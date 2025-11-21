18 Yıl Boyunca Saklı Kalan Friends Evreni Finali İlk Kez Yayında: Joey’nin Kayıp Bölümleri Ortaya Çıktı
Friends evreni yıllar sonra yeniden gündeme oturdu. Dizinin yan yapımı Joey’nin yıllardır gün yüzüne çıkmayan final bölümleri sonunda izleyiciyle buluştu. Joey dizisinin kayıp bölümleri uzun süredir hem hayranların hem arşiv meraklılarının peşinde olduğu bir detaydı. Beklenen açıklama gelince sosyal medya bir anda hareketlendi.
Kaynak: Independent
Joey dizisinin 18 yıldır yayımlanmayan final niteliğindeki 8 bölümü ilk kez çevrimiçi erişime açıldı. Friends’in YouTube kanalına eklendi.
Yıllar sonra ortaya çıkan bu bölümlerde Joey’nin kariyer ve aile yaşantısına dair birçok detay yer alıyor.
