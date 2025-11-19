onedio
Babaannesi Gibi Süslü Püslü: Sibel Can'ın Torunu Lina'nın 40 Duasından İlk Kareler Geldi!

Lila Ceylan
19.11.2025 - 20:20

2022 yılında kaynana olan Sibel Can, geçtiğimiz ay da babaannelik heyecanını tatmıştı. Sibel Can'ın 40'ı çıkan torunu Lina'nın duasından ilk görüntüler geldi! Sibel Can'ın Lina'nın ilk davetine özel ünlü bir tasarımcıya elbise diktirdiği de ortaya çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Güzel gözleri, eşi benzeri olmayan sesi ve şarkılarıyla gönlümüzü yıllardır fetheden Sibel Can, 2022 yılında kaynana olmuştu.

Sibel Can'ın Hakan Ural'la evliliğinden olan oğlu Engincan Ural Merve Kaya ile evlenmişti. Sibel Can'ın gelini Merve Kaya'yla samimiyeti ve kızı gibi davranması sosyal medyada büyük övgü toplamıştı. 

En son gelinin doğum gününü aşka gelerek, 'Seni çok seviyorum'ların havada uçtuğu duygusal bir mesajla kutlayan Sibel Can, geçtiğimiz ay babaannelik heyecanını tattı!

İlk torununa kavuşan ve ilk kez babaanneliği de kimliklerinden biri olarak hanesine yazan Sibel Can, Lina'sına ilk bakışta vurulmuştu.

Biz Engincan Ural ve Merve Kaya'dan bebeğin isim seçiminde bir Sibel sürprizi bekliyorduk ama olmadı. Yine de küçük Lina, daha şimdiden sosyal medyada Sibelsu olarak anılıyor... 

Geçtiğimiz saatlerde 40'ı çıkan Lina'nın duası yapıldı! Büyük bir özenle hazırlanmış davetten ilk görüntüleri yeni hamile olduğunu öğrendiğimiz Sima Tarkan paylaştı. 

Asıl sürpriz ise babaanne Sibel Can'dan geldi! Sibel Can, Lina'nın dua elbisesini ünlü moda tasarımcısı Amor Garibovic'e diktirdi. Hem de kendi şatafatlı elbiselerine çok benzer bir model tercih etti.

Birkaç saat içinde babaannesi gibi süslenip püslenen, daha ilk davetinde tasarımcı elbisesi giyen Lina'dan da ilk kare geldi!

41 kere maşallah diyoruz!

