Kilit İsim Bircan Dülger'den Güllü’nün Kızı Tuğyan Hakkında Ağır İddia: Arabayla Uçurumdan Atmaya Kalkmış!

Dülger’in iddiaları şöyle:

“Tuğyan’ı çok iyi tanıyorum. Şeytan onun yanında masum kalır. Ben o gün onu ikna etmeseydim, Güllü abla bir arabayla uçurumdan atılacaktı. Kafasında net bir plan vardı. Her zaman dile getirirdi.”

Sözlerinin devamında, Tuğyan’dan şüphelendiğini ve ölüm haberini aldığında aklına gelen ilk ismin de yine Tuğyan olduğunu dile getirdi.