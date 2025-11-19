onedio
Nihat Doğan’dan Survivor’a Katılacak Cüneyt Arkın’ın Oğlu Murat İçin Sert Sözler

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.11.2025 - 18:29

Yıllar önce Cüneyt Arkın'ın da dahil olduğu bir mesele üzerinden birbirine giren Nihat Doğan ve Murat Arkın arasında yeni bir polemik alevlendi. 

Birkaç sene önce Survivor'la ilgili iğneleyici açıklamalarda bulunan Murat Arkın'ın bu seneki Survivor kadrosunda olduğunu öğrenen Nihat Doğan, sunucusu olduğu Söylemesem Olmaz programında sert açıklamalarda bulundu.

2016 yılında Cüneyt Arkın ve Nihat Doğan arasında bir "Atatürk" tartışması yaşanmıştı.

Altın Kelebek ödül törenindeki konuşmasıyla gündeme gelen Cüneyt Arkın'ın küçük oğlu Kaan Cüreklibatur, 'Söylemezsem Olmaz' yorumcularından Nihat Doğan tarafından 'Ya kardeşim Atatürk ile Cüneyt Arkın'ın ne alakası var? Atatürkçü rejimle Cüneyt Arkın'ın ne alakası var?' sözleriyle eleştirilmişti. Bu sözlere Arkın'ın büyük oğlu Murat Arkın'dan yanıt gelmişti. 

Nihat Doğan hakkında oldukça sert bir açıklamada bulunan Murat Arkın, Survivor dönemine de değinmişti. Açıklamasındaki bazı cümleler şöyleydi; 

'Cüneyt Arkın, Türkiye'nin her dağında her ovasında her bozkırında Mehmetçiğe moral ziyaretleri yaparken bir adada aylarca patates ödülü için mücadele vermiş olman da senin suçun değil.

Suçlu bizleriz. Suçlu, seni senin bildiğin Nihat Doğan yapanlar. Seni para ödeyerek oraya oturtanlar ve seni izlemeye ayıracak vakti olan zavallılar...'

Zamanında bu sözlere çok içerleyen Nihat Doğan, bugün Murat Arkın'ın Survivor 2026 yarışmacılarından olduğunu öğrenince sunucusu olduğu programda sert konuştu.

'Bana senin tek başarın Survivor'da patates toplamak mı coconut toplamak mı ne demişti. Ee dünya bu ya, büyük lokma ye büyük konuşma. Bu Cüneyt Arkın'ın oğlu, tek vasfı da bu zaten, açıklanana göre Survivor'a gidiyormuş. Bakın şunu kafanıza sokun. Hepinizin bilinç altında bir Nihat Doğan hayranlığı var. Sizin kafanızda kurduğunuz hayallerde hep ben varım, benim gerçekliğim var' diyen Nihat Doğan, 'Hani Survivor kötüydü? Hani Survivor iğrençti? Ne oldu? İlken ne oldu? 'Hayattaki tek başarın Survivor'da coconut toplamak' demiştin. Ne oldu 7 sene sonra coconut'a gidiyorsun? Hadi yallah! Coconut yolcusu kalmasın' diye de ekledi.

Benzer açıklamaları sosyal medya hesabından da yaptı.

