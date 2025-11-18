onedio
Bikinili Pozlarıyla Nefes Kesen Model Kendall Jenner Bu Sefer Çırılçıplak Poz Verdi!

Bikinili Pozlarıyla Nefes Kesen Model Kendall Jenner Bu Sefer Çırılçıplak Poz Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.11.2025 - 22:59

Kardashian-Jenner klanının en cool ismi olan Kendall Jenner, son Instagram gönderisiyle timelıne'ı resmen ele geçirdi. Son dönemde bikinili pozlarıyla nefes kesen ünlü model, bu kez çıtayı yükseltip çırılçıplak poz verdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
ardashian-Jenner klanının “cool” modeli Kendall Jenner’ı tanımayan yoktur!

Daha küçücük bir kızken Keeping Up with The Kardashians bölümlerinde tek isteğinin model olmak istediğini dile getiren Kendall Jenner, ailenin en sessiz sakin ama en “runway star” olanı desek yanlış olmaz.

Ablaları Kourtney, Kim ve Khloé, bir yanda küçük kardeş Kylie derken kalabalık klanın ortasında büyüyen Kendall; “influencer” değil, tam anlamıyla süper model olmayı seçen tek kardeş. Yıllardır Victoria’s Secret podyumlarından haute couture defilelerine, lüks kozmetik ve moda kampanyalarına kadar neredeyse adım atmadığı marka kalmayan Kendall Jenner, Forbes ve benzeri listelerde defalarca dünyanın en çok kazanan modelleri arasında gösterildi.

Henüz evli değil, çocuk da yok; o şu an tüm enerjisini defilelere, marka anlaşmalarına, sosyete hayatına ve ara sıra gündem olan aşk dedikodularına ayırmayı tercih eden, “kariyer önce gelir” diyen Kardashian-Jenner kulesinin uzun, ince ve bol sıfırlı banka hesaplı kızı.

Bu "Kariyer önce gelir" tutumu özel hayatında attığı her adımla gündemin tam da göbeğine oturmasına engel değil elbette!

Kendall Jenner yazı bir türlü kapatamayanlardan… Biz burada Kasım rüzgarıyla beraber kaban, atkı derdine düşmüşken o hâlâ güneşin altında, deniz kenarında “sonsuz yaz” modunda takılıyor.

Son dönemde paylaştığı bikinili pozlarla zaten sık sık nefes kesiyor; her karesi milyonlarca beğeni, “fit vücut” tartışmaları ve kombin incelemeleriyle sosyal medyada ayrı bir gündem oluyor. Fakat bu sefer seviyeyi bir tık daha yukarı taşımış durumda kendisi... 

Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yeni bir dump paylaşan Kendall Jenner, bikinileri de bir kenara bıraktı ve takipçilerinin karşısına çırılçıplak pozuyla çıktı.

Kendall Jenner yine tek bir kareyle tüm timeline’ı ele geçirmeyi başardı1

Magazin Editörü
