaşında?

1985 doğumlu olan Mustafa Aksakallı 40 yaşındadır.

Mustafa Aksakallı Nereli?

Mustafa Aksakallı aslen İzmirlidir.

Mustafa Aksakallı’nın Mekanı Hangisi?

Mustafa Aksakallı İzmir Alaçatı’da Hoop Alaçatı isimli mekanın sahibi.