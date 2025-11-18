Bu Mesaj Hakan Sabancı'ya mı? Hande Erçel'in Hikayesinde Paylaştığı Şarkının Sözleri Dikkat Çekti!
3 ay önce Hakan Sabancı'yla yaklaşık 3 yıldır devam eden deli dolu aşkını bitiren Hande Erçel'in hikayesinde paylaştığı şarkının sözleri dikkat çekti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Ağustosun son günlerine yaklaşırken hiç beklemediğimizden yerden vurulduk ve bu sene ayrılanlar listesine bir popüler ünlü çifti daha ekledik biliyorsunuz.
Hande Erçel, ayrılıktan sonra tüm konsantrasyonunu kariyerine çevirdi ve hemen hemen her hafta başka major bir konuyla gündeme oturdu.
Oldukça melankolik olan şarkıyı ve şarkının sözlerini sizler için şöyle bırakalım; ne diyorsunuz? Aşk acısı mı dinlettiriyor Hande Erçel'e bu şarkıları?
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
