Bikinili Pozlarıyla Nefes Kesen Model Kendall Jenner Bu Sefer Çırılçıplak Poz Verdi!

Daha küçücük bir kızken Keeping Up with The Kardashians bölümlerinde tek isteğinin model olmak istediğini dile getiren Kendall Jenner, ailenin en sessiz sakin ama en “runway star” olanı desek yanlış olmaz.

Ablaları Kourtney, Kim ve Khloé, bir yanda küçük kardeş Kylie derken kalabalık klanın ortasında büyüyen Kendall; “influencer” değil, tam anlamıyla süper model olmayı seçen tek kardeş. Yıllardır Victoria’s Secret podyumlarından haute couture defilelerine, lüks kozmetik ve moda kampanyalarına kadar neredeyse adım atmadığı marka kalmayan Kendall Jenner, Forbes ve benzeri listelerde defalarca dünyanın en çok kazanan modelleri arasında gösterildi.

Henüz evli değil, çocuk da yok; o şu an tüm enerjisini defilelere, marka anlaşmalarına, sosyete hayatına ve ara sıra gündem olan aşk dedikodularına ayırmayı tercih eden, “kariyer önce gelir” diyen Kardashian-Jenner kulesinin uzun, ince ve bol sıfırlı banka hesaplı kızı.