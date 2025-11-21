onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
18 Yıl Boyunca Saklı Kalan Friends Evreni Finali İlk Kez Yayında: Joey’nin Kayıp Bölümleri Ortaya Çıktı

18 Yıl Boyunca Saklı Kalan Friends Evreni Finali İlk Kez Yayında: Joey’nin Kayıp Bölümleri Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.11.2025 - 14:33

Friends evreni yıllar sonra yeniden gündeme oturdu. Dizinin yan yapımı Joey’nin yıllardır gün yüzüne çıkmayan final bölümleri sonunda izleyiciyle buluştu. Joey dizisinin kayıp bölümleri uzun süredir hem hayranların hem arşiv meraklılarının peşinde olduğu bir detaydı. Beklenen açıklama gelince sosyal medya bir anda hareketlendi.

Kaynak: Independent

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Joey dizisinin 18 yıldır yayımlanmayan final niteliğindeki 8 bölümü ilk kez çevrimiçi erişime açıldı. Friends’in YouTube kanalına eklendi.

Joey dizisinin 18 yıldır yayımlanmayan final niteliğindeki 8 bölümü ilk kez çevrimiçi erişime açıldı. Friends’in YouTube kanalına eklendi.

Friends’in sona ermesinin ardından Matt LeBlanc’ın canlandırdığı karakterin kendi yolculuğuna odaklanan bu dizi, kısa ömrüne rağmen sadık bir hayran kitlesi edinmişti. Ancak yapımın üçüncü sezon hazırlıkları sürerken dizinin iptal edilmesi, tamamlanan bölümlerin de rafa kaldırılmasına neden olmuştu.

Yıllar sonra ortaya çıkan bu bölümlerde Joey’nin kariyer ve aile yaşantısına dair birçok detay yer alıyor.

Yıllar sonra ortaya çıkan bu bölümlerde Joey’nin kariyer ve aile yaşantısına dair birçok detay yer alıyor.

Yayınlanan bölümlerin formatı bugünkü standartlardan farklı olsa da nostaljik havasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca bu bölümlerde Joey’nin Los Angeles’taki kariyer mücadelesinin daha derin işlendiği görülüyor. İçerikleri paylaşan ekip, bölümlerin orijinal kalitesine zarar vermeden dijital ortama aktarıldığını açıkladı. Hayranların yorumları ise büyük ölçüde olumlu oldu. Pek çok kişi “nihayet kapanan bir defterin tamamlandığını” dile getirdi. Sosyal medya paylaşımlarında bölümlerin Friends evrenine yakışan bir kapanış sunduğu ifade edildi.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek isterseniz 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın