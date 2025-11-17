Sağlık Bakanlığı'ndan Yardım İstedi: Seren Serengil'in Annesi Yoğun Bakıma Kaldırıldı!
Dobra açıklamaları ve çıkışlarıyla sık sık gündem olan Seren Serengil'den endişelendiren bir haber geldi. Serengil, annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu ve Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Magazine dobra çıkışları ve açıklamalarıyla damga vuran Seren Serengil, bir süre önce kabuğuna çekilmişti.
Seren Serengil, annesi Nevin Teoman'ın yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
