Miss Universe Sonuçlarına Tepki: İlk 30'a Sokulmayan Ceren Arslan'a Sosyal Medyadan Destek Yağdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.11.2025 - 12:14

Miss Universe 2025 yarışmasının sonuçları açıklanır açıklanmaz sosyal medya adeta alev aldı. Meksika güzeli Fatima Bosch’un birincilik tacını takmasının ardından gözler Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan’a çevrildi. Ancak Arslan’ın yarışmada ilk 30’a dahi sokulmaması, herkesi şaşkına çevirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve duygularını dile getiren temsilcimize destek mesajları yağdı.

İşte detaylar!

2025 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe) sonuçlandı.

Tayland'da gerçekleşen yarışmada Meksika Güzeli Fatima Bosch, 2025 Kainat Güzeli seçildi. Hatırlarsanız Bosch, yarışmadaki 'Aptal' kriziyle gündeme gelmişti.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Yarışmanın sona ermesinin hemen ardından Ceren Arslan kendi hesabından samimi bir video paylaşarak hem durumu duyurdu hem de sevenlerine teşekkür etti.

