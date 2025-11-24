onedio
Anne ve Kızın Aynı Adama Aşık Olduğu Yeni Türk Dizisi X Aleminde Fena Dile Düştü

24.11.2025 - 12:21

Disney Plus’ta yayınlanmak üzere çekilen yeni dizi Aniden son zamanların gündemi. Birce Akalay, Alperen Duymaz ve Derya Pınar Ak’ın başrolünde yer aldığı Aniden adlı dizinin senaryosu X kullanıcılarının dikkatini çekince eleştiriler de art arda geldi. Gelin detaylara geçelim!

Birce Akalay ve Derya Pınar Ak’ın anne kızı oynayacağı dizide Alperen Duymaz’ın karakteri ikisinin de aşık olduğu adam olacak.

X kullanıcıları ise anne ve kızın aynı kişiye aşık olması durumunu normalleştiremedi. Gündüz kuşağı programlarında rastlanan bir konu olduğunu ancak dizi-film projelerine yansımaması gerektiğini dile getirdiler.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

