Anne ve Kızın Aynı Adama Aşık Olduğu Yeni Türk Dizisi X Aleminde Fena Dile Düştü
Disney Plus’ta yayınlanmak üzere çekilen yeni dizi Aniden son zamanların gündemi. Birce Akalay, Alperen Duymaz ve Derya Pınar Ak’ın başrolünde yer aldığı Aniden adlı dizinin senaryosu X kullanıcılarının dikkatini çekince eleştiriler de art arda geldi. Gelin detaylara geçelim!
Birce Akalay ve Derya Pınar Ak’ın anne kızı oynayacağı dizide Alperen Duymaz’ın karakteri ikisinin de aşık olduğu adam olacak.
