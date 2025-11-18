Bu Mesaj Hakan Sabancı'ya mı? Hande Erçel'in Hikayesinde Paylaştığı Şarkının Sözleri Dikkat Çekti!

Bu sene evlilikleriyle de ayrılıklarıyla da çok konuşuldu orası kesin ama şöyle bir geçmiş yıllarla kıyasladığımızda en çok bu sene beklemediğimiz ayrılık haberleri aldık!

Üç yılı aşkın süredir aşk yaşayan ve attıkları her adımla olay olurken 3 seneye de tüm ülkelerde aşkı sığdıran Hande Erçel ve Hakan Sabancı ağustosun son haftalarında ilişkiyi noktaladığını açıkladı.

Daha doğrusu Hande Erçel, tüm fotoğrafları aniden kaldırıp Hakan Sabancı'yı da takipten çıkarak aşkın net bir şekilde bittiğini sessiz sedasız duyurmuştu. Bir anda gelen ayrılık o kadar keskin sonuçlandı ki sanki hiç aşk yaşamamışlar gibi hayatlarına devam ettiler.