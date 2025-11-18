Müstakbel Gelini İlayda Alişan'ı Ağırlayan Seda Sayan Tek Hareketle Kaynanalığını Konuşturdu!
TYT Türk'te 'Seda Sayan ile Her Şey Masada' programını sunan Seda Sayan, bu sefer müstakbel gelini İlayda Alişan'ı konuk etti.
Oldukça tatlı bir sohbet eden ikili arasındaki tek bir söze karşılık Seda Sayan'ın attığı bakış, sosyal medya kullanıcılarına 'Kaynanalığını konuşturdu' dedirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seda Sayan'ın kıymetlisi, Sinan Engin'le evliliğinden olan oğlu Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu İlayda Alişan'ın yaşadığı aşkı duymayan kalmamıştır!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sefer de yine gündemimizde ikilinin ilişkisine seviye atlatan bir hadise var.
Müstakbel gelininin nabzını ölçmeye karar veren Seda Sayan, "Bana senden felaket kayınvalide olur diyorlar! Oğluma karışmıyorum ki ben!" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın