Bikinili Pozlarıyla Nefes Kesen Model Kendall Jenner Bu Sefer Çırılçıplak Poz Verdi!
Kardashian-Jenner klanının en cool ismi olan Kendall Jenner, son Instagram gönderisiyle timelıne'ı resmen ele geçirdi. Son dönemde bikinili pozlarıyla nefes kesen ünlü model, bu kez çıtayı yükseltip çırılçıplak poz verdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ardashian-Jenner klanının “cool” modeli Kendall Jenner’ı tanımayan yoktur!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu "Kariyer önce gelir" tutumu özel hayatında attığı her adımla gündemin tam da göbeğine oturmasına engel değil elbette!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın