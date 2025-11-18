onedio
Müstakbel Gelini İlayda Alişan'ı Ağırlayan Seda Sayan Tek Hareketle Kaynanalığını Konuşturdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.11.2025 - 19:23

TYT Türk'te 'Seda Sayan ile Her Şey Masada' programını sunan Seda Sayan, bu sefer müstakbel gelini İlayda Alişan'ı konuk etti. 

Oldukça tatlı bir sohbet eden ikili arasındaki tek bir söze karşılık Seda Sayan'ın attığı bakış, sosyal medya kullanıcılarına 'Kaynanalığını konuşturdu' dedirtti.

Seda Sayan'ın kıymetlisi, Sinan Engin'le evliliğinden olan oğlu Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu İlayda Alişan'ın yaşadığı aşkı duymayan kalmamıştır!

Temmuz ayında beraber ikinci senelerini kutlayan ikili, hala çok aşık ve çok heyecanlı tavırlarıyla dikkat çeken çiftlerimiz arasında bulunuyor. 

DJ kabininde, birbirinden ünlü arkadaşlarıyla eğlencelerde görmeye alışık olduğumuz Oğulcan Engin'in İlayda Alişan'a gönülden tutulduğu ve aşkın evliliğe gitmesinin de an meselesi olduğu dedikoduları birkaç aydır kol geziyor!

Bu sefer de yine gündemimizde ikilinin ilişkisine seviye atlatan bir hadise var.

Bir süredir TYT Türk'te Seda Sayan ile Her Şey Masada programını sunan ve ünlü dostlarını ağırlayan Seda Sayan, son bölümünde müstakbel gelini İlayda Alişan'ı ağırladı. 

Çukur’, ‘Masumiyet’, ‘Seversin’ ve ‘Ateş Kuşları’ gibi dizilerle yıldızı parlayan İlayda Alişan işleriyle ilgili müstakbel kayınvalidesiyle inanılmaz bir mütevazılık ve hanımefendilikle konuşurken, konunun Oğulcan'a geldiği bir kısım da oldu tabii.

Müstakbel gelininin nabzını ölçmeye karar veren Seda Sayan, "Bana senden felaket kayınvalide olur diyorlar! Oğluma karışmıyorum ki ben!" dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
