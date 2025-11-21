onedio
Kilit İsim Bircan Dülger'den Güllü’nün Kızı Tuğyan Hakkında Ağır İddia: Arabayla Uçurumdan Atmaya Kalkmış!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.11.2025 - 13:01

Ünlü şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, olayın en kritik isimlerinden biri olan Tuğyan Ülkem'in arkadaşı Bircan Dülger Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında ilk kez konuştu. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olan mesajlaşmaları ortaya çıktıktan sonra sessizliğini bozan Dülger 'Ben o gün onu ikna etmeseydim, Güllü abla bir arabayla uçurumdan atılacaktı.' dedi.

Kaynak: Esra Ezmeci ile Yeni Baştan

26 Eylül’de Yalova Çınarcık’ta, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümü hala büyük bir soru işareti.

Ölüm sonrası ortaya çıkan WhatsApp yazışmalarında Tuğyan’ın annesi için “ölmesini istiyorum” ifadelerini kullanması, süreci daha da karmaşık hale getirmişti. Savcılık, mesajlarda geçen sert ifadeler üzerine Tuğyan’ın ifadesini yeniden almıştı.

Tuğyan, annesiyle aralarının bozuk olduğu bir dönemde duygusal bir patlama yaşadığını söyleyerek şu ifadeyi vermişti:

“Anneme çok kırgın olduğum bir dönemdi. ‘Yeter artık, ben kendimi öldüreceğim, annemi öldüreceğim, bu çilem ne zaman bitecek’ gibi mesajlar attığımı hatırlıyorum.”

Kısa süre sonra kardeşinin araya girmesiyle annesiyle barıştıklarını ve aynı evde yaşamaya devam ettiklerini de eklemişti.

Güllü’ye ve kızı Tuğyan'a yakın isimlerden olan Bircan Dülger, Beyaz TV'de yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında söyledikleriyle adeta ortalığı karıştırdı.

Dülger’in iddiaları şöyle:

“Tuğyan’ı çok iyi tanıyorum. Şeytan onun yanında masum kalır. Ben o gün onu ikna etmeseydim, Güllü abla bir arabayla uçurumdan atılacaktı. Kafasında net bir plan vardı. Her zaman dile getirirdi.”

Sözlerinin devamında, Tuğyan’dan şüphelendiğini ve ölüm haberini aldığında aklına gelen ilk ismin de yine Tuğyan olduğunu dile getirdi.

Dülger’in en çok dikkat çeken sözlerinden biri ise şuydu:

“Cenazede göz göze geldik. ‘Abla ben yaptım ama çok pişmanım, keşke yapmasaydım’ dedi.”

Bu sözler stüdyoda duyulur duyulmaz büyük bir şok etkisi yarattı. Tüm bu açıklamalar ve ortaya çıkan mesajlar sonrası savcılık soruşturmayı derinleştirdi

Gülistan Başköy
