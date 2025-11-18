onedio
Galaya Baba Kız Katıldılar: Mirgün Cabas'ın 15 Yaşındaki Kızı Leyla Duru Güzelliğiyle Dikkat Çekti!

Galaya Baba Kız Katıldılar: Mirgün Cabas'ın 15 Yaşındaki Kızı Leyla Duru Güzelliğiyle Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.11.2025 - 23:53

Gazeteci ve sunucu Mirgün Cabas, Fora oyununun galasına şimdilerde 15 yaşında olan kızı Leyla ile beraber katıldı. Cabas'ın kızı Leyla, duru güzelliğiyle tüm gözleri üzerine topladı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Sunucu ve gazeteci Mirgün Cabas, kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken isimlerden biri.

Şimdilerde YouTube'da politika, sanat gibi birçok konuda işinde uzman veya merak edilen kişilerle sohbet ettiği bir program yapan Mirgün Cabas, ünlü isimlerle yaptığı röportajlarla öne çıkıyor. 

Özel hayatına bakıldığındaysa 2010'da Evrim Sümer'le olan evliliğinden doğan kızı Leyla ve ünlü oyuncu Tuba Ünsal'la evliliğinden olan oğlu Civan ile kurduğu samimi ve güçlü ilişki ile dikkat çekiyor.

İyi bir aile babası olan Mirgün Cabas, çocuklarıyla olan karelerini sık sık paylaşıyor.

O yüzden muhtemelen Cabas'ı yakından takip eden kullanıcılar kızı Leyla'nın güzelliğine aşinadır!

Fakat bu sefer Leyla ilk kez göz önünde. Geçtiğimiz saatlerde Fora oyununun galasında boy gösteren Mirgün Cabas, geceye bu sefer 15 yaşındaki kızı Leyla'yla katıldı.

Leyla'nın duru güzelliği ve yaşına uygun tarzı sosyal medyada büyük övgü topladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
