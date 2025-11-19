Nihat Doğan’dan Survivor’a Katılacak Cüneyt Arkın’ın Oğlu Murat İçin Sert Sözler
Yıllar önce Cüneyt Arkın'ın da dahil olduğu bir mesele üzerinden birbirine giren Nihat Doğan ve Murat Arkın arasında yeni bir polemik alevlendi.
Birkaç sene önce Survivor'la ilgili iğneleyici açıklamalarda bulunan Murat Arkın'ın bu seneki Survivor kadrosunda olduğunu öğrenen Nihat Doğan, sunucusu olduğu Söylemesem Olmaz programında sert açıklamalarda bulundu.
2016 yılında Cüneyt Arkın ve Nihat Doğan arasında bir "Atatürk" tartışması yaşanmıştı.
Zamanında bu sözlere çok içerleyen Nihat Doğan, bugün Murat Arkın'ın Survivor 2026 yarışmacılarından olduğunu öğrenince sunucusu olduğu programda sert konuştu.
Benzer açıklamaları sosyal medya hesabından da yaptı.

