Galaya Baba Kız Katıldılar: Mirgün Cabas'ın 15 Yaşındaki Kızı Leyla Duru Güzelliğiyle Dikkat Çekti!

Şimdilerde YouTube'da politika, sanat gibi birçok konuda işinde uzman veya merak edilen kişilerle sohbet ettiği bir program yapan Mirgün Cabas, ünlü isimlerle yaptığı röportajlarla öne çıkıyor.

Özel hayatına bakıldığındaysa 2010'da Evrim Sümer'le olan evliliğinden doğan kızı Leyla ve ünlü oyuncu Tuba Ünsal'la evliliğinden olan oğlu Civan ile kurduğu samimi ve güçlü ilişki ile dikkat çekiyor.