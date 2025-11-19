Hande Erçel ve Metin Akdülger "İki Dünya Bir Dilek" Galasındaki Sade ve Şık Tarzıyla Baş Döndürdü!

Barış Arduç'la üç ayrı proje çektiği sırada bir de ayrıca film projesi olduğunu duyuran Hande Erçel'in 'İki Dünya Bir Dilek' isimli filmde Metin Akdülger'le partner olacağını ve bir avukatı canlandıracağını öğrenmiştik.

Üstelik filmle ilgili dikkat çeken bir detay daha vardı; 'İki Dünya Bir Dilek'in senaryosu Elçin Muslu tarafından yazıldı fakat filmin hikayesinin Hande Erçel'e ait olduğu belirtilmişti.

25 Kasım'da Prime'da yayınlanması beklenen filmin ilk tanıtımı da birkaç hafta önce yayınlanmıştı.