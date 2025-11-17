Modacı Raşit Bağzıbağlı'dan Hande Yener Hakkında Şok Açıklama: "Ona Asla Kıyafet Yapmam"

Aklımızın ucuna gelmeyecek bir isimle; Hande Yener'le ilgili yaptığı açıklamalar ise sosyal medyanın gündemine oturdu. 'Kıyafet yapmam' dediği bir isim olup olmadığı sorulan Raşit Bağzıbağlı,

'Yapmam dediğim şarkıcılardan biri Hande Yener. Çok üzmüştü beni, o yüzden Hande Yener'e yapmam' dedi. Başta pek yanaşmasa da nedenini açıklamaya da ikna oldu.

'Niye söyleyeyim sana, bir kere bir kıyafet verdim ben Hande Yener'e. Çok eskiden, kulüplere çıktığı dönemde. Elbise bana çöp poşetiyle geri geldi.' açıklamasında bulundu. 'Günün sonunda, oraya gidiyor elbise ve giyiliyor. Kim olsa takip etmesi gerekiyor. Ben bunu Kemal'e söylemiştim, çok özür dilemişti. Ama onu seviyorum yani.' diye de ekledi.

Hande Yener, henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.