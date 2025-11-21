Miss Universe Sonuçlarına Tepki: İlk 30'a Sokulmayan Ceren Arslan'a Sosyal Medyadan Destek Yağdı!
Miss Universe 2025 yarışmasının sonuçları açıklanır açıklanmaz sosyal medya adeta alev aldı. Meksika güzeli Fatima Bosch’un birincilik tacını takmasının ardından gözler Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan’a çevrildi. Ancak Arslan’ın yarışmada ilk 30’a dahi sokulmaması, herkesi şaşkına çevirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve duygularını dile getiren temsilcimize destek mesajları yağdı.
İşte detaylar!
2025 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe) sonuçlandı.
Yarışmanın sona ermesinin hemen ardından Ceren Arslan kendi hesabından samimi bir video paylaşarak hem durumu duyurdu hem de sevenlerine teşekkür etti.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
