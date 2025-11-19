Nihat Doğan’dan Survivor’a Katılacak Cüneyt Arkın’ın Oğlu Murat İçin Sert Sözler

Altın Kelebek ödül törenindeki konuşmasıyla gündeme gelen Cüneyt Arkın'ın küçük oğlu Kaan Cüreklibatur, 'Söylemezsem Olmaz' yorumcularından Nihat Doğan tarafından 'Ya kardeşim Atatürk ile Cüneyt Arkın'ın ne alakası var? Atatürkçü rejimle Cüneyt Arkın'ın ne alakası var?' sözleriyle eleştirilmişti. Bu sözlere Arkın'ın büyük oğlu Murat Arkın'dan yanıt gelmişti.

Nihat Doğan hakkında oldukça sert bir açıklamada bulunan Murat Arkın, Survivor dönemine de değinmişti. Açıklamasındaki bazı cümleler şöyleydi;

'Cüneyt Arkın, Türkiye'nin her dağında her ovasında her bozkırında Mehmetçiğe moral ziyaretleri yaparken bir adada aylarca patates ödülü için mücadele vermiş olman da senin suçun değil.

Suçlu bizleriz. Suçlu, seni senin bildiğin Nihat Doğan yapanlar. Seni para ödeyerek oraya oturtanlar ve seni izlemeye ayıracak vakti olan zavallılar...'