onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Modacı Raşit Bağzıbağlı'dan Hande Yener Hakkında Şok Açıklama: "Ona Asla Kıyafet Yapmam"

Modacı Raşit Bağzıbağlı'dan Hande Yener Hakkında Şok Açıklama: "Ona Asla Kıyafet Yapmam"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.11.2025 - 23:00

Banu Noyan'la En Moda programına konuk olan ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, Hande Yener'le ilgili şok bir açıklamada bulundu. Hande Yener'e asla kıyafet yapmayacağını ilk defa dile getiren Bağzıbağlı, sebebini de açıkladı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son zamanlarda çalıştığı ünlü isimlerle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme oturan Raşit Bağzıbağlı, bu sefer Banu Noyan'la En Moda programına konuk oldu.

Son zamanlarda çalıştığı ünlü isimlerle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme oturan Raşit Bağzıbağlı, bu sefer Banu Noyan'la En Moda programına konuk oldu.

Aklımızın ucuna gelmeyecek bir isimle; Hande Yener'le ilgili yaptığı açıklamalar ise sosyal medyanın gündemine oturdu. 'Kıyafet yapmam' dediği bir isim olup olmadığı sorulan Raşit Bağzıbağlı,

'Yapmam dediğim şarkıcılardan biri Hande Yener. Çok üzmüştü beni, o yüzden Hande Yener'e yapmam' dedi. Başta pek yanaşmasa da nedenini açıklamaya da ikna oldu. 

'Niye söyleyeyim sana, bir kere bir kıyafet verdim ben Hande Yener'e. Çok eskiden, kulüplere çıktığı dönemde. Elbise bana çöp poşetiyle geri geldi.' açıklamasında bulundu. 'Günün sonunda, oraya gidiyor elbise ve giyiliyor. Kim olsa takip etmesi gerekiyor. Ben bunu Kemal'e söylemiştim, çok özür dilemişti. Ama onu seviyorum yani.' diye de ekledi. 

Hande Yener, henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın