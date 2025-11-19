Babaannesi Gibi Süslü Püslü: Sibel Can'ın Torunu Lina'nın 40 Duasından İlk Kareler Geldi!

Biz Engincan Ural ve Merve Kaya'dan bebeğin isim seçiminde bir Sibel sürprizi bekliyorduk ama olmadı. Yine de küçük Lina, daha şimdiden sosyal medyada Sibelsu olarak anılıyor...

Geçtiğimiz saatlerde 40'ı çıkan Lina'nın duası yapıldı! Büyük bir özenle hazırlanmış davetten ilk görüntüleri yeni hamile olduğunu öğrendiğimiz Sima Tarkan paylaştı.

Asıl sürpriz ise babaanne Sibel Can'dan geldi! Sibel Can, Lina'nın dua elbisesini ünlü moda tasarımcısı Amor Garibovic'e diktirdi. Hem de kendi şatafatlı elbiselerine çok benzer bir model tercih etti.