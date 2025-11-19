Babaannesi Gibi Süslü Püslü: Sibel Can'ın Torunu Lina'nın 40 Duasından İlk Kareler Geldi!
2022 yılında kaynana olan Sibel Can, geçtiğimiz ay da babaannelik heyecanını tatmıştı. Sibel Can'ın 40'ı çıkan torunu Lina'nın duasından ilk görüntüler geldi! Sibel Can'ın Lina'nın ilk davetine özel ünlü bir tasarımcıya elbise diktirdiği de ortaya çıktı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Güzel gözleri, eşi benzeri olmayan sesi ve şarkılarıyla gönlümüzü yıllardır fetheden Sibel Can, 2022 yılında kaynana olmuştu.
İlk torununa kavuşan ve ilk kez babaanneliği de kimliklerinden biri olarak hanesine yazan Sibel Can, Lina'sına ilk bakışta vurulmuştu.
Birkaç saat içinde babaannesi gibi süslenip püslenen, daha ilk davetinde tasarımcı elbisesi giyen Lina'dan da ilk kare geldi!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
