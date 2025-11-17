onedio
Sağlık Bakanlığı'ndan Yardım İstedi: Seren Serengil'in Annesi Yoğun Bakıma Kaldırıldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.11.2025 - 22:21

Dobra açıklamaları ve çıkışlarıyla sık sık gündem olan Seren Serengil'den endişelendiren bir haber geldi. Serengil, annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu ve Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Magazine dobra çıkışları ve açıklamalarıyla damga vuran Seren Serengil, bir süre önce kabuğuna çekilmişti.

Sevgilisi Tohma'yla daha sessiz sedasız bir hayat süren Seren Serengil, gündemle ilgili konularda yaptığı yorumlarla gündeme geliyor, dikkat çekiyordu. 

Magazin programlarına da ekranlara da ara veren Serengil'den geçtiğimiz saatlerde endişelendiren bir haber geldi.

Seren Serengil, annesi Nevin Teoman'ın yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu.

Hemen akabinde Sağlık Bakanlığı'ndan da yardım istedi. Annesini yoğun bakıma kaldırdığı hastanede kalp ile ilgili yoğun bakım olmadığını, anjiyo ünitesi bulunmadığını ve annesini İstanbul'a götürmesi gerektiğini belirten Serengil, 'Lütfen bana ambulans uçak yollayınız, ben ücretini ödeyeceğim ama lütfen yollayın' ifadelerini kullandı.

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
