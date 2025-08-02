Mustafa Aksakallı Kimdir? Ezgi Mola'nın Eski Eşi Mustafa Aksakallı Neden Vuruldu?
Mustafa Aksakallı bir süre önce oyuncu Ezgi Mola ile evliliğinin sonlanmasıyla gündeme gelmişti. 2023 yılında evlenen çift geçen aylarda boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu. İşletmeci Mustafa Aksakallı ise 2 Ağustos Cumartesi gecesi İzmir Alaçatı'da işlettiği mekanda vuruldu. Peki Mustafa Aksakallı Kimdir? Ezgi Mola'nın Eski Eşi Mustafa Aksakallı Neden Vuruldu? Mustafa Aksakallı'nın Mekanı Hangisi?
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Mustafa Aksakallı Kimdir?
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Mustafa Aksakallı Neden Vuruldu?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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