Bu Mesaj Hakan Sabancı'ya mı? Hande Erçel'in Hikayesinde Paylaştığı Şarkının Sözleri Dikkat Çekti!

Bu Mesaj Hakan Sabancı'ya mı? Hande Erçel'in Hikayesinde Paylaştığı Şarkının Sözleri Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.11.2025 - 21:08

3 ay önce Hakan Sabancı'yla yaklaşık 3 yıldır devam eden deli dolu aşkını bitiren Hande Erçel'in hikayesinde paylaştığı şarkının sözleri dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Ağustosun son günlerine yaklaşırken hiç beklemediğimizden yerden vurulduk ve bu sene ayrılanlar listesine bir popüler ünlü çifti daha ekledik biliyorsunuz.

Ağustosun son günlerine yaklaşırken hiç beklemediğimizden yerden vurulduk ve bu sene ayrılanlar listesine bir popüler ünlü çifti daha ekledik biliyorsunuz.

Bu sene evlilikleriyle de ayrılıklarıyla da çok konuşuldu orası kesin ama şöyle bir geçmiş yıllarla kıyasladığımızda en çok bu sene beklemediğimiz ayrılık haberleri aldık!

Üç yılı aşkın süredir aşk yaşayan ve attıkları her adımla olay olurken 3 seneye de tüm ülkelerde aşkı sığdıran Hande Erçel ve Hakan Sabancı ağustosun son haftalarında ilişkiyi noktaladığını açıkladı. 

Daha doğrusu Hande Erçel, tüm fotoğrafları aniden kaldırıp Hakan Sabancı'yı da takipten çıkarak aşkın net bir şekilde bittiğini sessiz sedasız duyurmuştu. Bir anda gelen ayrılık o kadar keskin sonuçlandı ki sanki hiç aşk yaşamamışlar gibi hayatlarına devam ettiler.

Hande Erçel, ayrılıktan sonra tüm konsantrasyonunu kariyerine çevirdi ve hemen hemen her hafta başka major bir konuyla gündeme oturdu.

Hande Erçel, ayrılıktan sonra tüm konsantrasyonunu kariyerine çevirdi ve hemen hemen her hafta başka major bir konuyla gündeme oturdu.

Barış Arduç'la iki projenin ardından bir de televizyona Aşk ve Gözyaşı dizisini çeken Hande Erçel'in dizisinin final kararı verdiğini öğrenmiştik. Fakat Hande'nin sürprizleri peş peşe gelmişti. 25 Kasım'da Metin Akdülger ile başrolünde yer aldığı, hatta hikayesini de kendi yazdığı filmi 'İki Dünya Bir Dilek' için gün sayıyor şu anda... 

Fakat bizim gündemimiz farklı! Tüm bu heyecanlı gelişmelere rağmen, ilk defa Hande Erçel'i Instagram'ında 'hüzünlü' değerlendirebilecek hikayeleriyle konuşuyoruz birkaç gündür. Bugün de o hüzünlü paylaşımlardan biri gündemimizde. Geçtiğimiz gün arabadan bir selfie'sini paylaşan Hande Erçel, arka plana Nur Sultan'dan Kalır mı Dersin şarkısını koydu. Şarkının imalı sözleri ise dikkat çekti. Şarkıdaki ana mesaj Hakan Sabancı'ya mıydı? sorusu da kaçınılmaz hale geldi...

Oldukça melankolik olan şarkıyı ve şarkının sözlerini sizler için şöyle bırakalım; ne diyorsunuz? Aşk acısı mı dinlettiriyor Hande Erçel'e bu şarkıları?

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
