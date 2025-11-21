18 Yıl Boyunca Saklı Kalan Friends Evreni Finali İlk Kez Yayında: Joey’nin Kayıp Bölümleri Ortaya Çıktı

Yayınlanan bölümlerin formatı bugünkü standartlardan farklı olsa da nostaljik havasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca bu bölümlerde Joey’nin Los Angeles’taki kariyer mücadelesinin daha derin işlendiği görülüyor. İçerikleri paylaşan ekip, bölümlerin orijinal kalitesine zarar vermeden dijital ortama aktarıldığını açıkladı. Hayranların yorumları ise büyük ölçüde olumlu oldu. Pek çok kişi “nihayet kapanan bir defterin tamamlandığını” dile getirdi. Sosyal medya paylaşımlarında bölümlerin Friends evrenine yakışan bir kapanış sunduğu ifade edildi.