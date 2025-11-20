onedio
Hande Erçel'in "İki Dünya Bir Dilek" Galasındaki Halleri Serenay Sarıkaya'ya Benzetildi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.11.2025 - 15:32

Hande Erçel'in yazdığı 'İki Dünya Bir Dilek' filminin galası sonunda gerçekleşti. Erçel, film galasındaki halleri ve kaleme aldığı hikaye sebebiyle sosyal medyada Serenay Sarıkaya'ya benzetildi. Hande Erçel'e gelen yorumları sizler için derledik.

FOTOĞRAF KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda
Hande Erçel'in kaleme aldığı "İki Dünya Bir Dilek" filminin galası gerçekleşti.

Hande Erçel, kendi yazdığı hikayede bir avukatı canlandırdı ve Metin Akdülger'le partner oldu. Ayrıca filmde bir de köpek karakterin yer alması detayı seyirciye bir yerlerden tanıdık geldi.

Dün akşam (19 Kasım) gerçekleşen galada boy gösteren film ekibinin o halleri kısa sürede viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları Hande Erçel'in tarzını Serenay Sarıkaya'ya benzetip genç oyuncunun bilerek bu hamlelerde bulunduğunu iddia etti.

İşte Hande Erçel'e gelen yorumlardan bazıları:

