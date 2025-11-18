Galaya Baba Kız Katıldılar: Mirgün Cabas'ın 15 Yaşındaki Kızı Leyla Duru Güzelliğiyle Dikkat Çekti!
Gazeteci ve sunucu Mirgün Cabas, Fora oyununun galasına şimdilerde 15 yaşında olan kızı Leyla ile beraber katıldı. Cabas'ın kızı Leyla, duru güzelliğiyle tüm gözleri üzerine topladı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Sunucu ve gazeteci Mirgün Cabas, kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken isimlerden biri.
İyi bir aile babası olan Mirgün Cabas, çocuklarıyla olan karelerini sık sık paylaşıyor.
Leyla'nın duru güzelliği ve yaşına uygun tarzı sosyal medyada büyük övgü topladı!
