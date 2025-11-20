onedio
Squid Game Evreni Genişliyor: ABD Uyarlaması İçin Çekim Tarihi Sonunda Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.11.2025 - 21:36

Squid Game hayranlarını sevindirecek güzel bir haber geldi. Dünyanın en çok izlenen dizilerinden olan Squid Game yeniden gündemde. Netflix, Squid Game’in bu kez ABD’de geçen yeni bir versiyonu için hazırlık sürecinde. Yeni proje için çalışmalar başladı. Dizinin çekim tarihi de sonunda netleşti.

Kaynak: Independent

Netflix, Squid Game evrenini bu kez ABD’de geçen yeni bir diziyle izleyiciye sunmaya hazırlanıyor.

Yapımın adının “Squid Game: America” olacağı açıklandı. Dizi için planlanan çekim takvimi de nihayet duyuruldu. Proje için ekip 26 Şubat 2026’da çalışmalara başlayacak.

Yeni dizinin, orijinal yapımın karanlık atmosferini korurken Amerikan kültürüyle harmanlanacağı belirtildi.

Senaryonun detayları ise henüz gizli tutuluyor. Dizinin oyuncu kadrosu hakkında da henüz net bir açıklama yapılmadı, yalnızca Cate Blanchett kadroda yer alacağı belli olan isimlerden. Yönetmen ve yapımcı da orijinalindeki gibi Kim Ji-yeon ve Hwang Dong-hyuk. İzleyiciler, duyurunun ardından sosyal medyada yoğun ilgi gösterdi.

Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
