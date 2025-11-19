onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hande Erçel ve Metin Akdülger "İki Dünya Bir Dilek" Galasındaki Sade ve Şık Tarzıyla Baş Döndürdü!

Hande Erçel ve Metin Akdülger "İki Dünya Bir Dilek" Galasındaki Sade ve Şık Tarzıyla Baş Döndürdü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.11.2025 - 20:58

Hikayesini Hande Erçel'in yazdığı 'İki Dünya Bir Dilek' filminin galası geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti. Hande Erçel ve Metin Akdülger'in sade ve şık uyumu olay oldu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu sene oldukça aktif bir şekilde, hatta başımızı nereye çevirsek orada gördüğümüz Hande Erçel geçtiğimiz aylarda çok özel bir proje duyurmuştu, belki denk gelmişsinizdir.

Bu sene oldukça aktif bir şekilde, hatta başımızı nereye çevirsek orada gördüğümüz Hande Erçel geçtiğimiz aylarda çok özel bir proje duyurmuştu, belki denk gelmişsinizdir.

Barış Arduç'la üç ayrı proje çektiği sırada bir de ayrıca film projesi olduğunu duyuran Hande Erçel'in 'İki Dünya Bir Dilek' isimli filmde Metin Akdülger'le partner olacağını ve bir avukatı canlandıracağını öğrenmiştik. 

Üstelik filmle ilgili dikkat çeken bir detay daha vardı; 'İki Dünya Bir Dilek'in senaryosu Elçin Muslu tarafından yazıldı fakat filmin hikayesinin Hande Erçel'e ait olduğu belirtilmişti.

25 Kasım'da Prime'da yayınlanması beklenen filmin ilk tanıtımı da birkaç hafta önce yayınlanmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

"İki Dünya Bir Dilek"in galası geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti.

"İki Dünya Bir Dilek"in galası geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti.

Geceye siyahlar içinde katılan başroller Metin Akdülger ve Hande Erçel'in sade ve şık tarzı sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı!

İkilinin uyumu ise geceye adeta damga vurdu. Akdülger ve Erçel, partner olarak çok yakıştırıldı.

Buyurun, önce Birsen Altuntaş'ın paylaştığı gala anlarına beraber göz atalım.

Sonra da kimler ne demiş onu görelim!

Sonra da kimler ne demiş onu görelim!
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın