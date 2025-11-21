onedio
Özge Özpirinçci'nin Övmelere Doyamadığı Biricik Eşi Burak Yamantürk, Davetteki Duruşuyla Dillere Büyük Düştü!

Özge Özpirinçci’nin Övmelere Doyamadığı Biricik Eşi Burak Yamantürk, Davetteki Duruşuyla Dillere Büyük Düştü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.11.2025 - 11:07

Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk, katıldıkları bir davette objektiflere yansıdı. Özpirinçci, eşine duyduğu hayranlığı “Eşimin bu güzelliği karşısında her zaman büyülendiğimi söyleyebilirim” sözleriyle anlatırken, Yamantürk’ün davetteki duruşu sosyal medyada gündem oldu. 😅

İşte detaylar…

Kaynak: https://x.com/MEGA_MAG__/status/19915...
Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, ilişkilerini 2021 yılında pandemi dönemine uygun sade bir nikahla taçlandırmışlardı.

Çiftin mutluluğu, Aralık 2021’de dünyaya gelen kızları Mercan ile ikiye katlanırken o günden bu yana sık sık aile pozlarıyla özellikle de tatil pozlarıyla magazinde görüyoruz kendilerini.

Mutlu birlikteliklerine her fırsatta vurgu yapan çift, bu kez katıldıkları bir davette gündeme geldi.

Objektiflere poz veren Özge Özpirinçci, gecede yaptığı açıklamalarla romantizm dozu yüksek anlara imza attı.

Ünlü oyuncu, eşi Burak Yamantürk’e duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi:

“Bir insanın bütün hallerini görünce onu ne kadar sevdiğini anlıyorsun. Dış görünüş bizim işimizin parçası ama önemli olan hayatı birlikte zarafetle sürdürebilmek. Eşimin bu güzelliği karşısında her zaman büyülendiğimi söyleyebilirim.”

Özpirinçci’nin içten açıklamaları geceye damga vururken, sosyal medyanın asıl gündemi Burak Yamantürk’ün davetteki ilginç duruşu oldu.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
